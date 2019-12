BSF का 55वां स्थापना दिवस: पीएम मोदी ने जवानों और उनके परिवारों को दी शुभकामनाएं

नई दिल्ली: केंद्रीय सशस्त्र बल के स्थापना दिवस के अवसर पर सीमा सुरक्षा बल (bsf) के जवानों को बधाई देते हुए रविवार को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा कि अर्धसैनिक विंग हमारे देश की सीमाओं की कर्मठतापूर्वक रक्षा कर रहे हैं.

प्रधानमंत्री मोदी ने ट्वीट किया, "सभी बीएसएफ जवानों और उनके परिवार को बीएसएफ के स्थापना दिवस की शुभकामनाएं. यह बल हमारे देश की सीमाओं की कर्मठतापूर्वक रक्षा कर रहे हैं. प्राकृतिक आपदा या किसी भी संकटपूर्ण स्थिति में बीएसएफ जवानों ने हमारे नागरिकों की सेवा के लिए कड़ी मेहनत की है."

Greetings to all BSF personnel and their families on BSF’s Raising Day. This force has been diligently protecting our borders. During natural disasters and crisis situations, BSF personnel have always worked hard to serve our citizens.

Best wishes to the BSF family!

