हमे लगा ओझा जहर निकाल देगा... जहरीले सांप ने काटा, लेकिन अंधविश्वास ने ले ली दो मासूम बहनों की जान
हमे लगा ओझा जहर निकाल देगा... जहरीले सांप ने काटा, लेकिन अंधविश्वास ने ले ली दो मासूम बहनों की जान

ओडिशा में सांप के काटने से दो बच्चों की मौत हो गयी. समय पर इलाज मिलने से जान बच सकती थी लेकिन परिवार ने अंधविश्वास में पड़कर ओझा के पास जाने की गलती कर दी. 

 

Written By  Sharda singh|Last Updated: Sep 10, 2025, 01:36 PM IST
ओडिशा के नबरंगपुर जिले में अंधविश्वास ने दो मासूम बहनों की जान ले ली. सोमवार रात को उमरकोट थाना क्षेत्र के राजपुर गांव में 9 महीने के ऋतुराज हरिजन और उसकी 11 साल की बहन अमिता हरिजन को सांप ने काट लिया. परिवार वाले उन्हें तुरंत अस्पताल ले जाने के बजाय एक स्थानीय ओझा (जिसे वहां गुनिया कहा जाता है) के पास ले गए. तीन घंटे तक ओझा ने झाड़-फूंक की, लेकिन तब तक बहुत देर हो चुकी थी.

जब बच्चों की हालत और बिगड़ने लगी, तो परिजन उन्हें सुबह 4 बजे अस्पताल लेकर पहुंचे, लेकिन डॉक्टरों ने उन्हें मृत घोषित कर दिया. यह घटना एक बार फिर इस बात की ओर इशारा करती है कि कैसे अंधविश्वास और झूठे इलाज में विश्वास आज भी ग्रामीण इलाकों में लोगों की जान ले रहा है.

इसे भी पढ़ें- किंग कोबरा नहीं... ये है दुनिया का सबसे खूंखार सांप, काटते ही इंसान की हो जाती है मौत

इलाज में देरी बनी मौत की वजह

जिला मुख्य चिकित्सा अधिकारी (CDMO) डॉ. संतोष कुमार पांडा ने बताया कि बच्चों को बहुत जहरीले सांप ने काटा था. उन्हें दो घंटे के भीतर एंटी-वेनम दिया जाना चाहिए था. यह समय गोल्डन पीरियड कहलाता है, यदि इस दौरान सही इलाज मिल जाए तो जान बच सकती है. डॉ. पांडा ने बताया कि परिवार ने बच्चों को पहले ओझा के पास ले जाकर तीन घंटे बर्बाद कर दिए, और अस्पताल लाने में देरी की वजह से उनकी मौत हो गई.

अंधविश्वास बना जानलेवा

मृत बच्चों के पिता कृष्णा हरिजन ने बताया कि हमें लगा ओझा सांप का जहर निकाल देगा. पहले भी लोग उसे इलाज के लिए ले जाते रहे हैं. लेकिन इस बार वह कुछ नहीं कर सका. जब बच्चों की हालत बिगड़ गई, तभी अस्पताल लाए, लेकिन तब तक देर हो चुकी थी.

अंधविश्वास के खिलाफ अभियान

डॉ. पांडा ने बताया कि विभाग गांव-गांव जाकर अंधविश्वास के खिलाफ अभियान चला रहा है. लेकिन लोगों की मानसिकता बदलने में वक्त लग रहा है. उन्होंने सभी ग्रामीणों से अपील की है कि सांप काटने की स्थिति में तुरंत नजदीकी अस्पताल पहुंचे.

इसे भी पढ़ें- सॉफ्टवेयर इंजीनियर को काटना सांप के लिए पड़ा भारी, हुई दर्दनाक मौत, राज जानकर रह जाएंगे दंग

 

हर साल 3,000 से अधिक केस, 40% मौतें

राज्य आपदा प्रबंधन विभाग के एक अधिकारी ने बताया कि ओडिशा में हर साल लगभग 3,000 सांप काटने के मामले आते हैं. जिनमें से करीब 40 प्रतिशत मामलों में मौतें होती हैं. इसका बड़ा कारण समय पर इलाज न मिलना, ओझा-तांत्रिकों पर विश्वास करना, और ग्रामीण इलाकों में प्रशिक्षित स्वास्थ्य कर्मियों की कमी है.

Sharda singh

ज़ी न्यूज में सब एडिटर हैं. कैंसर, डायबिटीज, वूमेंस हेल्थ, हार्ट डिजीज जैसे सेहत संबंधित विषयों पर लिखने में माहिर हैं. ये स्वास्थ्य संबंधी लेख विशेषज्ञों की सलाह और प्रामाणिक रिसर्च के आधा...और पढ़ें

Snakebite deaths

Trending news

