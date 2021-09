Pradhan Mantri Digital Health Mission: PM मोदी सोमवार को देने जा रहे तोहफा, सभी देशवासियों को होगा इसका लाभ

नई दिल्ली: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी (PM Narendra Modi) 27 सितंबर यानी कि सोमवार को नेशनल डिजिटल हेल्थ मिशन (NDHM) की शुरुआत करेंगे. बता दें कि इसका नाम बदलकर प्रधानमंत्री डिजिटल हेल्थ मिशन (PM-DHM) कर दिया गया है. केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री मनसुख मंडाविया (Health Minister Mansukh Mandaviya) ने इस बात की जानकारी दी.

स्वास्थ्य मंत्री ने ट्वीट कर कहा, '27 सितंबर को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी डिजिटल स्वास्थ्य मिशन के राष्ट्रव्यापी रोलआउट की घोषणा करेंगे. इसके तहत लोगों को एक यूनिक डिजिटल हेल्थ आईडी दी जाएगी, जिसमें व्यक्ति के सभी स्वास्थ्य रिकॉर्ड होंगे.'

PM @NarendraModi ji to announce nationwide rollout of Pradhan Mantri Digital Health Mission on September 27.

Under this, a unique digital health ID will be provided to the people, which will contain all the health records of the person.https://t.co/E563HJ2Xw4

