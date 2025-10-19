Maharashtra Politics: महाराष्ट्र में सियासी संग्राम तेज, चुनाव आयोग के खिलाफ 1 नवंबर को विपक्ष दिखाएगा 'विराट' रूप

Maharashtra News in Hindi: महाराष्ट्र में कथित फर्जी वोटरों और 'मैच फिक्सिंग' के खिलाफ विपक्ष 1 नवंबर को विराट मोर्चा जुटान करने जा रहा है. इस जुटान में उद्धव, शरद और राज ठाकरे एक मंच पर नजर आएंगे.
Maharashtra Politics News: महाराष्ट्र की राजनीति में एक बार फिर बड़ा उबाल देखने को मिल रहा है. राज्य का पूरा विपक्ष अब चुनाव आयोग के खिलाफ खुलकर मैदान में उतरने जा रहा है. 1 नवंबर को मुंबई की सड़कों पर विपक्षी दलों का विराट मोर्चा निकलेगा, जिसका नेतृत्व खुद उद्धव ठाकरे, शरद पवार और राज ठाकरे करेंगे. इस मोर्चे में कांग्रेस समेत महाराष्ट्र विकास आघाड़ी (MVA) के सभी घटक दल और विपक्षी नेता शामिल होंगे.
'महाराष्ट्र में 1 करोड़ बोगस वोटर'
शिवसेना (उद्धव बालासाहेब ठाकरे) के नेता संजय राउत ने आज इस मुद्दे पर मुंबई में प्रेस कॉन्फ्रेंस की. इस प्रेसवार्ता में उन्होंने , 'आज हम सभी पार्टियों की तरफ से अपनी भूमिका रख रहे हैं. मनसे के लगभग सभी लोग आज यहां मौजूद हैं, और यह खुशी की बात है. आज की प्रेस कॉन्फ्रेंस का मुद्दा है चुनाव आयोग का घोटाला. इस मुद्दे पर दिल्ली में राहुल गांधी के नेतृत्व में लड़ाई चल रही है और अब वही महाराष्ट्र में भी शुरू हो चुकी है.'
राउत ने आगे कहा कि चुनाव आयोग की कार्यप्रणाली पर गंभीर सवाल उठ चुके हैं. उन्होंने कहा, राज ठाकरे ने सही पूछा कि वोट दें या नहीं, क्योंकि पूरा मैच फिक्स लग रहा है. लगभग 1 करोड़ फर्जी वोटर सूची में शामिल हैं. खुद अमित शाह ने कहा कि घूसखोरों को बाहर निकालना है, तो मेरी अपील है कि पहले इन फर्जी वोटरों को बाहर किया जाए.'
'सत्तारूढ़ पार्टी नेता भी कर रहे स्वीकार'
उन्होंने आरोप लगाया कि सत्ता पक्ष के कुछ नेता भी अब बोगस वोटरों के मुद्दे पर खुलकर बोलने लगे हैं. राउत ने कहा, शिंदे गुट के भूमरे, बीजेपी की मंदा मात्रे और बुलढाना के संजय गायकवाड़, सभी ने माना है कि लाखों बोगस वोटर मौजूद हैं. इसका मतलब साफ है कि चुनाव आयोग ने अपनी जिम्मेदारी नहीं निभाई.
राउत ने कहा कि विपक्षी दलों ने दो दिन पहले चुनाव आयोग के साथ बैठक की थी, लेकिन आयोग ने उनकी मांगों को स्वीकार नहीं किया. उन्होंने आरोप लगाया कि चुनाव आयोग ने गुनहगार की तरह काम किया है. लिहाजा अब वक्त आ गया है कि जनता और विपक्ष सड़क पर उतरकर जवाब दे.
मुंबई में 1 नवंबर को विपक्ष दिखाएगा विराट रूप
उद्धव ठाकरे गुट के नेता ने कहा कि 1 नवंबर को मुंबई में विराट मोर्चा आयोजित किया जा रहा है, जिसमें शरद पवार, उद्धव ठाकरे, राज ठाकरे, कांग्रेस के वरिष्ठ नेता और अन्य विपक्षी दलों के नेता शामिल होंगे. यह मोर्चा महाराष्ट्र की राजनीति में एक नए समीकरण की शुरुआत मानी जा रही है, जहां पुरानी प्रतिद्वंद्विताओं को दरकिनार कर सभी दल लोकतंत्र की रक्षा के नाम पर एकजुट हो रहे हैं.
राज्य की सियासत में यह पहला मौका होगा जब उद्धव, शरद और राज ठाकरे एक मंच पर दिखाई देंगे और उनका साझा निशाना होगा चुनाव आयोग और फर्जी वोटरों का कथित खेल. इस विराट मोर्चे को लेकर अब पूरे महाराष्ट्र की निगाहें मुंबई पर टिकी हैं, जहां विपक्ष सड़कों से लोकतंत्र की नई लड़ाई शुरू करने जा रहा है.
