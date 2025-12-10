Advertisement
trendingNow13036481
Hindi NewsदेशModi-Netanyahu Talk: अचानक PM दफ्तर में बजी घंटी, दूसरी तरफ थे नेतन्याहू, बात सुनकर क्या बोले मोदी?

Modi-Netanyahu Talk: अचानक PM दफ्तर में बजी घंटी, दूसरी तरफ थे नेतन्याहू, बात सुनकर क्या बोले मोदी?

Israel-Gaza War: फोन पर बातचीत के दौरान नेताओं ने आपसी रिश्तों और इलाके के विकास पर चर्चा की. बातचीत के दौरान, PM मोदी ने ट्रंप के गाजा शांति प्लान को जल्द लागू करने के लिए भारत के सपोर्ट को फिर से दोहराया, जिसका मकसद जल्द ही युद्धविराम करना है.

Written By  Rachit Kumar|Last Updated: Dec 10, 2025, 09:18 PM IST
WhatsApp चैनल से जुड़ें

Trending Photos

Modi-Netanyahu Talk: अचानक PM दफ्तर में बजी घंटी, दूसरी तरफ थे नेतन्याहू, बात सुनकर क्या बोले मोदी?

PM Modi on Gaza Peace Plan: 10 दिसंबर यानी बुधवार को एक आम दिन ही था. तभी प्रधानमंत्री दफ्तर में एक फोन बजा. पीएम मोदी ने फोन उठाया तो दूसरी तरफ थे उनके अजीज दोस्त और इजरायल के प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू. जब दो बड़े देशों के नेता आपस में बात करते हैं तो पूरी दुनिया यह जरूर जानना चाहती है कि आखिर दोनों में क्या बात हुई है.

पीएम मोदी बोले- हम आपके साथ हैं

जानकारी के मुताबिक, फोन पर बातचीत के दौरान नेताओं ने आपसी रिश्तों और इलाके के विकास पर चर्चा की. बातचीत के दौरान, PM मोदी ने ट्रंप के गाजा शांति प्लान को जल्द लागू करने के लिए भारत के सपोर्ट को फिर से दोहराया, जिसका मकसद जल्द ही युद्धविराम करना है. दोनों नेताओं ने दुनिया भर में फैले आतंकवाद की निंदा की और आतंकवाद के सभी प्रारूपों को लेकर जीरो टॉलरेंस रुख अपनाने पर बात हुई. इसके अलावा दोनों के बीच वेस्ट एशिया की स्थिति पर भी चर्चा हुई. पीएम मोदी ने गाजा पीस प्लान को लेकर एक बार फिर से भारत के सपोर्ट को दोहराया और कहा कि इसे जल्द से जल्द लागू किया जाना चाहिए. 

Add Zee News as a Preferred Source

वेस्ट एशिया पर दोनों ने की चर्चा

काउंटरटेररिज्म कोऑपरेशन पर जोर वेस्ट एशिया के कुछ हिस्सों में आतंकवाद और अस्थिरता को लेकर दुनिया भर में बढ़ती चिंताओं के बीच आया है.

दोनों नेताओं ने इस बात पर भी सहमति जताई कि वे रीजनल डेवलपमेंट पर नजर रखने और द्विपक्षीय सहयोग को आगे बढ़ाने के लिए संपर्क में रहेंगे, जिससे तेजी से बदलते जियोपॉलिटिकल माहौल में इंडिया-इजराइल पार्टनरशिप की स्ट्रेटेजिक अहमियत की पुष्टि हुई.

ट्रंप के शांति प्लान का किया था स्वागत

PM मोदी और नेतन्याहू ने इंडिया-इजराइल स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप में 'लगातार रफ्तार' पर भी संतोष जताया और आपसी हितों के क्षेत्रों में कोऑपरेशन को और बढ़ाने के अपने कमिटमेंट को दोहराया. उन्होंने डिफेंस, टेक्नोलॉजी, ट्रेड और इनोवेशन में कोऑपरेशन को मजबूत करने के लिए और भी रास्ते तलाशे. 

