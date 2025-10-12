Gujarat News: गुजरात के बोटाद में पुलिस-किसानों के बीच झड़प, गाड़ियों पर फेंके गए पत्थर, पुलिस ने दागे आंसू गैस के गोले

Gujarat News in Hindi: गुजरात में कपास की फसलों के सही दाम न मिलने पर किसान और पुलिस आज आमने-सामने आ गए. गुस्साए किसानों ने पथराव कर दिया, जिसके बाद पुलिस ने आंसू गैस के गोले दागे.
Gujarat Botad Police Farmer Clash News: गुजरात के बोटाद में पुलिस-किसानों के बीच झड़प की खबर है. किसानों ने पुलिस की गाड़ियों पर पथराव कर उनके शीशे तोड़ डाले, जिसके बाद पुलिस ने आंसू गैस के गोले दागकर किसानों को पीछे खदेड़ा.
गुजरात के बोटाद जिले में किसानों और पुलिस के बीच हुई ताजा झड़प बोटाद मार्केटिंग यार्ड में हुई, जब किसानों ने कच्चे कपास के वजन में कटौती और कम कीमतों के खिलाफ विरोध प्रदर्शन किया. किसान नेता राजू करपड़ा ने आरोप लगाया कि व्यापारी कपास के वजन में जानबूझकर कटौती कर रहे थे और गीले होने का बहाना बनाकर प्रति 20 किलोग्राम के हिसाब से 1300 से 1150 तक की कीमत घटा रहे थे.
पुलिस ने आंसू गैस के गोले दागकर किसानों को खदेड़ा
इसका विरोध करते हुए, करपड़ा ने मार्केटिंग यार्ड में धरना दिया. जब उनकी मांगें पूरी नहीं हुईं, तो उन्होंने पुलिस की मौजूदगी में पथराव किया, जिससे पुलिस की गाड़ियों के शीशे टूट गए. इसके बाद पुलिस ने आंसू गैस के गोले दागकर किसानों को खदेड़ा. इस घटना को आम आदमी पार्टी ने हाथोंहाथ लपक लिया है.
अब बीजेपी की गुंडागर्दी सहने को तैयार नहीं
गुजरात में पार्टी नेता गोपाल इटालिया, विधायक चैतर वसावा और राष्ट्रीय संयोजक अरविंद केजरीवाल ने इस मुद्दे पर भाजपा सरकार की आलोचना की. उन्होंने कहा कि प्रदेश के लोग अब बीजेपी की गुंडागर्दी सहने को तैयार नहीं है और वे अब बदलाव चाहते हैं.
फिलहाल इलाके में बनी हुई तनावपूर्ण स्थिति
फिलहाल बोटाद जिले के हडदड गांव में पुलिस और किसानों के बीच तनावपूर्ण स्थिति बनी हुई है. पुलिस ने इलाके में कॉम्बिंग ऑपरेशन शुरू कर अतिरिक्त बल तैनात किया गया है. वहीं किसान नेताओं ने चेतावनी दी है कि यदि उनकी मांगें पूरी नहीं की गईं, तो वे राज्यव्यापी आंदोलन शुरू कर सकते हैं.
