सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि शांतिपूर्ण विरोध का अधिकार एक संवैधानिक गारंटी है. सिर्फ़ आंदोलन होने की वजह से प्रदर्शनकारियों के खिलाफ पुलिस की कथित ज्यादती को सही नहीं ठहराया जा सकता. CJI सूर्यकांत की अगुवाई वाली बेंच ने यह भी संकेत दिया कि देश भर में शांतिपूर्ण विरोध प्रदर्शनों को आसान बनाने और अधिकारियों को असामाजिक तत्वों के खिलाफ कार्रवाई करने में सक्षम बनाने के लिए एक समान प्रोटोकॉल की जरूरत है.
CJI ने कहा, शांतिपूर्ण विरोध का अधिकार संविधान में है. शांतिपूर्ण विरोध का अधिकार पूरी तरह से गारंटीकृत है. इससे इनकार नहीं किया जा सकता. सिर्फ़ इसलिए कि आंदोलन हो रहा है, पुलिस की ज्यादती को सही नहीं ठहराया जा सकता.'
हालांकि, कोर्ट ने विरोध प्रदर्शनों के दौरान पुलिसकर्मियों पर हमले के आरोपों पर भी चिंता जताई. जब एक वकील ने बेकाबू भीड़ द्वारा पुलिसकर्मियों के घायल होने और उनके परिवारों पर हमले की घटनाओं का जिक्र किया तो जस्टिस जॉयमाल्य बागची ने कहा, 'पुलिस को चोट पहुंचना भी उतनी ही चिंता की बात है. हम राज्य से जवाब मांग सकते हैं कि पर्याप्त सुरक्षा उपाय क्यों नहीं किए गए...'
CJI ने कहा कि देश भर में शांतिपूर्ण विरोध प्रदर्शनों के लिए एक प्रोटोकॉल होना चाहिए. CJI ने कहा, 'जब कोई शांतिपूर्ण ढंग से आंदोलन करना चाहता है तो एक प्रोटोकॉल होना चाहिए. उसके लिए उचित जगह होनी चाहिए. इस मामले में कोई बाधा नहीं है. लेकिन अगर कोई असामाजिक तत्व है, तो उससे निपटा जा सकता है.'
कोर्ट ने आगे कहा कि इस मुद्दे के लिए पूरे देश में एक जैसा नजरिया अपनाने की जरूरत है और एकरूपता सुनिश्चित करने के लिए जरूरी गाइडलाइंस बनाने की बात कही. CJI ने कहा, 'यह पूरे देश का मामला है...प्रोटोकॉल में यह एकरूपता भी...आत्म-अनुशासन पूरी प्रक्रिया का अहम हिस्सा है.' इस मामले की अगली सुनवाई मंगलवार को होगी.