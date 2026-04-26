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Hindi Newsदेशभवानीपुर की जंग: 100 मीटर दूर सुवेंदु की रैली से हुआ ऐसा शोर कि भड़क गईं ममता बनर्जी, सड़कों पर TMC-BJP के कार्यकर्ता

भवानीपुर की जंग: 100 मीटर दूर सुवेंदु की रैली से हुआ ऐसा शोर कि भड़क गईं ममता बनर्जी, सड़कों पर TMC-BJP के कार्यकर्ता

Bhawanipur Clash TMC vs BJP: पश्चिम बंगाल विधानसभा चुनाव 2026 के दूसरे चरण के मतदान से पहले भवानीपुर में बवाल हो गया है. शनिवार को कोलकाता की सड़कों पर उस समय हंगामा शुरू हो गया, जब सीएम ममता बनर्जी और नेता प्रतिपक्ष शुभेंदु अधिकारी की रैलियां मात्र 100 मीटर की दूरी पर आमने-सामने आ गईं. लाउडस्पीकर के शोर से शुरू हुआ यह विवाद देखते ही देखते टीएमसी और बीजेपी कार्यकर्ताओं के बीच हिंसक झड़प में बदल गया.

 

Written By  Udbhav Tripathi|Last Updated: Apr 26, 2026, 09:19 AM IST
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भवानीपुर की जंग: 100 मीटर दूर सुवेंदु की रैली से हुआ ऐसा शोर कि भड़क गईं ममता बनर्जी, सड़कों पर TMC-BJP के कार्यकर्ता

Mamata Banerjee vs Suvendu Adhikari: पश्चिम बंगाल विधानसभा चुनाव 2026 के दूसरे चरण के लिए 29 अप्रैल को मतदान होगा. जिसको लेकर TMC-BJP समेत सभी दलों ने अपना जोर लगा दिया है. इसी बीच पश्चिम बंगाल के कोलकाता जिले के भवानीपुर का सियासी पारा अपने चरण पर पहुंच गया है. शनिवार को यह हाई-प्रोफाइल सीट उस समय युद्ध के मैदान में तब्दील हो गई, जब सीएम ममता बनर्जी और विपक्ष के नेता सुवेंदु अधिकारी की रैलीयां मात्र 100 मीटर की दूरी पर हो रही थी. इस दौरान दोनों पार्टियों के कार्यकर्ताओं के बीच तीखी झड़प हुई, जिसके बाद सुरक्षा बलों को मोर्चा संभालना पड़ा.

भाषण बीच में छोड़ निकलीं ममता बनर्जी

रैली में हंगामे की शुरुआत चक्रबेरिया रोड पर हुई. सीएम ममता बनर्जी जब मंच से जनता को संबोधित कर रही थीं, तभी उन्होंने अचानक अपना भाषण रोक दिया. ममता ने आरोप लगाया कि पास में ही हो रही सुवेंदु अधिकारी की सभा में जानबूझकर लाउडस्पीकर की आवाज इतनी तेज कर दी गई है जिससे उनका भाषण सुनाई न दे. इस जानबूझकर पैदा किए जा रहे व्यवधान पर नाराजगी जताते हुए ममता बनर्जी ने अपने समर्थकों से माफी मांगी और मंच छोड़कर चली गईं.

मैं फिर इसी स्थान पर रैली करूंगी

ममता ने बीजेपी पर हमला बोलते हुए कहा कि बीजेपी डरा-धमकाकर बंगाल पर कब्जा करना चाहती है. मेरे लिए इस रैली को आगे बढ़ाना संभव नहीं है. अगर वे मेरे निर्वाचन क्षेत्र में ऐसा कर सकते हैं, तो सोचिए बीजेपी कितनी अलोकतांत्रिक है। अगर वे इस तरह का काम करते हैं तो हमें कानूनी कार्रवाई करनी पड़ेगी. ममता ने आगे कहा कि यह अपमान है. मंच छोड़ने से पहले उन्होंने कहा कि मैं कल इसी स्थान पर एक रैली आयोजित करूंगी.

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जय बांग्ला' बनाम 'जय श्री राम' के नारे

मुख्यमंत्री ममता बनर्जी के जाने के बाद TMC के कार्यकर्ता आक्रोशित हो गए और बीजेपी की रैली वाली जगह की तरफ भागे. देखते ही देखते दोनों गुट आमने-सामने आ गए. एएनआई की रिपोर्ट के अनुसार इस दौरान एक तरफ जय बांग्ला और दूसरी तरफ से जय श्री राम के नारों से पूरा इलाका गूंज उठा. स्थिति को बिगड़ता देख RAF और स्थानीय पुलिस ने तुरंत मोर्चा संभाला और दोनों पक्षों को अलग किया. राहत की बात यह रही कि हिंसा भड़कने से पहले स्थिति पर काबू पा लिया गया.

यह जंगलराज है- सुवेंदु 

इस झड़प के कुछ ही देर बाद सुवेंदु अधिकारी अपने मंच पर पहुंचे. उन्होंने टीएमसी के विरोध को उनकी हताया बताया. उन्होंने मंच से कहा कि यह गुंडाराज और जंगलराज की निशानी है. हम इसे खत्म करने का प्रयास कर रहे हैं. टीएमसी जो भी करेगी, उसका असर उल्टा असर होगा. इस बार मुकाबला एकतरफा नहीं है. बंगाल को बचाने के लिए गुंडों को भगाना होगा.

(ये भी पढ़ेंः नतीजों से पहले सट्टा बाजार का बड़ा दावा, बंगाल से तमिलनाडु तक किसकी बनेगी सरकार?)

भवानीपुर है 2026 की सबसे बड़ी जंग

पश्चिम बंगाल में 29 अप्रैल को होने वाले विधानसभा चुनाव के दूसरे चरण के मतदान में भवानीपुर सबसे हॉट सीट मानी जा रही है. साल 2021 में हुए विधानसभा चुनाव में नंदीग्राम में ममता बनर्जी को हराने वाले सुवेंदु अधिकारी इस बार नंदीग्राम और भवानीपुर दोनों जगह से मैदान में हैं. भवानीपुर की जनसांख्यिकी काफी विविधतापूर्ण है, जहां बंगाली, गुजराती, मारवाड़ी और सिख समुदाय के मतदाता निर्णायक भूमिका में रहते हैं.

 

 

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Udbhav Tripathi

उद्भव त्रिपाठी जी न्यूज डिजिटल में सब एडिटर हैं. वह जुलाई 2025 में जी न्यूज से जुड़े. टेक की खबरें लोगों तक पहुंचाने का काम करते हैं. उन्होंने अब तक Samsung, Realme और  Vivo जैसे स्मार्टफोन्स के रि...और पढ़ें

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