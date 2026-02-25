‘राजनीतिक साजिश’ या भ्रष्टाचार? JK के डिप्टी-सीएम सुरिंद्र चौधरी के भाई पर ACB का शिकंजा, कई जगहों पर रेड

Vijay Singh Choudhary Raid News: जम्मू कश्मीर एंटी करप्शन डिपार्टमेंट ने डिप्टी-सीएम सुरिंद्र चौधरी के इंस्पेक्टर भाई के कई ठिकानों पर बुधवार को छापे मारे. इस छापेमारी से सुरिंद्र चौधरी भड़क गए और उन्होंने इसे राजनीतिक डकैती करार देते हुए विरोध जताया.
Why ACB raided Vijay Singh Choudhary: जम्मू-कश्मीर के उप मुख्यमंत्री सुरिंद्र चौधरी के पुलिस अधिकारी भाई विजय सिंह चौधरी पर कानूनी शिकंजा कस गया है. उन पर जम्मू कश्मीर एंटी करप्शन डिपार्टमेंट ने आय से अधिक संपत्ति का मामला दर्ज कर बुधवार को कई ठिकानों पर छापे मारे. यह छापेमारी सुबह करीब 6 बजे जम्मू के संतोख विहार कालू चक इलाके से शुरू हुई, जहां पर विजय सिंह चौधरी का घर है. इस दौरान घर में कई दस्तावेज खंगाले गए और कई कागजों को जांच अधिकारी अपने साथ ले गए.
एसीबी के सूत्रों के मुताबिक, यह छापेमारी जम्मू-कश्मीर के कई जिलों में चल रहे अवैध खनन रैकेट के संबंध में की गई. खास बात ये है कि डिप्टी सीएम सुरिंद्र चौधरी खुद खनन विभाग के प्रभारी हैं और उनके भाई विजय सिंह चौधरी पुलिस महकमे में इंस्पेक्टर हैं. उन पर बड़े भाई के संरक्षण में बड़े पैमाने पर अवैध खनन करवाने का आरोप है. शिकायतें सामने आने के बाद उनका तबादला सितंबर 2025 में केंद्र शासित प्रदेश लद्दाख में कर दिया गया.
ACB के छापों पर भड़कते हुए डिप्टी सीएम सुरिंदर चौधरी ने इसे राजनीतिक डकैती और पुलिस विभाग की आंतरिक प्रतिद्वंद्विता की साजिश बताया. प्रेस कॉन्फ्रेंस करके डिप्टी सीएम ने दावा किया कि यह रेड उनके भाई को डीएसपी पद पर प्रमोट होने से रोकने के लिए की गई. उन्होंने कहा कि विजय के बैच के दूसरे लोगों को प्रमोट कर दिया गया था. जबकि भाई की फाइल पेंडिंग रह गई.
उपमुख्यमंत्री ने अपने भाई के बेहतर ट्रैक रिकॉर्ड का भी दावा किया. उन्होंने कहा कि विजय चौधरी ने डोडा, थानामंडी और गुरसाई जैसे इलाकों में हाई-रिस्क एंटी-टेरर ऑपरेशन किए हैं. वह एक सम्मानित ऑफिसर रहा है. इसके बावजूद उसे इनाम देने के बजाय बेइज्जत किया जा रहा है. डिप्टी सीएम ने कहा कि वे कानूनी तौर पर केस लड़ेंगे. उन्होंने भारतीय न्यायपालिका पर पूरा भरोसा जताया.
वहीं जम्मू कश्मीर एंटी करप्शन डिपार्टमेंट ने बयान जारी कर इस बारे में स्थिति स्पष्ट की. बयान के अनुसार, 'एक खास इनपुट के आधार पर, J&K एंटी-करप्शन ब्यूरो ने बुधवार को तलाशी अभियान चलाया. विभाग को जम्मू कश्मीर पुलिस के इंस्पेक्टर विजय सिंह चौधरी और बेटे जिया लाल चौधरी के खिलाफ आय से ज्यादा संपत्ति की शिकायत मिली थी. विजय चौधरी फिलहाल लद्दाख में तैनात है.'
बयान के अनुसार, 'जांच में पता चला कि संदिग्ध ने अलग-अलग जगहों पर पोस्टिंग के दौरान करोड़ों रुपये की बड़ी संपत्ति बनाई. यह संपत्ति उसकी आय के ज्ञात सोर्स से बहुत ज्यादा पाई गई. यह भी पता चला कि उसने 100 कनाल क्षेत्र में घरों, दुकानों और जमीन के प्लॉट के रूप में 10 से ज़्यादा संपत्ति खड़ी की. जिनकी कीमत करोड़ों में है. इनमें से अधिकतर संपत्तियां उसके परिवार के सदस्यों, रिश्तेदारों और दूसरे लोगों के नाम पर हैं.'
एसीबी ने कहा कि तलाशी अभियान की यह कार्रवाई स्पेशल जज एंटी-करप्शन जम्मू की कोर्ट से सर्च वारंट लेकर की गई. ACB टीमों ने अलग-अलग जगहों पर तलाशी ली. इनमें संतोख विहार, कालू चक, जम्मू, नोनियाल, नौशेरा, राजौरी और टूटे दी खुई इलाके शामिल रहे. कई जगहों पर तलाशी के दौरान आपत्तिजनक दस्तावेज बरामद किए गए. फिलहाल मामले की जांच चल रही है.
