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आंदोलन के नाम पर पुलिस की ज्‍यादती सही नहीं, शांतिपूर्ण विरोध का अधिकार संवैधानिक गारंटी: SC

सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि शांतिपूर्ण विरोध का अधिकार एक संवैधानिक गारंटी है. सिर्फ़ आंदोलन होने की वजह से प्रदर्शनकारियों के खिलाफ पुलिस की कथित ज्यादती को सही नहीं ठहराया जा सकता.

Written ByAtul Chaturvedi
Published: Jul 27, 2026, 11:59 AM IST|Updated: Jul 27, 2026, 11:59 AM IST
आंदोलन के नाम पर पुलिस की ज्‍यादती सही नहीं, शांतिपूर्ण विरोध का अधिकार संवैधानिक गारंटी: SC

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Atul Chaturvedi

Atul Chaturvedi

बुंदेलखंड के पठार से गंगा-जमुना के दोआब तक विगत तकरीबन दो दशकों का पत्रकारीय अनुभव. प्रयागराज में कल्‍चर बीट से पत्रकारिता की शुरुआत. दिल्‍ली में एनडीटीवी, दैनिक जागरण में काम का लंबा अनुभव. माखनलाल चतुर्वेदी राष्‍ट्रीय पत्रकारिता विश्वविद्यालय से जर्नलिज्‍म की मास्‍टर डिग्री. साहित्यिक-सांस्‍कृतिक अभिरुचि. किताबें पढ़ने का शौक.

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