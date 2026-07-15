/PoK में बगावत तेज! अलग मुल्क की मांग पर अड़े लोग... रावलकोट से मुजफ्फराबाद कूच क्यों कर रहे 40000 प्रदर्शनकारी?

PoK Protest: पाकिस्तान के कब्जे वाले कश्मीर में शहबाज शरीफ और आसीम मुनीर के खिलाफ तेजी से आक्रोश बढ़ रहा है. प्रदर्शनकारियों ने मुजफ्फराबाद की ओर लॉन्ग मार्च शुरू कर दिया है. इस बीच जॉइंट अवामी एक्शन कमेटी (JAAC) के चीफ लीडर सरदार अमन कश्मीरी ने अपने संबोधन में एक अलग स्वतंत्र देश बनाने की मांग को दोहराया.
अमन कश्मीरी ने मुजफ्फराबाद की तरफ प्रस्तावित 'लॉन्ग मार्च' से ठीक पहले दिए अपने भाषण में स्पष्ट तौर पर कहा कि यह आंदोलन जारी रहने वाला है. JAAC अपने स्वतंत्र देश की मांग करता है, हमें अपना आजाद मुल्क चाहिए. उन्होंने कहा कि हर व्यक्ति को अपने मुल्क, अपनी गवर्नमेंट और अपनी अथॉरिटी का अधिकार होना चाहिए. हमारे अधिकार हमें वापस सौंप दिया जाए.अब हम किसी के गुलाम बनकर नहीं रहेंगे.
'BBC उर्दू' की रिपोर्ट मुताबिक, PoK के कई शहरों को सील कर दिया गया है. वहीं अधिकारियों ने रावलकोट में पत्रकारों के प्रवेश पर रोक लगाकर एक तरह से मीडिया ब्लैकआउट भी लागू कर दिया है. पिछले एक महीने से PoK में चल रहे तनाव के बीच बुधवार ( 15 जुलाई 2026) को भी स्थिति तनावपूर्ण रही. एक दिन पहले JAAC के रावलकोट से मुजफ्फराबाद तक के लंबे मार्च से पहले हुई झड़पों में 2 सुरक्षाकर्मियों समेत कम से कम 12 लोग मारे गए थे. JAAC जेएएसी नेताओं ने दावा किया है कि कम से कम 40,000 प्रदर्शनकारियों की ओर से मुजफ्फराबाद की तरफ मार्च करने की योजना बनाई गई.
PoK में यह ताजा हिंसा पिछले कुछ सालों से चले आ रहे सबसे बड़े सरकार विरोधी आंदोलनों में से एक के बीच हुई है. 'BBC उर्दू' की रिपोर्ट के मुताबिक, सरकार ने विरोध मार्च को रोकने के लिए कम से कम 4,000 रेंजर्स, पुलिस और फ्रंटियर कोर कर्मियों को तैनात किया है. JAAC नेता सरदार अमन कश्मीरी का आरोप है कि आंदोलन करने वाले लोगों को लगातार जान से मारने की धमकियां मिल रही हैं. उनका दावा है कि कई लोगों के सिरों पर इनाम तक रखा गया है. उन्हें लगातार डराने की कोशिश की जा रही है.
PoK में विरोध प्रदर्शन तेज होने के साथ ही पिछले महीने JAAC नेताओं ने दावा किया था कि पाकिस्तानी शासन ने हफ्तों से फूड और मेडिसिन सप्लाई रोकी हुई है. इसके नेताओं ने भारत से मानवीय सहायता की अपील की थी. भारत ने भी मंगलवार ( 14 जुलाई 2026) को कहा कि PoK में हुए विरोध प्रदर्शन पाकिस्तान की ओर से दशकों से अपने अवैध और जबरन कब्जे वाले क्षेत्रों में किए जा रहे व्यवस्थित शोषण, मौलिक अधिकारों से वंचित करने और प्रशासनिक दमन को दर्शाते हैं. विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता रणधीर जायसवाल ने भी पाकिस्तान पर प्रदर्शनकारियों के खिलाफ अत्यधिक बल प्रयोग करने का आरोप लगाया और अंतरराष्ट्रीय समुदाय से आग्रह किया कि वह इस्लामाबाद को घोर दुर्व्यवहार और उसके बुरे कर्मों के लिए जवाबदेह ठहराए.