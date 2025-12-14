वोट चोर गद्दी छोड़...दिल्ली में कांग्रेस ने दिखाई ताकत, रामलीला मैदान से खोला मोर्चा, गरमाई सियासत

Vot Chor Gaddi Chhod Rally: दिल्ली की सियासत एक बार फिर उफान पर है. ‘वोट चोरी’ के आरोपों को लेकर कांग्रेस ने केंद्र सरकार के खिलाफ बड़ा मोर्चा खोल दिया है. स्पेशल इंटेंसिव रिवीजन यानी SIR को लोकतंत्र पर हमला बताते हुए कांग्रेस ने राजधानी के रामलीला मैदान में विशाल शक्ति प्रदर्शन है. कांग्रेस का दावा है कि SIR के जरिए मतदाता सूची में हेरफेर कर चुनावी प्रक्रिया को प्रभावित करने की कोशिश की जा रही है.
Trending Photos
Vot Chor Gaddi Chhod Rally: दिल्ली की सियासत एक बार फिर से गरमा गई है. SIR यानी स्पेशल इंटेंसिव रिवीजन को लेकर विपक्षी दल कांग्रेस ने केंद्र सरकार पर गंभीर आरोप लगाते हुए मोर्चा खोल दिया है. कांग्रेस SIR को लेकर दावा कर रही है कि इसके जरिए मतदाता सूची में हेरफेर कर‘वोट चोरी’ को तैयारी की जा रही है. इसी मामले को लेकर आज कांग्रेस ने दिल्ली के रामलीला मैदान एक विशाल रैली 'वोट चोर गद्दी छोड़' आयोजित की है जहां देशभर से आए नेताओं और कार्यकर्ताओं ने सरकार के खिलाफ जोरदार प्रदर्शन कर रहे हैं.
कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे और पूर्व पार्टी प्रमुख राहुल गांधी के रैली को संबोधित करने की उम्मीद है. कांग्रेस पार्टी के महासचिव केसी वेणुगोपाल ने इस रैली को लेकर कहा कि लोकतंत्र को बचाने के लिए लाखों लोग रैली में हिस्सा ले रहे हैं.
कर्नाटक, महाराष्ट्र, हरियाणा और बिहार में 'वोट चोरी'
कांग्रेस महासचिव केसी वेणुगोपाल ने न्यूज एजेंसी आईएएनएस से बातचीत करते हुए बताया कि कांग्रेस लोकतांत्रिक मूल्यों की रक्षा के लिए काम करने वाली पार्टी है. यह रैली पूरी तरह से बीजेपी के खिलाफ है लेकिन यह असल में 'वोट चोरी' के खिलाफ है. यह लोकतंत्र को बचाने के लिए कांग्रेस की रैली है. केसी वेणुगोपाल ने यह भी दावा किया कि कर्नाटक, महाराष्ट्र, हरियाणा और बिहार में 'वोट चोरी' हुई. लोगों के मन में यह बात साफ है कि वोट चोरी हुई है.
#WATCH | दिल्ली: SIR के खिलाफ कांग्रेस द्वारा आज दिल्ली के रामलीला मैदान में आयोजित रैली पर कांग्रेस सांसद रणदीप सिंह सुरजेवाला ने कहा, "...ये जो रैली है यह प्रजातंत्र की आवाज है। राहुल गांधी और मल्लिकार्जु खरगे के नेतृत्व में जो हुंकार उठेगी ये केवल कांग्रेस ही नहीं बल्कि इस… pic.twitter.com/uhx8d7hmmk
— ANI_HindiNews (@AHindinews) December 14, 2025
अंग्रेजों के साथ खड़ी थी बीजेपी
वहीं इस रैली को लेकर कांग्रेस सांसद प्रमोद तिवारी ने कहा कि शनिवार शाम से ही दिल्ली की सड़कें, होटल और गलियां सब भर गई हैं. जिस उत्साह के साथ लोग अपने आप आए हैं और रैली का हिस्सा बन रहे हैं लोकतंत्र को बचाने और संविधान की रक्षा की कोशिश है. देशभर से लोग एक मिशन के रूप में आए हैं, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी तो देश की आजादी की लड़ाई में अंग्रेजों के साथ लड़ी थी. प्रमोद तिवारी ने आगे कहा कि कांग्रेस ने जेल भरा, फांसी के फंदे चूमे, जुल्म सहे और देश को आजादी दिलाई. फिर भीमराव अंबेडकर ने जवाहरलाल नेहरू और राजेंद्र प्रसाद के साथ मिलकर संविधान बनाया. उसमें सबसे बहुमूल्य रत्न वोट का अधिकार था. बीजेपी उसी की चोरी कर रही है.
ये भी पढे़ंःवर्दी से वार्ड तक का सफर: केरल की पहली महिला IPS ने कैसे लेफ्ट का गढ़ ढहाया
बीजेपी ने बोला जोरदार हमला
कांग्रेस की इस रैली को लेकर बीजेपी नेता सैयद शाहनवाज हुसैन ने कहा कि कांग्रेस पार्टी की रैली पूरी तरह विफल होगी. कांग्रेस पार्टी अपने कामों के कारण से हारी हुई है और वे ये बात खुद भी जानते हैं. वे ईवीएम, एसआईआर और चुनाव आयोग पर अपना दोष मढ़ना चाहते हैं. कांग्रेस के नेता अब उन्हीं से ही सवाल कर रहे हैं उनके नेतृत्व पर सवाल उठ रहा है. उन्होंने यह भी कहा कि कांग्रेस को याद रखना चाहिए कि इसी दिल्ली की जनता ने उन्हें जीरो पर आउट किया था और बिहार के लोगों ने सिर्फ 6 सीटें दीं.
ये भी पढे़ंः पत्थर, धनुष-बाण और...गुस्साई भीड़ ने किया सर्वे अधिकारियों पर बोला हमला
Breaking News in Hindi और Latest News in Hindi सबसे पहले मिलेगी आपको सिर्फ Zee News Hindi पर. Hindi News और India News in Hindi के लिए जुड़े रहें हमारे साथ.