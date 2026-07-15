/PoK में बगावत तेज! अलग मुल्क की मांग पर अड़े लोग... रावलकोट से मुजफ्फराबाद कूच क्यों कर रहे 40000 प्रदर्शनकारी?

PoK में विरोध प्रदर्शन तेज होने के साथ ही पिछले महीने JAAC नेताओं ने दावा किया था कि पाकिस्तानी शासन ने हफ्तों से फूड और मेडिसिन सप्लाई रोकी हुई है. इसके नेताओं ने भारत से मानवीय सहायता की अपील की थी. भारत ने भी मंगलवार ( 14 जुलाई 2026) को कहा कि PoK में हुए विरोध प्रदर्शन पाकिस्तान की ओर से दशकों से अपने अवैध और जबरन कब्जे वाले क्षेत्रों में किए जा रहे व्यवस्थित शोषण, मौलिक अधिकारों से वंचित करने और प्रशासनिक दमन को दर्शाते हैं. विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता रणधीर जायसवाल ने भी पाकिस्तान पर प्रदर्शनकारियों के खिलाफ अत्यधिक बल प्रयोग करने का आरोप लगाया और अंतरराष्ट्रीय समुदाय से आग्रह किया कि वह इस्लामाबाद को घोर दुर्व्यवहार और उसके बुरे कर्मों के लिए जवाबदेह ठहराए.