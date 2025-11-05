Advertisement
trendingNow12989422
Hindi Newsदेश

कफ सिरप की तस्करी को लेकर आपस में भिड़े पुलिस और BSF, 3 घायल; अस्पताल जाने की आई नौबत


Security Forces Clashes In West Bengal: पश्चिम बंगाल में कफ सिरप की तस्करी को लेकर BSF और पुलिस के बीच झड़प हो गई, जिसमें 1 पुलिस अधिकारी और 3 लोग घायल हो गए.  

Written By  Shruti Kaul |Last Updated: Nov 05, 2025, 12:52 PM IST
WhatsApp चैनल से जुड़ें

Trending Photos

कफ सिरप की तस्करी को लेकर आपस में भिड़े पुलिस और BSF, 3 घायल; अस्पताल जाने की आई नौबत

West Bengal Police: पश्चिम बंगाल में सुरक्षा बलों के बीच आपस में ही झड़प देखने को मिली. बताया जा रहा है कि प्रदेश के  नदिया जिले के चापड़ा थाना क्षेत्र में आने वाले शिमनगर इलाके में मंगलवार 4 नवंबर 2025 की शाम पुलिस और बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स (BSF) के बीच कफ सिरप की तस्करी को लेकर झड़प हो गई, जिससे पूरे इलाके में हड़कंप मच गया. इस घटना में 1 पुलिस अधिकारी और 3 लोग घायल बताए जा रहे हैं. घायलों को तुरंत ग्रामीण अस्पताल ले जाया गया, जहां प्राथमिक उपचार के बाद उन्हें छुट्टी दे दी गई. 

BSF- पुलिस के बीच झड़प 

पुलिस ने घटना के तुरंत बाद 1 BSF जवान को हिरासत में लिया, हालांकि पूछताछ के बाद उसे रिहा कर दिया गया. पुलिस सूत्रों के अनुसार यह पूरी घटना तस्करी की एक बड़ी खेप से जुड़ी हुई है. करीमपुर क्षेत्र से एक वाहन में लगभग 11 पेटी कफ सिरप की तस्करी करके चापड़ा की ओर ले जाया जा रहा था. गुप्त सूचना मिलने पर पुलिस ने शिमनगर में नाकाबंदी की. पुलिस की मौजूदगी का अंदाजा लगते ही तस्कर वाहन छोड़कर फरार हो गए और कफ सिरप की पेटियां मौके पर ही छोड़ दीं. 

ये भी पढ़ें-  करूर हादसे ने एक्टर विजय को दिया बड़ा सबक, अब जनता की रक्षा के लिए लॉन्च करेंगे 'थोंडर अनी'  

Add Zee News as a Preferred Source

कफ सिरप को लेकर झगड़ा 

पुलिस ने जब्ती की कार्रवाई शुरू की तभी सीमानगर BSF कैंप से कुछ जवान मौके पर पहुंचे और पुलिस को रोककर सिरप की खेप को अपने कब्जे में लेने की कोशिश की. पुलिस के अनुसार BSF जवानों ने दावा किया कि यह क्षेत्र उनके अधिकार क्षेत्र में आता है और तस्करी सीमा से संबंधित है, इसलिए जब्ती का अधिकार उन्हें है. पुलिस ने तर्क दिया कि सूचना उनके पास थी और कार्रवाई स्थानीय थाने की जिम्मेदारी है. 

ये भी पढ़ें- 3- बेमौसम बारिश ने चौपट की फसल, सरकार से मिले बस 2 रुपये, मुआवजे के नाम पर किसान के साथ मजाक  

 

मामले की हो रही जांच 

इसी गलतफहमी के चलते दोनों पक्षों में तीखी बहस शुरू हो गई, जो देखते-देखते हाथापाई में बदल गई. इस झड़प में कुछ लोगों के घायल होने की भी सूचना है. घटना की जानकारी मिलते ही नदिया जिले के वरिष्ठ पुलिस अधिकारी मौके पर पहुंचे और स्थिति को नियंत्रित किया. उन्होंने घटना को दुर्भाग्यपूर्ण बताया और कहा कि गलतफहमी के कारण ऐसे हालात बने. दोनों बल देश की सेवा में हैं, लेकिन क्षेत्रीय अधिकारों को लेकर मतभेद हो गया. पूरे मामले की जांच की जा रही है. ( इनपुट- IANS) 

Breaking News in Hindi और Latest News in Hindi सबसे पहले मिलेगी आपको सिर्फ Zee News Hindi पर. Hindi News और India News in Hindi के लिए जुड़े रहें हमारे साथ.

