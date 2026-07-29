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15 KG सोना और 20 करोड़ कैश... बस ड्राइवर के घर से निकला 'खजाना' देख अधिकारियों की आंखें चौंधियाईं

Gold Found Inside Former Bus Driver House: बंगाल में पुलिस ने एक पूर्व बस ड्राइवर के घर से 15 किलो गोल्ड के बिस्कुट और 20 करोड़ कैश बरामद किया. पुलिस को पूरा खजाना समेटने के लिए 5 कैश काउंटिंग मशीन और कई घंटे लग गए.

Written ByShruti Kaul
Published: Jul 29, 2026, 08:13 PM IST|Updated: Jul 29, 2026, 08:20 PM IST
15 KG सोना और 20 करोड़ कैश... बस ड्राइवर के घर से निकला 'खजाना' देख अधिकारियों की आंखें चौंधियाईं

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Shruti Kaul

Shruti Kaul

ज़ी न्यूज में सब एडिटर. वनस्थली विद्यापीठ यूनिवर्सिटी, राजस्थान से जर्नलिज्म और मास कम्युनिकेशन में ग्रेजुएशन. ये राष्ट्रीय-अंतर्राष्ट्रीय मुद्दो से जुड़े विषयों पर लिखती हैं. लिखने के अलावा श्रुति को नई जगहों पर घूमना, संगीत सुनना, फिल्में देखना और फूड एक्सप्लोर करने का बेहद शौक है. 

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