POK में 27 जुलाई के चुनाव का बहिष्कार, अलगाववादी संगठन ने बताया 'दिखावटी प्रक्रिया', भड़की जनता

पाकिस्तान अधिकृत जम्मू-कश्मीर (POJK) में 27 जुलाई को प्रस्तावित चुनाव से पहले राजनीतिक माहौल लगातार गर्माता जा रहा है. इसी बीच जम्मू-कश्मीर जॉइंट अवामी एक्शन कमेटी (JKJAAC) ने चुनाव के बहिष्कार का आह्वान किया है. संगठन का कहना है कि मौजूदा हालात में चुनाव कराना लोगों की वास्तविक समस्याओं का समाधान नहीं है.
रावलकोट में आयोजित एक सार्वजनिक सभा और धरना-प्रदर्शन के दौरान JKJAAC से जुड़े नेता सरदार उमर नजीर कश्मीरी ने लोगों से चुनावी प्रक्रिया में हिस्सा नहीं लेने की अपील की. उन्होंने कहा कि यह समय क्षेत्र के भविष्य को लेकर गंभीरता से सोचने का है और जनता को अपने फैसले सोच-समझकर लेने चाहिए. अपने संबोधन में उन्होंने आरोप लगाया कि चुनाव में भाग लेने वाली राजनीतिक पार्टियां और इस पूरी प्रक्रिया को आगे बढ़ाने वाले लोग क्षेत्र में पैदा हुए मौजूदा हालात के लिए जिम्मेदार हैं.
उमर नजीर कश्मीरी ने दावा किया कि लोगों के अधिकारों की लगातार अनदेखी की गई है और कई परिवारों को कठिन परिस्थितियों का सामना करना पड़ा है. उन्होंने 5 जून के बाद हुई हिंसक घटनाओं का भी उल्लेख करते हुए आरोप लगाया कि मौजूदा राजनीतिक व्यवस्था इन हालात के लिए जिम्मेदार है. हालांकि, उनके इन आरोपों की स्वतंत्र रूप से पुष्टि नहीं हो सकी है.
सभा के दौरान उन्होंने भावुक अंदाज में कहा कि जो लोग मारे गए, घायल हुए या हिरासत में लिए गए, उनके सम्मान में जनता को चुनावी प्रक्रिया से दूरी बनानी चाहिए. उन्होंने चुनाव को 'दिखावटी प्रक्रिया' बताते हुए लोगों से मतदान का बहिष्कार करने की अपील की.
POK में चुनाव की तारीख नजदीक आने के साथ राजनीतिक गतिविधियां तेज हो गई हैं. एक ओर मुख्यधारा की राजनीतिक पार्टियां चुनाव प्रचार में जुटी हैं, वहीं दूसरी ओर कुछ अलगाववादी और विरोधी संगठन चुनावी प्रक्रिया का विरोध कर रहे हैं. ऐसे में 27 जुलाई का चुनाव राजनीतिक दृष्टि से काफी अहम माना जा रहा है.