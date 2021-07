PNB Scam: भगोड़े Nirav Modi की बहन से ED ने वसूले 17 करोड़ रुपये, जानें कैसे हुई रिकवरी

नई दिल्ली: पंजाब नेशनल बैंक धोखाधड़ी (PNB Scam) मामले में सारे दांव फेल हो जाने के बाद अब भगोड़े कारोबारियों की सांसे फूली हुई हैं. जेल जाने से बचने के लिए अब वे घोटाला करके निकाली गई रकम को धीरे-धीरे वापस करने लगे हैं.

PNB Scam में आरोपी और भगोड़े कारोबारी नीरव मोदी की बहन पूर्वी मोदी ने करीब 17.25 करोड़ रुपये भारत सरकार को भेजे हैं. प्रवर्तन निदेशालय (ED) के मुताबिक ये पैसे ब्रिटेन के एक बैंक खाते में पड़े थे. ED ने कर्ज धोखाधड़ी मामले में मदद करने के बदले में उन्हें आपराधिक कार्यवाही से छूट देने की अनुमति दे दी थी. जिसके बाद पूर्वी ने ये पैसे भारत ट्रांसफर किए.

Purvi Modi (sister of Nirav Modi )remitted an amount of USD 2316889.03 from the UK Bank account to the bank account of Government of India, Directorate of Enforcement. Thus, ED was able to recover appx. Rs.17.25 Crore (USD 2316889.03) from the Proceeds of crime. pic.twitter.com/nVKjO0lxGO

— ED (@dir_ed) July 1, 2021