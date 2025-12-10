Modi-Netanyahu Talk: अचानक PM दफ्तर में बजी घंटी, दूसरी तरफ थे नेतन्याहू, बात सुनकर क्या बोले मोदी?

Israel-Gaza War: फोन पर बातचीत के दौरान नेताओं ने आपसी रिश्तों और इलाके के विकास पर चर्चा की. बातचीत के दौरान, PM मोदी ने ट्रंप के गाजा शांति प्लान को जल्द लागू करने के लिए भारत के सपोर्ट को फिर से दोहराया, जिसका मकसद जल्द ही युद्धविराम करना है.
PM Modi on Gaza Peace Plan: 10 दिसंबर यानी बुधवार को एक आम दिन ही था. तभी प्रधानमंत्री दफ्तर में एक फोन बजा. पीएम मोदी ने फोन उठाया तो दूसरी तरफ थे उनके अजीज दोस्त और इजरायल के प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू. जब दो बड़े देशों के नेता आपस में बात करते हैं तो पूरी दुनिया यह जरूर जानना चाहती है कि आखिर दोनों में क्या बात हुई है.
पीएम मोदी बोले- हम आपके साथ हैं
जानकारी के मुताबिक, फोन पर बातचीत के दौरान नेताओं ने आपसी रिश्तों और इलाके के विकास पर चर्चा की. बातचीत के दौरान, PM मोदी ने ट्रंप के गाजा शांति प्लान को जल्द लागू करने के लिए भारत के सपोर्ट को फिर से दोहराया, जिसका मकसद जल्द ही युद्धविराम करना है. दोनों नेताओं ने दुनिया भर में फैले आतंकवाद की निंदा की और आतंकवाद के सभी प्रारूपों को लेकर जीरो टॉलरेंस रुख अपनाने पर बात हुई. इसके अलावा दोनों के बीच वेस्ट एशिया की स्थिति पर भी चर्चा हुई. पीएम मोदी ने गाजा पीस प्लान को लेकर एक बार फिर से भारत के सपोर्ट को दोहराया और कहा कि इसे जल्द से जल्द लागू किया जाना चाहिए.
वेस्ट एशिया पर दोनों ने की चर्चा
काउंटरटेररिज्म कोऑपरेशन पर जोर वेस्ट एशिया के कुछ हिस्सों में आतंकवाद और अस्थिरता को लेकर दुनिया भर में बढ़ती चिंताओं के बीच आया है.
दोनों नेताओं ने इस बात पर भी सहमति जताई कि वे रीजनल डेवलपमेंट पर नजर रखने और द्विपक्षीय सहयोग को आगे बढ़ाने के लिए संपर्क में रहेंगे, जिससे तेजी से बदलते जियोपॉलिटिकल माहौल में इंडिया-इजराइल पार्टनरशिप की स्ट्रेटेजिक अहमियत की पुष्टि हुई.
ट्रंप के शांति प्लान का किया था स्वागत
PM मोदी और नेतन्याहू ने इंडिया-इजराइल स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप में 'लगातार रफ्तार' पर भी संतोष जताया और आपसी हितों के क्षेत्रों में कोऑपरेशन को और बढ़ाने के अपने कमिटमेंट को दोहराया. उन्होंने डिफेंस, टेक्नोलॉजी, ट्रेड और इनोवेशन में कोऑपरेशन को मजबूत करने के लिए और भी रास्ते तलाशे.
इस साल अक्टूबर में PM मोदी ने ट्रंप की इस घोषणा का स्वागत किया था कि इजराइल और हमास उनके 20-पॉइंट गाजा शांति प्लान के पहले फेज पर सहमत हो गए हैं. मोदी ने इस डेवलपमेंट को 'इजराइली प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू की मजबूत लीडरशिप की झलक बताया, और कहा कि यह शुरुआती कामयाबी इस इलाके में स्थिरता की दिशा में आगे बढ़ने का एक उम्मीद भरा रास्ता दिखाती है.
