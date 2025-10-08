जुबीन गर्ग के कजन को पुलिस ने किया गिरफ्तार, मौत के समय सिंगापुर में ही थे संदीपन

Zubeen Garg Cousin Arrested: सिंगापुर में मशहूर गायक जुबिन गर्ग की संदिग्ध मौत के मामले में एक बड़ा खुलासा हुआ है. गायक के कजिन और असम पुलिस सर्विस (APS) अधिकारी संदीपन गर्ग को गिरफ्तार किया गया है. कहा जा रहा है कि संदीपन घटना के समय वे जुबिन के साथ मौजूद थे. सीआईडी (CID) ने लगातार पूछताछ के बाद संदीपन गर्ग को हिरासत में लिया. उनसे पहले भी जुबिन के कुछ करीबी लोगों से पूछताछ की गई थी. आज उन्हें मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट (CJM) अदालत में पेश किया जाएगा.

इससे पहले पुलिस चार लोगों को गिरफ्तार कर चुकी है. इनमें गायक के बैंडमेट शेखर ज्योति गोस्वामी, मैनेजर सिद्धार्थ शर्मा, इवेंट ऑर्गनाइजर श्यामकानु महांता और म्यूजिशियन अमृतप्रवा महांता शामिल हैं. शेखर ज्योति गोस्वामी ने आरोप लगाया था कि गायक के मैनेजर और सिंगापुर में जिस कार्यक्रम में उन्हें परफॉर्म करना था, उसके आयोजक ने उन्हें जहर दिया था. उन्होंने यह भी आरोप लगाया कि आरोपियों ने इस कृत्य को छिपाने के लिए खास तौर पर एक विदेशी जगह चुनी.

52 वर्षीय जुबिन गर्ग बॉलीवुड और असमिया गानों के लिए जाने जाते थे. 19 सितंबर को सिंगापुर में एक द्वीप के पास तैरते समय उनकी मौत हो गई थी. वे वहां 'नॉर्थ ईस्ट इंडिया फेस्टिवल' में परफॉर्म करने गए थे और उस दिन यॉट पर घूमने निकले थे.

