भारत के वो शहर जहां पौ फटते ही शुरू हो जाते हैं नाश्ते के बाजार, एक जगह कहलाती है पोहा कैपिटल; इस ब्रेकफास्ट के टेस्ट के अंग्रेज भी दीवाने

Poha capital of India: भारत के करोड़ों घरों में खासकर उत्तर और मध्य भारत में सुबह के नाश्ते में पोहा खाना लोगों की जीवनशैली का अहम हिस्सा बन चुका है. आपने भी कई बार पोहा खाया होगा. लेकिन क्या आप जानते हैं कि भारत का वो इकलौता शहर कौन-सा शहर है, जो दुनिया की पोहा कैपिटल का दर्जा रखता है.
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Indian food trends: भारत के लोगों में खाने का इतना क्रेज है कि मत पूछिए. सुबह के ब्रेकफास्ट से लेकर लंच और डिनर तक अनगिनत आइटम्स हैं, जिनकी तूती बोलती है. ऊपरवाले ने यहां खाने-पीने की इतनी वैरायटी दी हैं कि गिनती चाहे खत्म हो जाए, लेकिन मेन्यू में मौजूद आइटम्स का काउंटडाउन चलता रहेगा. यहां जितनी भाषा-बोलियां बोली जाती हैं, उससे ज्यादा खान-पान मशहूर हैं. ब्रेकफास्ट, स्नैक्स से लेकर डेजर्ट तक भगवान ने अपने यहां जितनी स्वादिस्ट डिशेज बनवाई हैं, उतनी पूरी दुनिया में कहीं और न होंगी.
विदेशों में जब लोग ब्रेकफास्ट में ऑमलेट या कोई अन्य नॉनवेज आइटम ले रहे होते हैं. उस समय भारत के लाखों-करोड़ों घरों में पराठा-सब्जी से लेकर पोहा और इडली-डोसा बन चुके होते हैं. पूरी दुनिया में जितने फूड लवर्स नहीं होंगे, उतने भारत में मौजूद हैं. यहां हर राज्य के कुछ न कुछ खास फूड आइटम्स की चर्चा विदेशियों के बीच भी होती है. दिल्ली के इंडिया गेट से लेकर आगरा के ताजमहल और बनारस के घाट से लेकर भारत के आखिरी छोर कन्याकुमारी तक आपको विदेशी लोग इंडियन फूड आइटम्स का लुत्फ उठाते मिल जाएंगे.
राज्य छोड़िए, यहां शहर दर शहर अपना फेमस फूड आइटम और फूड कल्चर है. स्वाद के शौकीन कहें या चटोरे, सब अपनी रुटीन दिनचर्या से लेकर सोशल मीडिया पर भारत की समृद्ध फूड कल्चर की चर्चा करते नहीं थकते. दिल्ली के छोले-भटूरे, हैदराबान की बिरयानी, यूपी का खस्ता-कचौड़ी और जलेबी, गुजरात का ढोकला-फाफड़ा, मध्य प्रदेश का रतलामी सेव और इंदौरी पोहा, राजस्थान की कचौड़ी, बिहार का आइकॉनिक लिट्टी-चोखा, पंजाब का अमृतसरी नॉन और कुल्चा, महाराष्ट्र की पाव भाजी और बेंगलुरू से चेन्नई तक आसानी से मिलने वाला इडली सांभर डोसा. ऐसे दर्जनों फूड आइटम्स की दीवानगी तो विदेशियों में भी देखने को मिलती है.
जिन लोगों को ऑफिस जाने की जल्दी होती होगी या रास्ते में रुकने का टाइम नहीं होगा, वो खाते होंगे मैगी-शैगी. जो कहने को तो 2 मिनट में बन जाती है, लेकिन हकीकत है कि दो मिनट में बस पानी में उबलती है. कायदे से बनाई जाए तो दस से पंद्रह मिनट में बनती है. जिन लोगों को अंडा और मैगी पसंद नहीं है और टाइम भी कम है तो वो जल्दी में पूड़ी तलकर बचे तेल में सब्जी छौंक कर फटाफट टिफिन पैक कर लेते हैं.
