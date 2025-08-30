भगोड़े मेहुल चोकसी को फिर लगा कोर्ट से 'करंट', प्रत्यर्पण की सुनवाई से पहले जमानत अर्जी खारिज

बेल्जियम की अदालत ने पीएनबी स्कैम के दोषी मेहुल चोकसी की बेल अपील को खारिज कर दी है. भारतीय जांच एजेंसी सीबीआई ने अदालत को बताया कि मेहुल चोकसी पहले भी कई मामलों में कानूनी कार्रवाई से बच चुका है. अगर उसे जमानत मिलती है, तो वह भाग सकता है. चोकसी और उसके भतीजे निरव मोदी पर पंजाब नेशनल बैंक (PNB) घोटाले का आरोप है. चोकसी के वकील ने उसकी तबीयत का हवाला देकर फैसले के खिलाफ अपील करने की बात कही है. इस फैसले से भारत को चोकसी के प्रत्यर्पण की राह में राहत मिली है, लेकिन उनकी कानूनी लड़ाई अब भी जारी है.

सबसे बड़ा बैंक घोटाला

पंजाब नेशनल बैंक (PNB) घोटाला भारत के सबसे बड़े बैंक घोटालों में से एक था, जिसमें 13,000 करोड़ रुपये से अधिक की धोखाधड़ी की गई थी. यह घोटाला 2018 में उजागर हुआ, जब PNB के अधिकारियों ने यह स्वीकार किया कि चोकसी और उसके भतीजे निरव मोदी ने फर्जी दस्तावेजों के आधार पर बैंक से बड़े पैमाने पर लोन लिए, जिनका न तो कोई गारंटर था और न ही उन्हें वापस किया गया.

मेहुल चोकसी पर लगे आरोप

चोकसी और भतीजे मोदी दोनों ही इस बैंक घोटाले में मुख्य आरोपी हैं. भारत में उन पर कई गंभीर आरोप लगाए गए हैं, जिनमें धोखाधड़ी, बैंकिंग धोखाधड़ी, भ्रष्टाचार शामिल हैं. चोकसी के खिलाफ कई धाराओं में मामले दर्ज हैं, और वह इस समय बेल्जियम में गिरफ्तारी के बाद न्यायिक प्रक्रिया का सामना कर रहे हैं.

चोकसी की गिरफ्तारी और कोर्ट का फैसला

चोकसी को बेल्जियम में अप्रैल 2021 में भारतीय अधिकारियों के अनुरोध पर गिरफ्तार किया गया था. भारतीय जांच एजेंसियों ने उसे प्रत्यर्पित करने के लिए बेल्जियम से अपील की थी. इस अपील के बाद चोकसी के खिलाफ अदालत ने जमानत याचिका खारिज कर दी. सीबीआई ने अदालत में बताया कि चोकसी का ट्रैक रिकॉर्ड यह दिखाता है कि वह कानूनी कार्रवाई से बचने के लिए विभिन्न देशों में छिपा रहा है. इसलिए, यदि उसे जमानत मिलती है, तो वह भागने का प्रयास कर सकता है.

कैंसर की इलाज का बहाना

चोकसी के वकील विजय अग्रवाल ने अदालत के फैसले के खिलाफ अपील करने की योजना बनाई. उन्होंने दावा किया कि चोकसी की तबियत खराब है और वह कैंसर का इलाज करा रहा है, इसलिए उसे स्वास्थ्य कारणों से जमानत मिलनी चाहिए. वे यह भी कहते हैं कि चोकसी ने भारतीय अधिकारियों से सहयोग किया है और वह जांच में शामिल होने के लिए तैयार है, बशर्ते उसकी स्वास्थ्य स्थिति अनुमति दे.

प्रत्यर्पण की प्रक्रिया और चोकसी का बचाव

चोकसी के वकील ने यह भी तर्क दिया कि प्रत्यर्पण से मानवाधिकारों का उल्लंघन हो सकता है, क्योंकि भारत में चिकित्सा सुविधा ठीक नहीं है और राजनीतिक दबाव हो सकता है. उन्होंने कहा कि चोकसी ने बार-बार वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से जांच में शामिल होने की पेशकश की है. वहीं, भारत की ओर से सीबीआई ने दावा किया कि चोकसी के खिलाफ जो आरोप हैं, वे बेल्जियम कानून के तहत भी अपराध माने जाते हैं, और इस कारण से वह प्रत्यर्पण के लिए योग्य है.