About the Author
author img
Shruti Kaul

ज़ी न्यूज में सब एडिटर. वनस्थली विद्यापीठ यूनिवर्सिटी राजस्थान से जर्नलिज्म और मास कम्युनिकेशन में ग्रेजुएशन. ये राष्ट्रीय-अंतर्राष्ट्रीय मुद्दो से जुड़े विषयों पर लिखती हैं. लिखने के अलावा श्रुति ...और पढ़ें

TAGS

West Bengal news

Trending news

LIVE: हरियाणा में हर 8 में से 1 वोट फेक, 25 लाख वोटर फर्जी: राहुल गांधी का 'H' बम
Rahul Gandhi
LIVE: हरियाणा में हर 8 में से 1 वोट फेक, 25 लाख वोटर फर्जी: राहुल गांधी का 'H' बम
10ml शराब के चक्कर में नाई को 7 दिन की जेल; कोर्ट बोला- 'ज्यादा ही जोश दिखा दिया'
crime news
10ml शराब के चक्कर में नाई को 7 दिन की जेल; कोर्ट बोला- 'ज्यादा ही जोश दिखा दिया'
Video: 'कांग्रेस है तो मुसलमानों की इज्जत है', तेलंगाना के CM रेवंत का विवादित बयान
Chief Minister Revanth Reddy
Video: 'कांग्रेस है तो मुसलमानों की इज्जत है', तेलंगाना के CM रेवंत का विवादित बयान
टीवी डिबेट वाली कांग्रेस की प्रवक्ता से मिलिए, सेना की वर्दी में बंदूक भी चलाती हैं
Congress News
टीवी डिबेट वाली कांग्रेस की प्रवक्ता से मिलिए, सेना की वर्दी में बंदूक भी चलाती हैं
₹100 का पानी! मल्टीप्लेक्स में महंगाई पर SC नाराज; कहा,'...खाली हो जाएंगे थिएटर्स'
Supreme Court
₹100 का पानी! मल्टीप्लेक्स में महंगाई पर SC नाराज; कहा,'...खाली हो जाएंगे थिएटर्स'
5 नवंबर से देश कोहरे में डूबेगा या ठिठुरेगा? बंगाल की खाड़ी का जग गया नया 'राक्षस'!
#heavy rain
5 नवंबर से देश कोहरे में डूबेगा या ठिठुरेगा? बंगाल की खाड़ी का जग गया नया 'राक्षस'!
दूसरी शादी का रजिस्ट्रेशन करा रहा था मुस्लिम पुरुष, केरल HC ने कहा,
Kerala
दूसरी शादी का रजिस्ट्रेशन करा रहा था मुस्लिम पुरुष, केरल HC ने कहा, "पहली बीवी को.."
उत्तर भारत में जल्द दस्तक देगी कड़ाके की ठंड, सोनमर्ग और गुलमर्ग में भारी बर्फबारी
Snowfall
उत्तर भारत में जल्द दस्तक देगी कड़ाके की ठंड, सोनमर्ग और गुलमर्ग में भारी बर्फबारी
हजारों नारियल और दीयों से सुदर्शन पटनायक ने बनाई अनोखी बोट, वर्ल्ड रिकॉर्ड में शामिल
Sudarsan Pattnaik
हजारों नारियल और दीयों से सुदर्शन पटनायक ने बनाई अनोखी बोट, वर्ल्ड रिकॉर्ड में शामिल
5 नवंबर: जब मार्स पर पहुंच गया था मंगलयान, भारत ने US को पछाड़ लिखा था इतिहास
Mars Orbiter Mission
5 नवंबर: जब मार्स पर पहुंच गया था मंगलयान, भारत ने US को पछाड़ लिखा था इतिहास