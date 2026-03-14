अब PNG कनेक्शन वाले नहीं ले पाएंगे एलपीजी सिलेंडर, संकट के बीच सरकार ने लिया बड़ा फैसला

एलपीजी संकट के बीच सरकार ने बड़ा फैसला लिया है. अब से PNG कनेक्शन वाले ग्राहकों को एलपीजी सिलेंडर नहीं मिलेगा. देश में बड़ी संख्या में ऐसे ग्राहक है, जिनके पास पीएनजी और एलपीजी दोनों कनेक्शन है. ऐसे लोगों को LPG सिलेंडर को सरेंडर करना होगा.
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LPG Cylinder Crisis: देश में जारी एलपीजी संकट के बीच सरकार ने बड़ा फैसला लिया है. सरकार ने आदेश जारी करते हुए बताया कि अब जिनके पास पीएनजी का कनेक्शन है, उनको एलपीजी सिलेंडर नहीं मिलेगा. इसका सीधा मतलब है कि अगर किसी व्यक्ति के पास PNG कनेक्शन है और साथ में ही घरेलू LPG कनेक्शन भी है, वह घरेलू LPG कनेक्शन नहीं रख सकेगा और उसको किसी भी डीलर से एलपीजी नहीं मिलेगी. ऐसे लोगों को तुरंत एलपीजी कनेक्शन सरेंडर करना होगा.
दरअसल, सरकार ने यह फैसला ऐसे समय पर लिया है, देश के कई हिस्सों में एलपीजी सिलेंडर की जमाखोरी की खबरें आई हैं. ईरान-इजरायल युद्ध के कारण कच्चे तेल और प्रकृतिक गैस की सप्लाई में बाधा आई है, जिसके कारण कुछ जगहों पर एलपीजी सिलेंडर की जमाखोरी शुरू हो गई है. हालांकि, शनिवार को पेट्रोलियम मंत्रालय की ओर से दावा किया गया कि देश में एलपीजी सिलेंडर के भंडार में कमी नहीं है और घरेलू उत्पादन को भी 30 प्रतिशत बढ़ा दिया गया है.
चूंकि के देश के कई बड़े शहरों में पाइपलाइन के जरिए घरों तक पीएनजी गैस की सप्लाई की जाती है. ऐसे में इन परिवारों के पास एलपीजी का भी कनेक्शन है और वह निकटतम डीलर से एलपीजी के लिए लाइन में लगे नडर आए. माना जा रहा है कि सिलेंडर की कमी और लोगों की घबराहट को देखते हुए एहतियात के तौर सरकार ने यह फैसला लिया है. वहीं, केंद्र सरकार की ओर से साफ किया गया कि जमाखोरी करने वालों को छोड़ा नहीं जाएगा.
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शनिवार को पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय की संयुक्त सचिव सुजाता शर्मा ने एक प्रेस ब्रीफिंग के दौरान बताया कि देश में एलपीजी की कोई कमी नहीं है. देश की सभी रिफाइनरियां पूरी क्षमता के साथ काम कर रही हैं. केंद्र सरकार ने साफ किया कि कुछ खबरों के कारण देश में बड़े पैमाने पर पैनिक बुकिंग हो रही है, जिस कारण अचानक से एलपीजी की मांग बढ़ गई है. उन्होंने बताया कि रिटेल आउटलेट्स पर स्टॉक खत्म होने की कोई घटना सामने नहीं आई है; पेट्रोल और डीजल भरपूर मात्रा में उपलब्ध हैं. हम अपनी जरूरतों को पूरा करने के लिए घरेलू स्तर पर ही पर्याप्त पेट्रोल और डीजल का उत्पादन करते हैं. इसलिए, हमें आयात की कोई जरूरत नहीं है.
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