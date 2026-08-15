/बंदी सिंहों की रिहाई के लिए सड़कों पर संग्राम! चंडीगढ़ में पुलिस से टकराव, 21 अगस्त को पंजाब बंद

सिख कैदियों की रिहाई की मांग को लेकर चंडीगढ़ में शनिवार (15 अगस्त 2026) को उस समय तनातनी का माहौल हो गया, जब प्रदर्शनकारियों ने राज्यपाल गुलाब चंद कटारिया की रिहाइश की तरफ मार्च करने की कोशिश की. कुछ प्रदर्शनकारियों ने ट्रैक्टर के जरिए बैरिकेड्स हटाना चाहा, वहीं कुछ उनपर चढ़ भी गए. जिसके बाद पुलिस ने लोगों को काबू करने के लिए आंसू गैस के गोले छोड़े, साथ ही वाटर कैनन का भी इस्तेमाल किया. पुलिस के इस कदम के बाद कौमी इंसाफ मोर्चा ने 21 अगस्त को पंजाब बंद का कॉल दी है.
कौमी इंसाफ मोर्चा ने 'बंदी सिंहों' को जेल से रिहा कराने के लिए राज्यपाल के आवास तक मार्च का ऐलान किया था. उनका आरोप यह है कि कई सिख कैदी अपनी सजा पूरी होने के बावजूद अलग-अलग जेलों में बंद हैं. इसी को देखते हुए प्रशासन ने पहले ही कमर कस ली थी और कई लेवल की सुरक्षा तैनात कर दी थी. साथ ही की दंगा रोधी वाहन, रैपिड एक्शन फोर्स समेत बड़ी तादाद में सुरक्षाकर्मियों की तैनाती की गई थी.
|नाम
|मामला / सजा
|जगतार सिंह हवारा
|1995 में पंजाब के तत्कालीन मुख्यमंत्री बेअंत सिंह की हत्या के मामले में उम्रकैद की सजा काट रहे हैं.
|बलवंत सिंह राजोआणा
|बेअंत सिंह हत्याकांड में दोषी ठहराए गए हैं और उन्हें मौत की सजा सुनाई गई है.
|जगतार सिंह तारा
|बेअंत सिंह हत्याकांड में दोषी ठहराए गए हैं.
|परमजीत सिंह भ्योरा
|बेअंत सिंह हत्याकांड में दोषी ठहराए गए हैं.
|देविंदरपाल सिंह भुल्लर
|1993 के दिल्ली बम धमाका मामले में दोषी ठहराए गए और मौत की सजा सुनाई गई थी.
|गुरदीप सिंह खेहरा
|विभिन्न मामलों में दोषी ठहराए गए हैं और लंबे समय से जेल में बंद हैं.
|लखविंदर सिंह लखा
|रिहाई की मांग वाले सिख कैदियों में शामिल हैं.
|गुरमीत सिंह
|रिहाई की मांग वाले सिख कैदियों में शामिल हैं.
|शमशेर सिंह
|रिहाई की मांग वाले सिख कैदियों में शामिल हैं.
1980 से 1990 के दशक के दौरान पंजाब के आतंकवाद और उग्रवाद के दौर में हुई अलग-अलग घटनाओं के आरोप में जेलों में बंद हैं.सिख संगठनों और कैदियों के परिवारों का कहना है कि इन कैदियों में से कई लोग अपनी उम्रकैद की कानूनी अवधि से कहीं ज्यादा समय जेल में काट चुके हैं. उसके बावजूद उन्हें रिहा नहीं किया जा रहा.
इसको लेकर ना सिर्फ कौमी इंसाफ मोर्चा, बल्कि शिरमोणि गुरुद्वारा प्रबंधक कमेटी (SGPC) भी कई बार आवाज उठा चुका है. हालांकि 2019 में गुरु नानक देव जी की 550वें प्रकाश पर्व के मौके पर केंद्र की नरेंद्र मोदी सरकार ने कुछ बंदी सिंहों को रिहा करने का ऐलान किया था, लेकिन कानूनी और प्रशासनिक प्रक्रियाओं के चलते मामला अभी तक सुलझ नहीं पाया है.