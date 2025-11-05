कफ सिरप की तस्करी को लेकर आपस में भिड़े पुलिस और BSF, 3 घायल; अस्पताल जाने की आई नौबत

Security Forces Clashes In West Bengal: पश्चिम बंगाल में कफ सिरप की तस्करी को लेकर BSF और पुलिस के बीच झड़प हो गई, जिसमें 1 पुलिस अधिकारी और 3 लोग घायल हो गए.
West Bengal Police: पश्चिम बंगाल में सुरक्षा बलों के बीच आपस में ही झड़प देखने को मिली. बताया जा रहा है कि प्रदेश के नदिया जिले के चापड़ा थाना क्षेत्र में आने वाले शिमनगर इलाके में मंगलवार 4 नवंबर 2025 की शाम पुलिस और बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स (BSF) के बीच कफ सिरप की तस्करी को लेकर झड़प हो गई, जिससे पूरे इलाके में हड़कंप मच गया. इस घटना में 1 पुलिस अधिकारी और 3 लोग घायल बताए जा रहे हैं. घायलों को तुरंत ग्रामीण अस्पताल ले जाया गया, जहां प्राथमिक उपचार के बाद उन्हें छुट्टी दे दी गई.
पुलिस ने घटना के तुरंत बाद 1 BSF जवान को हिरासत में लिया, हालांकि पूछताछ के बाद उसे रिहा कर दिया गया. पुलिस सूत्रों के अनुसार यह पूरी घटना तस्करी की एक बड़ी खेप से जुड़ी हुई है. करीमपुर क्षेत्र से एक वाहन में लगभग 11 पेटी कफ सिरप की तस्करी करके चापड़ा की ओर ले जाया जा रहा था. गुप्त सूचना मिलने पर पुलिस ने शिमनगर में नाकाबंदी की. पुलिस की मौजूदगी का अंदाजा लगते ही तस्कर वाहन छोड़कर फरार हो गए और कफ सिरप की पेटियां मौके पर ही छोड़ दीं.
पुलिस ने जब्ती की कार्रवाई शुरू की तभी सीमानगर BSF कैंप से कुछ जवान मौके पर पहुंचे और पुलिस को रोककर सिरप की खेप को अपने कब्जे में लेने की कोशिश की. पुलिस के अनुसार BSF जवानों ने दावा किया कि यह क्षेत्र उनके अधिकार क्षेत्र में आता है और तस्करी सीमा से संबंधित है, इसलिए जब्ती का अधिकार उन्हें है. पुलिस ने तर्क दिया कि सूचना उनके पास थी और कार्रवाई स्थानीय थाने की जिम्मेदारी है.
इसी गलतफहमी के चलते दोनों पक्षों में तीखी बहस शुरू हो गई, जो देखते-देखते हाथापाई में बदल गई. इस झड़प में कुछ लोगों के घायल होने की भी सूचना है. घटना की जानकारी मिलते ही नदिया जिले के वरिष्ठ पुलिस अधिकारी मौके पर पहुंचे और स्थिति को नियंत्रित किया. उन्होंने घटना को दुर्भाग्यपूर्ण बताया और कहा कि गलतफहमी के कारण ऐसे हालात बने. दोनों बल देश की सेवा में हैं, लेकिन क्षेत्रीय अधिकारों को लेकर मतभेद हो गया. पूरे मामले की जांच की जा रही है. ( इनपुट- IANS)
