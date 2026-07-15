पाकिस्तानी सेना पर हमला या खुद ही रची साजिश? रावलकोट में लश्कर-ए-तैयबा के 'फॉल्स फ्लैग' अटैक से मचा हड़कंप!

पाकिस्तान के कब्जे वाले कश्मीर (पीओके) के रावलाकोट इलाके में हुए एक हमले को लेकर सोशल मीडिया पर कई तरह के दावे किए जा रहे हैं. कुछ पोस्ट में आरोप लगाया गया है कि यह हमला एक कथित 'फॉल्स फ्लैग ऑपरेशन' था. हालांकि, इन दावों की किसी स्वतंत्र या आधिकारिक स्रोत से पुष्टि नहीं हुई है.
वायरल दावों के अनुसार, इस घटना में पाकिस्तान रेंजर्स के नाइक इम्तियाज अली की मौत हुई, जबकि पांच अन्य जवान घायल बताए गए हैं. हालांकि, पाकिस्तानी अधिकारियों की ओर से इन दावों पर विस्तृत आधिकारिक बयान सामने नहीं आया है.
सोशल मीडिया पर साझा किए गए संदेशों में यह भी दावा किया गया है कि घटनास्थल के पास एक आतंकी संगठन का प्रशिक्षण शिविर मौजूद है और उसका संचालन एक विशेष व्यक्ति द्वारा किया जाता है. इन आरोपों की भी किसी विश्वसनीय स्वतंत्र स्रोत से पुष्टि नहीं हो सकी है.
वायरल पोस्ट में यह आरोप भी लगाया गया है कि बलूचिस्तान में मारे गए एक रेंजर के शव को रावलाकोट की घटना से जोड़कर पेश किए जाने की योजना है. इस दावे के समर्थन में कोई आधिकारिक दस्तावेज़ या स्वतंत्र प्रमाण उपलब्ध नहीं है.
फिलहाल सामने आई जानकारी मुख्य रूप से सोशल मीडिया पोस्ट और अपुष्ट दावों पर आधारित है. किसी भी निष्कर्ष पर पहुंचने से पहले आधिकारिक बयान, स्वतंत्र जांच या विश्वसनीय मीडिया रिपोर्ट का इंतजार करना आवश्यक है. जब तक इन दावों की पुष्टि नहीं हो जाती, इन्हें तथ्य के रूप में स्वीकार नहीं किया जा सकता.