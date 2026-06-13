Political Drama in Bengal: 'अभिषेक बनर्जी मेरे बेटे जैसा...' नरम पड़े कल्याण बनर्जी मगर Saayoni Ghosh पर भड़के

तृणमूल कांग्रेस के वरिष्ठ नेता कल्याण बनर्जी ने पार्टी के भीतर हालिया मतभेदों पर नरम रुख अपनाते हुए अभिषेक बनर्जी को लेकर सकारात्मक टिप्पणी की है. उन्होंने कहा कि अभिषेक उनके बेटे की तरह हैं और यदि उन्होंने अपनी गलती का एहसास कर लिया है, तो इस मुद्दे पर आगे कुछ कहने की जरूरत नहीं है. कल्याण बनर्जी ने कहा, 'अभिषेक मेरे बेटे जैसा है. अगर उसे अपनी गलती समझ में आ गई है, तो मेरे पास कहने के लिए कुछ नहीं बचता. यह आपसी मतभेद बढ़ाने का नहीं, बल्कि एकजुट होकर लड़ाई लड़ने का समय है.'
हालांकि, उन्होंने पार्टी की सांसद सयानी घोष पर निशाना साधते हुए उनकी राजनीतिक यात्रा पर सवाल उठाए. कल्याण बनर्जी ने कहा कि सयानी घोष को राजनीति में पहचान तृणमूल कांग्रेस और मुख्यमंत्री ममता बनर्जी की वजह से मिली है. उन्होंने कहा, 'सयानी घोष को पहले कौन जानता था? वह अग्रिमित्रा पॉल के खिलाफ चुनाव भी हार चुकी थीं. इसके बावजूद ममता बनर्जी ने उन पर भरोसा जताया और जादवपुर जैसी महत्वपूर्ण सीट से उन्हें लोकसभा भेजा.'
लोकसभा की कार्यवाही और संसदीय मर्यादाओं पर भी कल्याण बनर्जी ने अपनी राय रखी. उन्होंने उम्मीद जताई कि सदन के संचालन में निष्पक्षता बनी रहेगी. उन्होंने कहा, 'मैं आशा करता हूं कि लोकसभा अध्यक्ष पूरी तरह निष्पक्ष भूमिका निभाएंगे और सभी पक्षों को समान अवसर देंगे.' पार्टी के भीतर चल रही बयानबाजी के बीच कल्याण बनर्जी का यह रुख संकेत देता है कि वह संगठनात्मक एकता को प्राथमिकता देने के पक्ष में हैं, जबकि कुछ नेताओं के कामकाज को लेकर अपनी असहमति भी खुलकर जाहिर कर रहे हैं.
तृणमूल कांग्रेस (TMC) के वरिष्ठ नेता और सांसद कल्याण बनर्जी ने कथित जाली हस्ताक्षर विवाद से जुड़े मामले में पार्टी के राष्ट्रीय महासचिव अभिषेक बनर्जी की ओर से कानूनी पैरवी करने से इनकार कर दिया था. इस फैसले के साथ उन्होंने पार्टी नेतृत्व और संगठन के कामकाज को लेकर अपनी नाराजगी भी खुलकर सामने रखी थी. मीडिया से बातचीत के दौरान कल्याण बनर्जी ने कहा कि उन्होंने संबंधित मामले में खुद को अलग रखने का फैसला किया है. कल्याण बनर्जी ने अभिषेक बनर्जी के व्यवहार पर भी टिप्पणी की. उन्होंने कहा कि सार्वजनिक जीवन में परस्पर सम्मान बेहद महत्वपूर्ण होता है और वह किसी भी तरह की अभद्रता या असम्मानजनक व्यवहार को स्वीकार नहीं कर सकते. इसी वजह से उन्होंने मामले में कानूनी प्रतिनिधित्व नहीं करने का निर्णय लिया.
तृणमूल कांग्रेस (TMC) के एक सांसद ने पार्टी के साथ अपने संबंधों और हालिया घटनाक्रम को लेकर प्रतिक्रिया दी है. जब उनसे पार्टी के प्रति नाराजगी की चर्चाओं पर सवाल किया गया, तो उन्होंने साफ तौर पर कहा कि अब वह एक खास मामले में अपनी कानूनी भूमिका से पीछे हट चुके हैं. सांसद ने बताया कि बुधवार को उन्होंने कलकत्ता हाईकोर्ट में जस्टिस कौशिक चंदा की अदालत के सामने उन्होंने मुख्यमंत्री ममता बनर्जी के आवास पर सीआईडी अधिकारियों के जाने से जुड़े मुद्दे का भी जिक्र किया. उनके मुताबिक, अभिषेक बनर्जी से जुड़े मामले पर 10 जून को सुनवाई नहीं हो सकी. उन्होंने बताया कि उनकी ओर से अदालत से अनुरोध किया गया था कि मामले की सुनवाई तत्काल आधार (अर्जेंट बेसिस) पर की जाए, लेकिन उस दिन कोर्ट ने इस पर सुनवाई नहीं की.