इस साल अक्टूबर में PM मोदी ने ट्रंप की इस घोषणा का स्वागत किया था कि इजराइल और हमास उनके 20-पॉइंट गाजा शांति प्लान के पहले फेज पर सहमत हो गए हैं. मोदी ने इस डेवलपमेंट को 'इजराइली प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू की मजबूत लीडरशिप की झलक बताया, और कहा कि यह शुरुआती कामयाबी इस इलाके में स्थिरता की दिशा में आगे बढ़ने का एक उम्मीद भरा रास्ता दिखाती है.

Breaking News in Hindi और Latest News in Hindi सबसे पहले मिलेगी आपको सिर्फ Zee News Hindi पर. Hindi News और India News in Hindi के लिए जुड़े रहें हमारे साथ.

About the Author
author img
Rachit Kumar

रचित कुमार जी न्यूज डिजिटल में असिस्टेंट एडिटर हैं. देश, दुनिया और डिफेंस की खबरों को आसान भाषा में बताने में महारत हासिल है. जी न्यूज से मई 2022 में जुड़े और शिफ्ट देखने का 12 साल से ज्यादा का अनु...और पढ़ें

TAGS

Gaza peace plan

Trending news

अचानक PM दफ्तर में बजी घंटी, दूसरी तरफ थे नेतन्याहू, बात सुनकर क्या बोले मोदी?
Gaza peace plan
अचानक PM दफ्तर में बजी घंटी, दूसरी तरफ थे नेतन्याहू, बात सुनकर क्या बोले मोदी?
पंजाब में हजारों युवाओं को मिलेगा राज, जापान-दक्षिण कोरिया से आएगा निवेश- सीएम मान
Punjab news in hindi
पंजाब में हजारों युवाओं को मिलेगा राज, जापान-दक्षिण कोरिया से आएगा निवेश- सीएम मान
राहुल गांधी के सभी बम अमित शाह ने किए 'डिफ्यूज', संसद में हर आरोप का दिया जवाब!
Parliament Winter Session 2025
राहुल गांधी के सभी बम अमित शाह ने किए 'डिफ्यूज', संसद में हर आरोप का दिया जवाब!
Detect-Delete-Deport...सिर्फ तीन शब्दों में शाह ने संसद में समझाया SIR का मतलब
amit shah
Detect-Delete-Deport...सिर्फ तीन शब्दों में शाह ने संसद में समझाया SIR का मतलब
पहली वोट चोरी नेहरू, दूसरी इंदिरा, तीसरी...विपक्ष के आरोपों को शाह ने बनाया 'हथियार
amit shah
पहली वोट चोरी नेहरू, दूसरी इंदिरा, तीसरी...विपक्ष के आरोपों को शाह ने बनाया 'हथियार
संसद में अमित शाह और राहुल गांधी में तीखी बहस, इस बात पर भिड़ गए दोनों नेता
Parliament Winter Session 2025
संसद में अमित शाह और राहुल गांधी में तीखी बहस, इस बात पर भिड़ गए दोनों नेता
'2004 तक तो किसी पार्टी ने SIR का विरोध नहीं किया', सदन में शाह का विपक्ष पर 'बाउंसर
amit shah
'2004 तक तो किसी पार्टी ने SIR का विरोध नहीं किया', सदन में शाह का विपक्ष पर 'बाउंसर
थाईलैंड भागे क्लब मालिक अब भारत लौटने को तैयार, कोर्ट से बोले- हम भी पीड़ित हैं जनाब
Goa Fire Case
थाईलैंड भागे क्लब मालिक अब भारत लौटने को तैयार, कोर्ट से बोले- हम भी पीड़ित हैं जनाब
3 मंजिला आलीशान घर, 1 कनाल जमीन...नशे की कमाई से सब बनाया, पुलिस ने सब जब्त कर लिया
Srinagar
3 मंजिला आलीशान घर, 1 कनाल जमीन...नशे की कमाई से सब बनाया, पुलिस ने सब जब्त कर लिया
हेट स्पीच देने पर सजा, कर्नाटक विधानसभा में पेश हुआ बिल; BJP ने किया विरोध
Hate Speech Bill
हेट स्पीच देने पर सजा, कर्नाटक विधानसभा में पेश हुआ बिल; BJP ने किया विरोध