इससे इतर, करोड़ों लोगों का पसंदीदा नाश्ता 'पोहा' है. ये वो हेल्दी और लाइट फूड है जिसके फूड इंग्रीडिएंट्स यानी सामग्री पहले से तैयार करके रख ली गई हो तो 15-20 मिनट में बन जाता है. इंदौर को दुनिया की पोहा कैपिटल कहा जा सकता है. जहां की '56 दुकान' (Chappan Dukan) सबसे पॉपुलर स्ट्रीट फूड हब यानी आइकॉनिक फूड स्ट्रीट सेंटर है. पोहा आज मध्य प्रदेश के इंदौर ने निकलकर दिल्ली, यूपी, राजस्थान और महाराष्ट्र के साथ-साथ साउथ इंडियन किचन तक अपनी जगह बना चुका है. विदेशी मेहमानों खासकर यूके से आए अंग्रेजों तक को पोहे का स्वाद खूब पसंद आता है, वो भी इसे पैक कराकर ले जाते हैं.
इसकी कहानी और सफर इतना पॉपुलर है कि बाकायदा वर्ल्ड पोहा डे तक मनाया जाता है. इंदौर के लोग अकेले 80 से 90 टन पोहा चट कर जाते हैं. इंदौर का पोहा अपने खास स्वाद के लिए मशहूर है. कई साल पहले रोजगार की तलाश में महाराष्ट्र के रायगढ़ जिले के निजामपुर से पुरुषोत्तम जोशी इंदौर आए थे. उन्हें इंदौर ऐसा पसंद आया कि यहीं बस गए. उन्होंने ही सबसे पहले इंदौरियों यानी इंदौर शहर के लोगों को पोहे का जायका चखाया. उन्होंने तिलकपथ पर उपहार गृह नाम से दुकान खोली. इससे पहले इंदौर में पोहा बेचने वाली कोई दुकान नहीं थी. इसका स्वाद लोगों की जुबान पर ऐसा चढ़ा कि यहां का पोहा दुनियाभर में मशहूर हो गया.
इंदौर शहर में आपको चौबीसों घंटे पोहा मिल जाएगा. इंदौर में रहने वाले मित्रों से पता चला कि उनके शहर में एक दो नहीं बल्कि दसियों तरीके से पोहा बनाया जाता है. हर पोहे का स्वाद और लिज्जत दिलचस्प होती है. पोहे के टॉप सेंटर्स की बात करें तो 56 दुकान का पोहा, गुरू का पोहा, सराफा का पोहा, सैनी पोहा, हेड साब का पोहा से लेकर दर्जनों ठिकाने हैं. सबके अलग स्वाद हैं. गजब की बात ये कि सबके टेस्ट एक से बढ़कर एक हैं. पोहा की दीवानगी तो देखिए अब दुनिया में पोहा दिवस मनाया जाने लगा है.
पोहे की पहचान सुपरफूड के रूप में बन चुकी है. डाइटीशियन कहते हैं कि नाश्ते में पोहा खाने से वजन घटाने में मदद मिल सकती है. नाश्ते में एक कटोरी पोहा खाने से करीब 250-300 कैलोरी मिलती है. सब्जियों, मूंगफली के दानें, अनार के दाने, तली मिर्च, नारियल और नींबू निचोड़कर खाने से इसका टेस्ट दिव्य और अद्भुत हो जाता है, जिसे फूड लवर्स यमी कहकर बुलाते हैं. पोहा में ढेर सारे फाइबर,विटामिन,खनिज और एंटीऑक्सीडेंट होते हैं. यह आयरन और विटामिन, विशेष रूप से विटामिन बी 1 देता है, जो शुगर कंट्रोल करने में मददगार होता है. इस वजह से भी लोग पोहा खाना पसंद करते हैं.
इंदौर के पोहे से इतर कानपुर के समोसे, दिल्ली की चाट, मथुरा की कचौड़ी, मुरथल के पराठे, बनारस का मलइयो तक अनगिनत फूड आइटम्स हैं जिनके स्वाद का लुत्फ लेने देश-दुनिया से खिंचे चले आते हैं. देश के अधिकांश शहरों में उदयपुर से लेकर महाराष्ट्र के अंचल और दिल्ली से लेकर दक्षिण तक दर्जनों शहरों में लोग पौ फटते ही टेस्टी नाश्ते के बाजार सज जाते हैं, लोग सुबह-सुबह लाइन लगाकार अपना पसंदीदा नाश्ता करते हैं और पैक कराकर ले जाते हैं.
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