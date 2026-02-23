बंगाल के लोगों के लिए PM मोदी ने लिखा इमोशनल लेटर, किन मुद्दों पर जताई चिंता; क्या किया वादा?

Advertisement
PM Modi writes to people of Bengal ahead of polls: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने पश्चिम बंगाल चुनाव से पहले राज्य के वोटर्स को एक भावुक चिट्ठी लिखी है. उन्होंने ममता सरकार पर गंभीर आरोप लगाते हुए कहा कि राज्य में मां-बहनें डर में जी रही हैं, गरीबों को सुविधाएं नहीं मिल रही. पीएम मोदी  'सोनार बांगला' बनाने का वादा किया है. आइए जानते हैं आखिर और क्या है चिठ्ठी में.

Written By  krishna pandey |Last Updated: Feb 23, 2026, 02:23 PM IST
PM Modi writes Letter to people of Bengal: बंगाल में चुनाव का बिगुल बज चुका है. बंगाल विधानसभा चुनाव से पहले प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने राज्य की जनता के नाम एक भावुक पत्र लिखा है. “जय मां काली” से शुरू हुए इस पत्र में पीएम मोदी ने कहा है कि बंगाल की मौजूदा स्थिति देखकर उनका दिल भारी हो गया है. उन्होंने लोगों से अपील की कि आने वाले चुनाव सिर्फ सरकार बदलने का नहीं, बल्कि आने वाली पीढ़ियों का भविष्य तय करने का मौका है. तो आइए समझते हैं आखिर लेटर में किन-किन बातों का जिक्र किया है पीएम मोदी ने.

ममता सरकार पर गैर-सहयोग का आरोप
प्रधानमंत्री ने अपने पत्र में ममता बनर्जी के नेतृत्व वाली राज्य सरकार पर तीखा हमला बोला.उन्होंने कहा कि केंद्र सरकार की योजनाओं को लागू करने में राज्य सरकार ने “अत्यधिक गैर-सहयोग” और विरोध का रवैया अपनाया. इसके बावजूद केंद्र ने सीधे लोगों तक योजनाओं का लाभ पहुंचाने की कोशिश जारी रखी.

केंद्र की योजनाओं का भी किया जिक्र
पीएम मोदी ने दावा किया कि तमाम बाधाओं के बावजूद पश्चिम बंगाल के करीब 5 करोड़ लोगों को जनधन योजना से बैंकिंग सिस्टम से जोड़ा गया. स्वच्छ भारत मिशन के तहत लाखों शौचालय बनाए गए. उज्ज्वला योजना से एक करोड़ से ज्यादा परिवारों को गैस कनेक्शन मिला, जिससे महिलाओं को धुएं से राहत मिली. उन्होंने यह भी कहा कि छोटे व्यापारियों को 2.82 लाख करोड़ रुपये के लोन दिए गए और अटल पेंशन योजना से लाखों बुजुर्गों को आर्थिक सुरक्षा मिली. पीएम-किसान योजना के जरिए 52 लाख से ज्यादा किसानों को सीधे मदद पहुंचाई गई.

महिलाओं की सुरक्षा और रोजगार बना बड़ा मुद्दा
प्रधानमंत्री ने पत्र में लिखा कि अगर बंगाल में बीजेपी की सरकार बनती है तो ऐसा राज्य बनाया जाएगा जहां महिलाएं सुरक्षित महसूस करें और युवाओं को रोजगार के लिए राज्य छोड़कर बाहर न जाना पड़े. उन्होंने बंगाली संस्कृति की “पुरानी गरिमा” वापस लाने की भी बात कही.

CAA और घुसपैठ पर भी दिया संदेश
पीएम मोदी ने कहा कि धार्मिक उत्पीड़न झेलकर आए शरणार्थियों को नागरिकता संशोधन कानून (CAA) के जरिए अधिकार दिए जाएंगे और अवैध घुसपैठ पर सख्त नियंत्रण होगा.उन्होंने भ्रष्टाचार और कुशासन से मुक्त बंगाल बनाने का वादा भी दोहराया.

जनता से भावुक अपील
पत्र के आखिर में प्रधानमंत्री ने लोगों से विकास की यात्रा में शामिल होने की अपील करते हुए कहा कि वह ऐसे बंगाल का निर्माण करना चाहते हैं जहां “डर नहीं, सम्मान के साथ सिर ऊंचा करके जीने” का माहौल हो.

krishna pandey

कृष्णा पांडेय ज़ी न्यूज डिजिटल में चीफ सब-एडिटर हैं और पिछले 8 सालों से राजनीति, अंतरराष्ट्रीय मामले, क्राइम और ह्यूमन-इंटरेस्ट फीचर्स जैसे कई बीट्स पर काम करते आ रहे हैं.

 pm modi

