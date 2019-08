2 दिन के दौरे पर आज भूटान जाएंगे PM मोदी, नेबरहुड फर्स्ट पॉलिसी पर देंगे जोर

नई दिल्ली : प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज भारत के 'विश्वसनीय मित्र और पड़ोसी देश' भूटान की दो दिवसीय यात्रा पर जाएंगे. इसमें दोनों देशों के बीच द्विपक्षीय संबंध को और मजबूत बनाने की बात को अधिक प्राथमिकता दी जाएगी. प्रधानमंत्री का यह भूटान दौरा वहां के प्रधानमंत्री लोतेय शेरिंग के आमंत्रण पर हो रहा है. पीएम मोदी ने ट्वीट कर जानकारी दी है कि वह भूटान के युवाओं से रॉयल यूनिवर्सिटी में बातचीत करेंगे. वह भूटान में हाइड्रो प्रोजेक्‍ट का भी उद्घाटन करेंगे.

In Bhutan, I look forward to having fruitful discussions with H.M. the King, H.M. the Fourth Druk Gyalpo and @PMBhutan on the entire gamut of our bilateral relations. I also look forward to addressing young Bhutanese students at the prestigious Royal University of Bhutan.

— Narendra Modi (@narendramodi) August 16, 2019