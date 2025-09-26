DNA: दुर्गा भक्तों पर पत्थर फेंकने वालों की 'पद यात्रा', पुलिस ने निकाली परेड, सड़क पर ऐसे दिखे दंगाई

DNA Analysis: अब हम आपको उन कट्टरपंथियों के इलाज का डेमो दिखाएंगे जिन्हें आप दुर्गा के दानव कह सकते हैं. दुर्गा के ये दानव दो दिन पहले गुजरात के गांधीनगर में देखे गए थे और आज इनकी पद यात्रा निकाली गई है. गुरुवार को DNA के विशेषांक में हमने आपको गांधीनगर के दहगाम इलाके की कुछ तस्वीरें दिखाई थीं जिसमें नफरती भीड़ ने स्थानीय हिंदू आबादी पर पथराव किया था दुकानों को नुकसान पहुंचाया था और आगजनी भी की गई थी. दरअसल 24 सितंबर को एक सोशल मीडिया पोस्ट को आपत्तिजनक करार देकर भीड़ को उकसाया गया था जिसके बाद दंगे हुए 25 सितंबर को पुलिस ने इस हिंसा में शामिल लोगों की धरपकड़ की थी और आज यानी 26 सितंबर को पुलिस ने दंगे में शामिल आरोपियों की दहगाम में पदयात्रा यानी परेड कराई.

इस पदयात्रा के जरिए पुलिस प्रशासन ने क्या संदेश दिया और क्यों इस परेड को पीड़ा से भरी पदयात्रा कहा जा रहा है. इन सवालों का जवाब जानने के लिए आपको नवरात्रि पर नफरत फैलाने वालों पर हमारा वीडियो विश्लेषण बेहद गौर से देखना चाहिए. 24 सितंबर की देर रात जो हाथ दनादन पत्थर बरसा रहे थे. त्योहार के मौसम में नफरत से भरा मजहबी एजेंडा चला रहे थे उन्हीं के पांव 26 सितंबर को एक कदम बढ़ाने से भी परहेज कर रहे थे. गांधीनगर के दहगाम में दंगाइयों का सामना जब खाकीवालों से हुआ तो इस मुलाकात से पैदा हुई पीड़ा चेहरे और पांव दोनों पर नजर आ रही थी.

गांधीनगर के दहगाम में उपद्रव करने वाले इन किरदारों की पदयात्रा का आरंभ हुआ पुलिसवैन से दंगा प्रभावित इलाके में पुलिस की वैन पहुंची हाथ में डंडा लिए एक पुलिसवाला दरवाजे पर खड़ा रहा और फिर रस्सियों से बंधे ये आरोपी एक एक करके वैन से निकाले गए जिसके बाद ये पदयात्रा शुरु हुई पुलिस ने तकरीबन 80 आरोपियों की धरपकड़ की थी जिनमें से कई इस पदयात्रा का हिस्सा बने.

पुलिस का मकसद सिर्फ दंगा आरोपियों की पदयात्रा कराना नहीं था बल्कि पुलिस उन्हें ये एहसास दिलाना चाहती थी कि नफरत की इस आग ने कितने लोगों की जिंदगी पर असर डाला है. सबसे पहले आरोपियों की पदयात्रा उस इलाके में पहुंची जहां आगजनी की गई थी. सड़क पर फैली राख बता रही है कि अंधे उन्माद से पैदा हुई आग ने कितना नुकसान किया है. एक पुलिसवाला उन्हें नुकसान की जानकारी देता रहा और दंगों के आरोपी सिर झुकाकर नुकसान का आंकलन सुनते रहे.

दंगे की आग के बाद आरोपियों की ये पदयात्रा उस इलाके में पहुंची जहां एक दुकान को पूरी तरह तबाह कर दिया गया था. बताया जा रहा है कि इसी इलाके के शख्स ने वो स्टेटस लगाया था. जिसको आपत्तिजनक मारकर हिंदू आबादी पर हमला किया गया था और दंगाइयों की भीड़ ने स्टेटस लगाने वाले शख्स की दुकान का सामान निकालकर बाहर फेंक दिया था. यहां भी पुलिस ने अपनी कार्रवाई को दोहराया दंगाइयों को बताया गया कि उन्होंने कितना नुकसान किया है. जो लोग 24 सितंबर की देर रात नफरती नारेबाजी कर रहे थे. आज उनकी जुबान पूरी तरह खामोश थी वो बस खाकी के हुक्म को बजा रहे थे.

दहगाम के चार इलाकों में दंगा भड़का था और पुलिस आरोपियों को चारों इलाकों में ले गई ताकि उन्हें ये समझ आ सके कुछ मिनटों या घंटों का उन्माद कितना खतरनाक होता है. कितना बड़ा नुकसान करता है ताकि आने वाले वक्त में वो ऐसे कदम उठाने से पहले सौ बार सोचें. हो सकता है कि इन तस्वीरों को देखकर...कथित मानवाधिकार लॉबी सक्रिय हो जाए हो सकता है मजहब के कुछ कथित ठेकेदार भी इसे पुलिसिया जुल्म की पऱिभाषा दें लेकिन दहगाम के जिन निवासियों ने दंगे के तपिश को सहा उनकी नजर में गुजरात पुलिस हीरो है और ये कार्रवाई एकदम न्यायसंगत है. दंगा पीड़ितों ने इस कार्रवाई पर अपनी प्रतिक्रिया किस तरह दी ये भी आपको ध्यान से देखना और सुनना चाहिए.

किसी भी मजहब या उससे जुड़े प्रतीकों पर आपत्तिजनक टिप्पणी करना सरासर गलत है लेकिन एक सवाल ये भी है. क्या मजहब से जुड़ी आस्था इतनी कमजोर होती है कि एक सोशल मीडिया पोस्ट या स्टेटस से उसे चोट पहुंच जाती है और सबकुछ जलाकर राख करने वाला उन्माद पैदा हो जाता है. ये वो सवाल है जिसका जवाब समाज से जुड़े लोगों को अपने अंदर तलाशना चाहिए ताकि आपत्तियों या विरोध को कानूनी तरीके से जाहिर किया जाए ना कि पत्थरबाजी और आगजनी के जरिए.