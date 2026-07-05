/PUBG के बाद अब Snapchat का इश्क! सीमा हैदर-इकरा की तरह सरहद पार पहुंचा जीशान, सेना ने वापस भेजा पाकिस्तान

कहते हैं मोहब्बत सरहदों की मोहताज नहीं होती. ऐसा ही एक मामला जम्मू-कश्मीर में सामने आया, जहां पाकिस्तान के कब्जे वाले कश्मीर (PoK) का एक युवक सोशल मीडिया पर हुई दोस्ती को मुकाम देने के लिए नियंत्रण रेखा (LoC) पार कर भारत पहुंच गया. हालांकि, भारतीय सेना की सतर्कता के चलते वह जल्द ही पकड़ा गया. जांच पूरी होने और किसी संदिग्ध गतिविधि के संकेत नहीं मिलने पर उसे मानवीय आधार पर वापस पाकिस्तान भेज दिया गया.
अधिकारियों के मुताबिक, मुजफ्फराबाद (PoK) निवासी जीशान मीर की पहचान जम्मू-कश्मीर के बारामूला जिले के उरी क्षेत्र की रहने वाली इरम मजीद से स्नैपचैट के जरिए हुई थी. बातचीत का सिलसिला धीरे-धीरे गहरा होता गया और दोनों एक-दूसरे के करीब आ गए. बताया जा रहा है कि प्रेम संबंध इतना मजबूत हो गया कि जीशान ने अपनी प्रेमिका से मिलने के लिए अवैध तरीके से LoC पार करने का जोखिम उठा लिया.
जानकारी के अनुसार, जीशान करीब एक महीने पहले भारतीय सीमा में प्रवेश करने में सफल हो गया था. हालांकि, उसकी मौजूदगी ज्यादा समय तक छिपी नहीं रह सकी. 31 मई को उरी के सिलीकोट सेक्टर में तैनात भारतीय सेना की 12 ग्रेनेडियर्स के जवानों ने उसे संदिग्ध परिस्थितियों में पकड़ लिया. इसके बाद सुरक्षा एजेंसियों ने उसे हिरासत में लेकर विस्तृत पूछताछ शुरू की.
पूछताछ और सुरक्षा जांच के दौरान एजेंसियों ने उसके भारत आने की वजह और गतिविधियों की विस्तार से जांच की. अधिकारियों के अनुसार, जांच में ऐसा कोई सबूत नहीं मिला जिससे किसी आतंकी या अन्य संदिग्ध गतिविधि से उसका संबंध साबित हो सके. प्रारंभिक जांच में मामला केवल प्रेम संबंध से जुड़ा पाया गया. सभी कानूनी और सुरक्षा प्रक्रियाएं पूरी होने के बाद भारत सरकार ने मानवीय दृष्टिकोण अपनाते हुए उसे वापस पाकिस्तान भेजने का फैसला किया.
शनिवार को उरी स्थित कमान अमन सेतु क्रॉसिंग पर भारतीय अधिकारियों ने जीशान मीर को पाकिस्तान सेना के अधिकारियों के हवाले कर दिया. अधिकारियों का कहना है कि भारत में हिरासत के दौरान उसके साथ सम्मानजनक और मानवीय व्यवहार किया गया. उनका कहना है कि यह भारतीय सेना के पेशेवर रवैये और मानवीय मूल्यों का उदाहरण है.
यह पहली बार नहीं है जब सोशल मीडिया या ऑनलाइन गेम के जरिए शुरू हुआ कोई रिश्ता अंतरराष्ट्रीय सीमाओं तक पहुंच गया हो. इससे पहले भी ऐसे कई मामले देशभर में चर्चा का विषय बन चुके हैं.
सबसे चर्चित मामला पाकिस्तान की सीमा हैदर और उत्तर प्रदेश के ग्रेटर नोएडा निवासी सचिन मीना का रहा. दोनों की मुलाकात ऑनलाइन गेम PUBG के जरिए हुई थी. वर्ष 2023 में सीमा अपने चार बच्चों के साथ नेपाल के रास्ते अवैध रूप से भारत पहुंच गई थीं. गिरफ्तारी के बाद उन्हें अदालत से जमानत मिली और फिलहाल वह सचिन के साथ ग्रेटर नोएडा में रह रही हैं. दोनों के दो बच्चे भी हैं.
इसी तरह 2023 में पाकिस्तान की 19 वर्षीय इकरा जिवानी और उत्तर प्रदेश के मुलायम सिंह यादव की कहानी भी सुर्खियों में रही. दोनों की पहचान मोबाइल गेम लूडो खेलते समय हुई थी. बाद में इकरा नेपाल के रास्ते बिहार सीमा से भारत आईं और दोनों ने शादी कर बेंगलुरु में रहना शुरू कर दिया. बाद में सुरक्षा एजेंसियों ने उन्हें ट्रैक किया, जिसके बाद इकरा को गिरफ्तार कर पाकिस्तान वापस भेज दिया गया.