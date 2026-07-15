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PoK में बगावत तेज! अलग मुल्क की मांग पर अड़े लोग... रावलकोट से मुजफ्फराबाद कूच क्यों कर रहे 40000 प्रदर्शनकारी?

PoK Unrest: पाकिस्तान के अवैध कब्जे वाले कश्मीर में लगातार प्रशासन के खिलाफ आंदोलन तेज हो रहा है. लोग अपने लिए स्वतंत्र देश की मांग कर रहे हैं. इस बीच प्रदर्शनकारियों ने मुजफ्फराबाद की ओर लॉन्ग मार्च शुरू कर दी है.

Written ByShruti Kaul
Published: Jul 15, 2026, 07:45 PM IST|Updated: Jul 15, 2026, 08:56 PM IST
PoK में बगावत तेज! अलग मुल्क की मांग पर अड़े लोग... रावलकोट से मुजफ्फराबाद कूच क्यों कर रहे 40000 प्रदर्शनकारी?
Source: ज़ी न्यूज़ डेस्क

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Shruti Kaul

Shruti Kaul

ज़ी न्यूज में सब एडिटर. वनस्थली विद्यापीठ यूनिवर्सिटी, राजस्थान से जर्नलिज्म और मास कम्युनिकेशन में ग्रेजुएशन. ये राष्ट्रीय-अंतर्राष्ट्रीय मुद्दो से जुड़े विषयों पर लिखती हैं. लिखने के अलावा श्रुति को नई जगहों पर घूमना, संगीत सुनना, फिल्में देखना और फूड एक्सप्लोर करने का बेहद शौक है. 

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