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'खाड़ी में मजदूरी से लाख गुना बेहतर है अग्निवीर बनना', सड़कों पर उतरे नेपाली युवा, गोरखा भर्ती शुरू करने की मांग तेज

नेपाल के पोखरा में युवाओं और पूर्व सैनिकों ने भारतीय सेना में गोरखा भर्ती फिर शुरू करने की मांग को लेकर प्रदर्शन किया है. उनका ये कहना है कि खाड़ी देशों में मजदूरी करने से बेहतर है कि उन्हें अग्निवीर बनकर भारतीय सेना में सेवा का मौका मिले.

Written ByBhoopendra Rai
Published: Aug 14, 2026, 04:03 PM IST|Updated: Aug 14, 2026, 04:03 PM IST
'खाड़ी में मजदूरी से लाख गुना बेहतर है अग्निवीर बनना', सड़कों पर उतरे नेपाली युवा, गोरखा भर्ती शुरू करने की मांग तेज
Image Credit: भारतीय सेना में गोरखा भर्ती फिर शुरू करने की मांग को लेकर पोखरा में युवाओं ने प्रदर्शन किया. (फोटो सोर्स AI)

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Bhoopendra Rai

Bhoopendra Rai

पत्रकारिता में 9 साल से सक्रिय भूपेंद्र कुमार राय Zee News में सीनियर सब एडिटर के तौर पर न्यूज टीम का हिस्सा हैं, देश विदेशी की खबरें कवर करते हैं. 2017 में ETV Bharat (हैदराबाद) से करियर की शुरुआत करने के बाद वे 2020 में Zee News पहुंचे, जहां 2022 तक काम किया. 2023 में News24 की स्पोर्ट्स टीम को लीड करने का मौका मिला. इसके बाद India Daily Live में बतौर चीफ सब एडिटर स्पोर्ट्स टीम के साथ जुड़े. 2024 में दोबारा News24 लौटे और नई स्पोर्ट्स वेबसाइट लॉन्चिंग का अहम हिस्सा रहे. अक्टूबर 2025 में News24 से अलविदा लेकर एक बार फिर Zee News पहुंचे हैं. खेलों में गहरी रुचि रखते हैं और क्रिकेट वर्ल्ड कप, एशियन गेम्स, ओलंपिक गेम्स, हॉकी वर्ल्ड कप समेत बड़े खेल इवेंट को कवर करने का अनुभव है. ब्रेकिंग न्यूज, क्रिकेट एनालिसिस और किस्से-कहानियों पर अच्छी पकड़ है. जी न्यूज में खेल से जुड़ी खबरों के बाद अब न्यूज टीम के साथ रियलटाइम न्यूज पर काम कर रहे हैं. एक्सप्लेनर और किसी भी मुद्दे पर रिसर्च के साथ उसे आसान भाषा में पाठकों तक पहुंचा रहे हैं. आप Bhoopendra.Rai@zeemedia.com पर सीधे ईमेल या फिर नीचे X और Facebook से जुड़ सकते हैं.

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