'वह राजनेता बनने के लायक नहीं...' PMK के संस्थापक रामदास ने अपने ही बेटे अंबुमणि को पार्टी से किया बाहर; कह दी ये बात

Anbumani Ramadoss: Anbumani Ramadoss: तमिलनाडु की राजनीति से एक बड़ी घटना सामने आई है. जानकारी के अनुसार, पातालि मक्कल काची (PMK) के संस्थापक रामदास ने अपने बेटे अंबुमणि रामदास को पार्टी से निकाल दिया है. पाताल मक्कल काची (पीएमके) के संस्थापक रामदास ने कहा कि अंबुमणि पीएमके को बर्बाद करने की कोशिश कर रहे हैं. वह राजनेता बनने के लायक नहीं हैं और उन्होंने मनमाने ढंग से काम किया है. मेरे बिना, अंबुमणि आगे नहीं बढ़ पाते. पीएमके के किसी भी सदस्य को अंबुमणि के साथ कोई संबंध नहीं रखना चाहिए. उनके साथ सिर्फ 10-15 लोग ही हैं. पीएमके अध्यक्ष रामदास ने कहा कि अंबुमणि को पहले ही कारण बताओ नोटिस भेजा गया था लेकिन उन्होंने कोई जवाब नहीं दिया था.

Paatali Makkal Katchi (PMK) founder Ramadoss removes his son Anbumani Ramadoss from the party. Add Zee News as a Preferred Source Paatali Makkal Katchi (PMK) founder Ramadoss says, "Anbumani is trying to destroy the PMK. He is unfit to be a politician and has acted arbitrarily. Without me, Anbumani would not… pic.twitter.com/TOxlqY0VQt — ANI (@ANI) September 11, 2025

जानें किस कारण हुई थी विवाद की शुरुआत

बता दें, रामदास-अंबुमणि के बीच यह विवाद पिछले एक साल से चला आ रहा था. इस पूरे विवाद की शुरुआत तब हुई जब रामदास ने अपने नाती मुकुंदन को पार्टी की युवा इकाई का प्रमुख नियुक्त किया था. उनके इस फैसले से नाराज अंबुमणि ने सार्वजनिक रूप से इसका विरोध किया था. जिसके बाद रामदास ने पार्टी अध्यक्ष का पद फिर से संभाल लिया था और अंबुमणि को कार्यकारी अध्यक्ष बना दिया था लेकिन अंबुमणि ने इस फैसले को मानने से इनकार कर दिया और दावा किया कि उन्हें पार्टी की महासभा ने अध्यक्ष चुना है. जिसके बाद से दोनों के बीच विवाद जारी है.