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केरलम विधानसभा में बड़ा बदलाव, हिंदू विधायकों की संख्या घटी; मुस्लिम-ईसाई प्रतिनिधित्व बढ़ा

Keralam Assembly: बंगाल पहली बार भगवा रंग में रंगा है. वहां सनातन की पुनर्स्थापना का काम शुरू हो गया है. लेकिन दक्षिण के केरल में, जिसे 'ईश्वर का अपना देश' (God's Own Country) माना जाता है, वहां हिंदुओं की राजनीतिक ताकत कम हो गई है. पहली बार ऐसा हुआ है जब अल्पसंख्यक समुदाय से आने वाले विधायक, विधानसभा में अल्पसंख्यक नहीं होंगे. 

Written By  Shwetank Ratnamber|Last Updated: May 09, 2026, 03:10 AM IST
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Keralam Assembly ai photo
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Kerala Assembly 2026: पहली बार ऐसा हुआ है जब केरलम में अल्पसंख्यक MLA की संख्या, बहुसंख्यक MLA के बराबर हो गई है. जबकि सरकार में भागीदारी के मामले में हिंदुओं की संख्या और भी कम हुई है. विधानसभा की बात करें तो140 सदस्यों वाली केरलम विधानसभा में 70 हिंदू विधायक चुने गए हैं. वहीं मुस्लिम और ईसाई समुदाय से 35-35 विधायक बने हैं. कुल मिलाकर अल्पसंख्यक समुदाय के 70 विधायक बने हैं. इस तरह आधे विधायक बहुसंख्यक हैं जबकि जिन समुदायों को अल्पसंख्यक कहा जाता है, उसके विधायक भी उतने ही हैं.

हालांकि केरलम की जनसंख्या के हिसाब से देखें तो वहां 55% हिंदू हैं. यानी आधे से ज़्यादा. जबकि मुस्लिम आबादी 27% और ईसाई 18% हैं. यानी 55% आबादी वाले हिंदू धर्म के विधायक 50% हैं. वहीं 27% आबादी वाले मुस्लिम समुदाय के 25% विधायक हैं जबकि 18% आबादी वाले ईसाई समुदाय के 25% विधायक हैं. यानी धार्मिक आबादी के हिसाब से ईसाई समुदाय प्रतिनिधित्व के मामले में सबसे फायदेमंद स्थिति में है जबकि हिंदू सबसे ज्यादा नुकसान की स्थिति में हैं.

कहा जा रहा है कि ये पहला मौका है जब हिंदू विधायकों की संख्या इतनी कम हुई है. 2021 के चुनाव में हिंदू विधायक 78 थे, जबकि मुस्लिम और ईसाई विधायक मिलाकर 62 थे. पिछले 5 वर्षों में हिंदू विधायकों की संख्या में 8 की कमी हो गई जबकि अल्पसंख्यक विधायकों की संख्या इतनी ही बढ़ गई.

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अल्पसंख्यक और बहुसंख्यक विधायक बराबर

विधानसभा में अल्पसंख्यक और बहुसंख्यक विधायक बराबर हो गए हैं लेकिन सत्ताधारी UDF में तो हिंदू अब अल्पसंख्यक बन गए हैं. UDF ने इस बार 102 सीटें जीती हैं. इनमें मुस्लिम और ईसाई समुदाय से  60 विधायक हैं जबकि हिंदू विधायक केवल 42 हैं. यानी सरकार में लगभग 59% विधायक अल्पसंख्यक समुदाय से हैं. जब सरकार में हिंदू अल्पमत में हैं तो सरकार की नीतियों पर भी उसका असर दिख सकता है.

सड़कों पर तो इसका असर दिखना शुरू भी हो चुका है. गुरुवार को डीएनए DNA में हमने आपको पढ़ाया और दिखाया था कि किस तरह कोझीकोड के कोडुवल्ली में मुस्लिम लीग की जीत के बाद हंगामा किया गया. सड़कों पर घंटों उत्पात मचाया गया.

चुनाव में जीत-हार दिलाना जनता की मर्जी है. हम जनता के फैसले पर सवाल नहीं उठा रहे हैं. हमारा मानना है कि लोकतंत्र में जनता के फ़ैसले का सम्मान किया जाना चाहिए. अगर जनता ने हिंदू विधायकों की संख्या घटाकर मुस्लिम और ईसाई विधायकों की संख्या बढ़ाने का काम किया है तो उसका फैसला सर्वोपरि है.

लेकिन हमारा सवाल कुंठा क्लब के उन लोगों से है जो संसद और देश के अलग-अलग राज्यों की विधानसभा में जनता के फैसले पर सवाल उठाते हैं. हमारा प्रश्न उन लोगों से है जो कहते हैं कि आबादी के हिसाब से अल्पसंख्यकों को प्रतिनिधित्व नहीं मिल रहा है. जो लोग जनता के फैसले पर कहते हैं कि देश में बहुसंख्यकवाद हावी हो रहा है. हर चुनाव के बाद इस बात का रोना रोते हैं कि मुसलमानों की नुमाइंदगी तो घटती जा रही है. यही लोग हिंदू पोलराइजेशन की अफवाह भी फैलाते हैं.

केरलम को लेकर क्या कहेंगे?

प्रोपेगेंडा चलाने वालों को यहां धार्मिक आबादी क्यों नहीं दिखाई देती. क्या वो इस बात से चिंतित क्यों नहीं हैं कि केरलम में हिंदू विधायकों की संख्या लगातार घटती जा रही है. सरकार में हिंदुओं की भागीदारी काफी कम हो गई है. वो यहां पर आबादी के हिसाब से प्रतिनिधित्व की बात पर चुप क्यों हो जाते हैं. जो लोग कहते हैं कि देश में अल्पसंख्यक सांसद घट गए. यूपी में अल्पसंख्यक विधायक घट गए. बंगाल और बिहार में अल्पसंख्यक विधायक कम हो गए, उन्हें केरलम विधानसभा की तस्वीर भी देखनी चाहिए. यानी कि एकतरफा नैरेटिव फैलाने से पहले उन्हें इस आंकड़े को ध्यान से पढ़ना और देखना चाहिए.

#DNAमित्रों | केरल में अल्पसंख्यक विधायक..अब 'बहुसंख्यक'!..हिंदुओं की आबादी ज्यादा..लेकिन विधायक कम

डिस्क्लेमर- चुनाव में जीत-हार दिलाना जनता की मर्जी है. हम जनता के फैसले पर सवाल नहीं उठा रहे हैं. हमारा मानना है लोकतंत्र में जनता के फैसले का सम्मान किया जाना चाहिए. जनता का फैसला हमेशा सर्वोपरि है.

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Shwetank Ratnamber

श्वेतांक रत्नाम्बर पत्रकारिता जगत में 22 साल का अनुभव रखते हैं. देश-दुनिया की खबरों को आसान भाषा में बताने में महारत रखने वाले श्वेतांक को राजनीतिक और अंतर्राष्ट्रीय खबरों की गहरी समझ है. ZEE न्यूज...और पढ़ें

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