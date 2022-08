Delhi-NCR Gangster: बदमाश जो करते थें नमस्ते और सलाम, फिर लूट लेते थें सामान

More Than a Dozen Cases Registered Against Them: चोरी, डकैती और लूटपाट के कई अनोखे किस्से आपने सुने होगें. लेकिन Delhi-NCR में ऐसा भी बदमाशों का गैंग हुआ जिसके बारे में जानकर आप हैरान हो जाएगें. ये बदमाश पहले राह चलते लोगों को नमस्ते और सलाम करके उन्हें रास्ते में रोकते थें, फिर उनके साथ हथियार के बल पर लूटपाट की घटना को अंजाम देते थें. यह मामला दिल्ली एनसीआर के गौतमबुद्ध नगर जिले का है. इन बदमाशों के खिलाफ दिल्ली-एनसीआर के अलग-अलग थानों में दर्जनभर से ज्यादा केस दर्ज हैं. जबकि सिर्फ नोएडा में ही इनके खिलाफ तीन मुकदमे दर्ज हैं. पुलिस ने आरोपियों में से एक की पहचान बब्बू के नाम से की है, जो दिल्ली का ही रहने वाला है.

हथियार के बल पर लूटपाट

दिल्ली का रहने वाला बब्बू और उसके साथी Delhi-NCR के आस-पास लूट की घटना को अन्जाम दिया करते थें. बदमाश हथियार के दम पर सुबह की सैर पर निकले लोगों को अपना शिकार बनाते थें. वह पहले राह चलते लोगों नमस्ते-सलाल कर उनका रास्ता रोकते थें फिर हथियार के बल पर उन्हें डरा कर उनसे लूटपाट करते थें. बब्बू और उसके साथियों के खिलाफ Delhi-NCR में दर्जनभर से ज्यादा मुकदमे दर्ज हैं

पुलिस के पकड़ में आरोपी

अपर पुलिस उपायुक्त आशुतोष द्विवेदी ने बताया कि रविवार की सुबह को थाना सेक्टर 39 में पुलिस गश्त पर थी, तभी कुछ बदमाश मोटरसाइकिल पर सवार होकर आते हुए दिखाई पड़ें. पुलिस ने बदमाशों को रुकने का इशारा किया, तो बदमाश रुकने की बजाय पुलिस पर जान से मारने की नियत से गोली चलाते हुए भागने की कोशिश करने लगें. इस बीच जवाबी कार्रवाई करते हुए पुलिस ने भी गोली चलाईं. पुलिस द्वारा चलाई गई गोली बब्बू के पैर में लगी है. उन्होंने बताया कि घायल अवस्था में उसे इलाज के लिए नोएडा के जिला अस्पताल में भर्ती कराया गया है.

गैंग में कुल तीन लोग शामिल

अपर पुलिस उपायुक्त आशुतोष द्विवेदी ने बताया कि इस गैंग में कुल तीन लोग शामिल थें. मुठभेड़ के दौरान इनका एक साथी पुलिस से बचकर भाग निकला और एक साथी अभी जेल में है. मुठभेड़ में सेक्टर 14 नाले के पास से एक बदमाश को गिरफ्तार किया है, जिसकी पहचान चिंकी के नाम से गई है. पुलिस द्वारा चलाई गई गोली उसके पैर में लगी है. उन्होंने बताया कि इनके पास से पुलिस ने लूट में इस्तेमाल होने वाली एक मोटरसाइकिल, दो मोबाइल फोन, देशी तमंचा और कारतूस भी बरामद किया है. उन्होंने बताया कि यह बदमाश सुबह को सैर करने निकले बुजुर्ग व्यक्तियों को सलाम या नमस्ते कहकर रोक लेते थें, फिर उनका हालचाल पूछते थें, इसके बाद उनके गले से चेन या उनके मोबाइल फोन लूट कर भाग जाते थें.

