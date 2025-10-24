Advertisement
कुरनूल बस हादसाः ड्राइवर की इस लापरवाही से जिंदा जल गए 20 लोग, सामने आया चौंकाने वाला सच

Kurnool Bus Fire: इस हादसे में बस के फ्यूल टैंक का ढक्कन खुल गया और मोटरसाइकिल के घसीटने की वजह से निकल रही चिंगारियों ने फ्यूल टैंक में आग पकड़ ली. पुलिस ने बताया कि अगर बस का ड्राइवर बाइक सवार को बचाने के लिए बस रोक देता तो शायद इतना बड़ा हादसा नहीं हुआ होता.

Oct 24, 2025
आंध्र प्रदेश के कुरनूल बस हादसे में एक चौंकाने वाली सच्चाई सामने आई है. बस हादसे के लगभग 18 घंटों के बाद पता चला कि जैसे ही बस एक बाइक से टकराई और उसके फ्यूल टैंक में आग लगी तो बस का ड्राइवर सबसे पहले जलती हुई बस छोड़कर भाग गया. अगर ड्राइवर ने ये बड़ी लापरवाही नहीं की होती तो शायद इस दुर्घटना में इतनी जान नहीं जाती. पुलिस ने इस हादसे में ये चौंकाने वाला खुलासा किया. पुलिस ने मीडिया को बताया कि जैसे ही बस से बाइक की टक्कर हुई बाइक बस के नीचे फ्यूल टैंक के पास जाकर फंस गई और बस के नीचे काफी दूर तक घसीटती हुई चली गई.

इस हादसे में बस के फ्यूल टैंक का ढक्कन खुल गया और मोटरसाइकिल के घसीटने की वजह से निकल रही चिंगारियों ने फ्यूल टैंक में आग पकड़ ली. इसके बाद पूरी बस धू-धू कर जलने लगी. पुलिस ने बताया कि अगर बस का ड्राइवर बाइक सवार को बचाने के लिए बस रोक देता तो शायद इतना बड़ा हादसा नहीं हुआ होता. एक्सीडेंट के बाद बस का ड्राइवर यात्रियों को बचाने की बजाए बस में सो रहे यात्रियों को आग में जलता छोड़कर वहां से भाग निकला था. 

देखते ही देखते बस बन गई आग का गोला
प्रत्यक्षदर्शियों के मुताबिक बस में बाइक की टक्कर के कुछ देर बाद इतनी तेज आग लगी थी कि कुछ ही पलों में पूरी दहकता हुआ आग का गोला बन गई. जब तक दमकल की गाड़ियां आग बुझाने के लिए पहुंची तब तक तो बस पूरी तरह से जलकर खाक हो चुकी थी. अब सिर्फ बस का ढांचा ही शेष बचा था. दुर्घटना के बाद जब राहत और बचाव कार्य शुरू हुआ, तो कई शव इस कदर जल चुके थे कि उनकी पहचान करना मुश्किल हो गया था. अधिकारियों ने मृतकों की पहचान सुनिश्चित करने के लिए फोरेंसिक टीम को बुलाया और डीएनए नमूने एकत्र किए जा रहे हैं.

जो जिंदा बच गए वो किसी चमत्कार से कम नहीं
पुलिस ने बताया कि इस हादसे में बुरी तरह जलकर मरने वालों में दो बच्चे और मोटरसाइकिल सवार भी शामिल हैं. इसके अलावा इस हादसे में कुल 9 लोग घायल हुए हैं. इस हादसे में जो बच गए उन्होंने इसे किसी चमत्कार से कम नहीं बताया. वहीं जिनकी जान चली गयी वो इतने खुशकिस्मत नहीं थे. बस में आग लगने के बाद यात्रियों ने खुद को बाहर निकालने के लिए खिड़की का शीशा तोड़ दिया था. इस बस में कुल 44 यात्री सवार थे. कुरनूल के पुलिस अधीक्षक विक्रांत पटेल ने बताया कि ऐसा हो सकता है कि बाइक पहले से ही सड़क पर गिरी पड़ी हो या फिर कोई बाइक सवार इस बस के नीचे आ गया हो जिसकी वजह से हादसा हुआ हो इस बात की जांच चल रही है. 

यह भी पढ़ेंः जिगरी दोस्त परिवार सहित हुआ हादसे का शिकार, आंखों देखी दास्तां सुन फट जाएगा कलेजा

 

