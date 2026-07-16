/PoK में फिर गहराया संकट! 39 दिनों से कर्फ्यू, 50 से अधिक मौतें; JKHRO की रिपोर्ट में दहलाने वाले दावे

पाकिस्तान अधिकृत जम्मू-कश्मीर (POK) की मौजूदा स्थिति को लेकर जम्मू-कश्मीर ह्यूमन राइट्स ऑब्जर्वेटरी (JKHRO) ने एक कार्यकारी रिपोर्ट जारी की है. 5 जून से 14 जुलाई 2026 के बीच की घटनाओं पर आधारित इस रिपोर्ट में दावा किया गया है कि क्षेत्र में हालात लगातार बिगड़ रहे हैं और अब मामला केवल कानून-व्यवस्था तक सीमित नहीं रह गया है. संगठन का कहना है कि नागरिकों की सुरक्षा, बुनियादी सुविधाओं और मानवीय सहायता तक पहुंच गंभीर रूप से प्रभावित हो रही है.
हालांकि JKHRO ने अपनी रिपोर्ट में यह भी स्पष्ट किया है कि कई आरोपों का स्वतंत्र और निष्पक्ष सत्यापन अभी होना बाकी है. इसलिए रिपोर्ट में दर्ज दावों को अंतिम निष्कर्ष नहीं माना जाना चाहिए. रिपोर्ट में 5 जुलाई के डडियाल, 9 जुलाई के कोटेरी, 11 जुलाई के जंदाला क्रॉस और 14 जुलाई के बलोच बस स्टैंड तथा मुत्यालमेरा की घटनाओं का उल्लेख करते हुए गोलीबारी और नागरिकों के हताहत होने के आरोप लगाए गए हैं. JKHRO ने स्वतंत्र जांच आयोग के गठन, मृतकों, घायलों, हिरासत में लिए गए और लापता लोगों की आधिकारिक सूची जारी करने, मानवीय सहायता की निर्बाध पहुंच सुनिश्चित करने और अंतरराष्ट्रीय निगरानी की अनुमति देने की मांग की है.
रिपोर्ट के मुताबिक, हाल के हफ्तों में प्रदर्शनकारियों के खिलाफ अत्यधिक बल प्रयोग किए जाने के आरोप सामने आए हैं. इसमें मनमानी गिरफ्तारियां, लोगों के लापता होने, मृतकों के शव परिजनों को न सौंपने, घरों पर छापेमारी और निजी संपत्ति को नुकसान पहुंचाने जैसी घटनाओं का उल्लेख किया गया है. इसके अलावा इंटरनेट और मोबाइल सेवाओं पर प्रतिबंध लगाए जाने तथा लोगों को भोजन, दवाइयों और स्वास्थ्य सेवाओं तक समय पर पहुंच न मिलने जैसी परिस्थितियों को भी रिपोर्ट में मानवीय संकट का हिस्सा बताया गया है.
JKHRO का दावा है कि रावलकोट में 39 दिनों से अधिक समय से कर्फ्यू जैसी पाबंदियां लागू हैं. संगठन के अनुसार, इस दौरान बड़े पैमाने पर विरोध प्रदर्शन हुए, जिनमें 60 हजार से अधिक लोगों के शामिल होने का दावा किया गया है. रिपोर्ट में यह भी कहा गया है कि इस अवधि के दौरान 50 से अधिक लोगों की मौत, सैकड़ों लोगों के घायल होने, हजारों लोगों की गिरफ्तारी और करीब 30 लाख लोगों के किसी न किसी रूप में प्रभावित होने के आरोप दर्ज किए गए हैं. इन आंकड़ों का स्वतंत्र सत्यापन अभी बाकी है.
रिपोर्ट में 5 जुलाई को डडियाल, 9 जुलाई को कोटेरी, 11 जुलाई को जंदाला क्रॉस और 14 जुलाई को बलोच बस स्टैंड तथा मुत्यालमेरा में हुई घटनाओं का जिक्र किया गया है. JKHRO ने आरोप लगाया है कि इन स्थानों पर गोलीबारी की घटनाएं हुईं, जिनमें नागरिकों के हताहत होने की बात कही गई है.
रिपोर्ट के अंत में JKHRO ने कई मांगें भी उठाई हैं. संगठन ने कहा है कि पूरे घटनाक्रम की निष्पक्ष जांच के लिए एक स्वतंत्र जांच आयोग बनाया जाए. इसके साथ ही मृतकों, घायलों, हिरासत में लिए गए लोगों और लापता व्यक्तियों की आधिकारिक सूची सार्वजनिक की जाए. रिपोर्ट में यह भी मांग की गई है कि प्रभावित इलाकों में राहत सामग्री और स्वास्थ्य सेवाओं की निर्बाध आपूर्ति सुनिश्चित की जाए तथा अंतरराष्ट्रीय पर्यवेक्षकों को स्थिति का आकलन करने की अनुमति दी जाए.