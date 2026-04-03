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Hindi NewsदेशPoK जल्द होगा भारत का हिस्सा, मुख्य इमाम उमर अहमद इलियासी का बड़ा दावा; कश्मीर के विकास पर की मोदी सरकार की तारीफ

'PoK जल्द होगा भारत का हिस्सा', मुख्य इमाम उमर अहमद इलियासी का बड़ा दावा; कश्मीर के विकास पर की मोदी सरकार की तारीफ

ऑल इंडिया इमाम ऑर्गनाइजेशन के मुख्य इमाम उमर अहमद इलियासी ने एक बड़ा बयान दिया है. जम्मू कश्मीर के दौरे पर पहुंचे उमर अहमद इलियासी ने दावा किया कि जल्द ही पीओके भारत का हिस्सा होगा. इसके अलावा उन्होंने कहा कि जम्मू-कश्मीर की तस्वीर मोदी सरकार में बदल रही है. 

Written By  Syed Khalid Hussain|Edited By: abhinav tripathi|Last Updated: Apr 03, 2026, 06:00 PM IST
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उमर अहमद इलियासी, (फाइल फोटो)
उमर अहमद इलियासी, (फाइल फोटो)

Jammu & Kashmir News: ऑल इंडिया इमाम ऑर्गनाइजेशन के मुख्य इमाम उमर अहमद इलियासी ने श्रीनगर में कहा कि अनुच्छेद 370 हटने के बाद कश्मीर में एक बड़ा बदलाव आया है; अब यहां पत्थरबाजी की जगह शिक्षा और विकास पर ध्यान दिया जा रहा है और बच्चों के हाथों में पत्थरों की जगह कलम हैं. उन्होंने यहां के शांतिपूर्ण माहौल की भी तारीफ की.

इलियासी ने अनुच्छेद 370 और 35A हटने के बाद के दौर को नया कश्मीर बताया, जिसकी पहचान शांति, खुशहाली और विरोध-प्रदर्शनों के बजाय विकास पर जोर देने से होती है. उन्होंने इस बात पर जोर दिया कि यहां के युवा अब हिंसा छोड़कर शिक्षा की ओर मुड़ गए हैं. उन्होंने कहा, "आज उनके हाथों में कलम हैं. वे पढ़ाई कर रहे हैं."

केंद्र सरकार की जमकर तारीफ की 

उन्होंने दावा किया कि घाटी में पहले जो डर का माहौल था, वह अब पूरी तरह खत्म हो चुका है. उन्होंने लोगों से अपील की कि वे बेझिझक कश्मीर घूमने आएं. उनके ये बयान, जिनमें केंद्र सरकार के फ़ैसलों के सकारात्मक असर को उजागर किया गया है, अक्सर 2019 के बाद से इस क्षेत्र में आए राजनीतिक बदलावों की ओर लोगों का ध्यान खींचते हैं.

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(यह भी पढ़ें: सिंधु के बाद पाकिस्तान पर एक और चोट! क्या है 'मोहरा प्रोजेक्ट', जिसको 120 साल बाद फिर से शुरू करने जा रहा भारत?)

 

'पीओके जल्द होगा भारत का हिस्सा'

इसी जगह पर खड़े होकर उन्होंने मीडिया से यह भी कहा कि पाकिस्तान के कब्जे वाला कश्मीर (PoK) जल्द ही भारत में फिर से शामिल हो जाएगा. उन्होंने दावा किया कि वहां के लोग भारत के विकास के रास्ते से जुड़ने के लिए जनमत संग्रह (referendum) करवाना चाहते हैं.

मुख्य इमाम ने 3 अप्रैल, 2026 को श्रीनगर स्थित J&K वक्फ बोर्ड के केंद्रीय कार्यालय में मीडिया से बातचीत की. इस दौरान उनके साथ वक्फ बोर्ड की चेयरपर्सन डॉ. सैयद दरख्शां भी मौजूद थीं. 

(यह भी पढ़ें: पुलिस के हत्थे चढ़ा मालदा हिंसा का मास्टरमाइंड मोफक्करुल इस्लाम, अब तक हुई इतने लोगों की गिरफ्तारी)

 

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