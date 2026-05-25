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Hindi Newsदेशमार खाकर भी बाज नहीं आ रहा हाफिज सईद, पूर्व PoK पीएम से बंद कमरे में क्यों मिला Let चीफ का बेटा?

मार खाकर भी बाज नहीं आ रहा हाफिज सईद, पूर्व PoK पीएम से बंद कमरे में क्यों मिला Let चीफ का बेटा?

प्रतिबंधित आतंकी संगठन लश्कर-ए-तैयबा उन ठिकानों को फिर से तैयार कर रहा है, जिनका इस्तेमाल पहले आतंकियों की ट्रेनिंग और घुसपैठ के लिए किया जाता था. इनमें 'मरकज-उल-कुद्स' जैसे कैंप भी शामिल बताए जा रहे हैं. 

 

Written By  Pramod Sharma|Edited By: Ravindra Singh|Last Updated: May 25, 2026, 06:10 PM IST
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पूर्व PoK पीएम से बंद कमरे में क्यों मिला Let चीफ का बेटा (Photo - Zee News)
पूर्व PoK पीएम से बंद कमरे में क्यों मिला Let चीफ का बेटा (Photo - Zee News)

पाकिस्तान अधिकृत कश्मीर (PoK) में हाल के दिनों में आतंकी गतिविधियों को लेकर हलचल तेज होती दिखाई दे रही है. इसी बीच प्रतिबंधित आतंकी संगठन लश्कर-ए-तैयबा से जुड़े बड़े चेहरे हाफिज तलहा सईद की एक मुलाकात ने नए सवाल खड़े कर दिए हैं. जानकारी के अनुसार, तलहा सईद ने PoK के पूर्व प्रधानमंत्री सरदार अतीक अहमद खान से उनके आवास पर बंद कमरे में बातचीत की. 

सूत्रों का कहना है कि यह मुलाकात केवल औपचारिक नहीं थी, बल्कि इसके जरिए इलाके में माहौल को प्रभावित करने और स्थानीय लोगों के बीच संगठन की पकड़ मजबूत करने की कोशिश की जा रही है. सुरक्षा मामलों पर नजर रखने वाले जानकार मानते हैं कि PoK में लंबे समय से कट्टरपंथी नेटवर्क अपने प्रभाव को बढ़ाने में जुटे हुए हैं. बताया जा रहा है कि लश्कर-ए-तैयबा वहां कुछ मदरसों का इस्तेमाल सिर्फ धार्मिक शिक्षा तक सीमित नहीं रख रहा, बल्कि इन्हें कथित तौर पर युवाओं को प्रभावित करने, भर्ती करने और आतंकी गतिविधियों के लिए तैयार करने के केंद्र के रूप में इस्तेमाल किया जा रहा है. यही वजह है कि इस मुलाकात को सुरक्षा एजेंसियां बेहद गंभीरता से देख रही हैं.

PoK में फिर से नेटवर्क खड़ा करने की फिराक में लश्कर-ए-तैयबा

PoK में ऑपरेशन सिंदूर के बाद आतंकी संगठन लश्कर-ए-तैयबा (LeT) एक बार फिर अपना नेटवर्क खड़ा करने की कोशिश में जुट गया है. इसी कड़ी में लश्कर के बड़े नेता हाफिज तल्हा सईद ने हाल ही में PoK के पूर्व प्रधानमंत्री और ऑल जम्मू एंड कश्मीर मुस्लिम कॉन्फ्रेंस के अध्यक्ष सरदार अतीक अहमद खान से उनके घर पर मुलाकात की
सूत्रों के मुताबिक, इस बैठक को कश्मीर मुद्दे और तथाकथित 'आजादी की लड़ाई' को लेकर स्थानीय माहौल प्रभावित करने की कोशिश के तौर पर देखा जा रहा है.

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सहयोगी संगठनों की मदद से कर रहा युवाओं की भर्ती

बताया जा रहा है कि लश्कर-ए-तैयबा PoK में मदरसों और अपने सहयोगी संगठनों के जरिए भर्ती और गतिविधियां बढ़ाने में लगा हुआ है. ये घटनाक्रम ऐसे समय सामने आया है जब 'ऑपरेशन सिंदूर' के दौरान लश्कर से जुड़े कई आतंकी ठिकानों को निशाना बनाया गया था. सुरक्षा एजेंसियों का मानना है कि अब यह आतंकी संगठन और उससे जुड़े नेटवर्क फिर से अपनी ताकत बढ़ाने और इलाके में सक्रिय होने की कोशिश कर रहे हैं, जानकारी के मुताबिक, इस बैठक में कश्मीर मुद्दे के साथ-साथ पाकिस्तान अधिकृत कश्मीर में होने वाले आगामी चुनावों पर भी चर्चा हुई. 

अलर्ट पर भारतीय खुफिया एजेंसियां

भारतीय खुफिया एजेंसियों को मिली ताजा जानकारी ने एक बार फिर सुरक्षा तंत्र की चिंता बढ़ा दी है. सूत्रों के मुताबिक, पाकिस्तान अधिकृत कश्मीर (PoK) में लश्कर-ए-तैयबा अपने पुराने नेटवर्क को दोबारा सक्रिय करने में जुटा है. रावलाकोट, मुजफ्फराबाद और नियंत्रण रेखा (LoC) से सटे इलाकों में कई संदिग्ध गतिविधियां देखी गई हैं, जिन्हें आतंकी लॉन्च पैड और ट्रेनिंग कैंपों से जोड़कर देखा जा रहा है. सीमा पर बढ़ती हलचल को देखते हुए भारतीय सुरक्षा बल भी अलर्ट मोड में हैं. LoC के पास निगरानी बढ़ा दी गई है और संवेदनशील इलाकों में अतिरिक्त सतर्कता बरती जा रही है. अधिकारियों का कहना है कि हालात पर लगातार नजर रखी जा रही है और किसी भी संभावित खतरे से निपटने के लिए जरूरी कदम उठाए जा रहे हैं.

यह भी पढ़ेंः जम्मू-कश्मीर के गुलमर्ग में अटकी केबल कार, हवा में अटके 300 पर्यटक;एक्शन में प्रशासन

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