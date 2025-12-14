वोट चोर गद्दी छोड़...दिल्ली में कांग्रेस ने दिखाई ताकत, रामलीला मैदान से खोला मोर्चा, गरमाई सियासत

Advertisement
Vot Chor Gaddi Chhod Rally:  दिल्ली की सियासत एक बार फिर उफान पर है. ‘वोट चोरी’ के आरोपों को लेकर कांग्रेस ने केंद्र सरकार के खिलाफ बड़ा मोर्चा खोल दिया है. स्पेशल इंटेंसिव रिवीजन यानी SIR को लोकतंत्र पर हमला बताते हुए कांग्रेस ने राजधानी के रामलीला मैदान में विशाल शक्ति प्रदर्शन है. कांग्रेस का दावा है कि SIR के जरिए मतदाता सूची में हेरफेर कर चुनावी प्रक्रिया को प्रभावित करने की कोशिश की जा रही है.

 

Written By  Udbhav Tripathi|Last Updated: Dec 14, 2025, 02:04 PM IST
Vot Chor Gaddi Chhod Rally: दिल्ली की सियासत एक बार फिर से गरमा गई है. SIR यानी स्पेशल इंटेंसिव रिवीजन को लेकर विपक्षी दल कांग्रेस ने केंद्र सरकार पर गंभीर आरोप लगाते हुए मोर्चा खोल दिया है. कांग्रेस SIR को लेकर दावा कर रही है कि इसके जरिए मतदाता सूची में हेरफेर कर‘वोट चोरी’ को तैयारी की जा रही है. इसी मामले को लेकर आज कांग्रेस ने दिल्ली के रामलीला मैदान एक विशाल रैली 'वोट चोर गद्दी छोड़' आयोजित की है जहां देशभर से आए नेताओं और कार्यकर्ताओं ने सरकार के खिलाफ जोरदार प्रदर्शन कर रहे हैं.

कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे और पूर्व पार्टी प्रमुख राहुल गांधी के रैली को संबोधित करने की उम्मीद है. कांग्रेस पार्टी के महासचिव केसी वेणुगोपाल ने इस रैली को लेकर कहा कि लोकतंत्र को बचाने के लिए लाखों लोग रैली में हिस्सा ले रहे हैं.

कर्नाटक, महाराष्ट्र, हरियाणा और बिहार में 'वोट चोरी'
कांग्रेस महासचिव केसी वेणुगोपाल ने न्यूज एजेंसी आईएएनएस से बातचीत करते हुए बताया कि कांग्रेस लोकतांत्रिक मूल्यों की रक्षा के लिए काम करने वाली पार्टी है. यह रैली पूरी तरह से बीजेपी के खिलाफ है लेकिन यह असल में 'वोट चोरी' के खिलाफ है. यह लोकतंत्र को बचाने के लिए कांग्रेस की रैली है. केसी वेणुगोपाल ने यह भी दावा किया कि कर्नाटक, महाराष्ट्र, हरियाणा और बिहार में 'वोट चोरी' हुई. लोगों के मन में यह बात साफ है कि वोट चोरी हुई है.

अंग्रेजों के साथ खड़ी थी बीजेपी
वहीं इस रैली को लेकर कांग्रेस सांसद प्रमोद तिवारी ने कहा कि शनिवार शाम से ही दिल्ली की सड़कें, होटल और गलियां सब भर गई हैं. जिस उत्साह के साथ लोग अपने आप आए हैं और रैली का हिस्सा बन रहे हैं लोकतंत्र को बचाने और संविधान की रक्षा की कोशिश है. देशभर से लोग एक मिशन के रूप में आए हैं, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी तो देश की आजादी की लड़ाई में अंग्रेजों के साथ लड़ी थी. प्रमोद तिवारी ने आगे कहा कि कांग्रेस ने जेल भरा, फांसी के फंदे चूमे, जुल्म सहे और देश को आजादी दिलाई. फिर भीमराव अंबेडकर ने जवाहरलाल नेहरू और राजेंद्र प्रसाद के साथ मिलकर संविधान बनाया. उसमें सबसे बहुमूल्य रत्न वोट का अधिकार था. बीजेपी उसी की चोरी कर रही है.

बीजेपी ने बोला जोरदार हमला
कांग्रेस की इस रैली को लेकर बीजेपी नेता सैयद शाहनवाज हुसैन ने कहा कि कांग्रेस पार्टी की रैली पूरी तरह विफल होगी. कांग्रेस पार्टी अपने कामों के कारण से हारी हुई है और वे ये बात खुद भी जानते हैं. वे ईवीएम, एसआईआर और चुनाव आयोग पर अपना दोष मढ़ना चाहते हैं. कांग्रेस के नेता अब उन्हीं से ही सवाल कर रहे हैं उनके नेतृत्व पर सवाल उठ रहा है. उन्होंने यह भी कहा कि कांग्रेस को याद रखना चाहिए कि इसी दिल्ली की जनता ने उन्हें जीरो पर आउट किया था और बिहार के लोगों ने सिर्फ 6 सीटें दीं.

Breaking News in Hindi और Latest News in Hindi सबसे पहले मिलेगी आपको सिर्फ Zee News Hindi पर. Hindi News और India News in Hindi के लिए जुड़े रहें हमारे साथ.

About the Author
author img
Udbhav Tripathi

उद्भव त्रिपाठी जी न्यूज डिजिटल में सब एडिटर हैं. वह जुलाई 2025 में जी न्यूज से जुड़े. टेक की खबरें लोगों तक पहुंचाने का काम करते हैं. उन्होंने अब तक Samsung, Realme और  Vivo जैसे स्मार्टफोन्स के रि...और पढ़ें

