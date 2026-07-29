15 KG सोना और 20 करोड़ कैश... बस ड्राइवर के घर से निकला 'खजाना' देख अधिकारियों की आंखें चौंधियाईं

पुलिस के मुताबिक, घटना के तार स्टोन इंडस्ट्री के काले कारोबार से जुड़े हैं. टुलू मंडल की एजेंसी पर 3 जिलों के स्टोन इंडस्ट्रू के एंट्री गेट से टैक्स वसूलने का आरोप है. इसके हर महीने सरकारी खजाने में 83 करोड़ रुपए जमा होने की उम्मीद थी, लेकिन सरकार को केवल 2-5 करोड़ रुपए दिखाए जाते थे. बाकी की गाढ़ी कमाई का जवाब इन 35 बोरियों के अंदर बंद था. पुलिस ने भ्रष्टाचार के इस भयानक उदाहरण के मामले की जांच करने की बात कही है. कैश और गोल्ड के सोर्स के साथ-साथ संभावित वित्तीय अनियमितताओं की भी जांच की जा रही है.