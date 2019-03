नई दिल्ली: विंग कमांडर अभिनंदन के शुक्रवार रात को पाकिस्तान से स्वदेश वापसी का प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी, कई राज्यों के मुख्यमंत्रियों और विभिन्न दलों के नेताओं ने स्वागत किया. प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी ने अभिनंदन की वापसी का स्वागत करते हुए ट्वीट किया, ‘विंग कमांडर अभिनंदन आपका घर में स्वागत है. राष्ट्र को आपके अदम्य साहस पर गर्व है. हमारे सशस्त्र बल देश के 130 करोड़ भारतीयों के लिये प्रेरणा का स्रोत हैं.’

राष्‍ट्रप‍ति‍ रामनाथ कोव‍ि‍ंद ने कहा, अभिनंदन आपका घर लौटने पर बहुत बहुत स्‍वागत. भारत आपके साहस पर गर्व करता है. आपको और पूरी वायुसेना को भविष्‍य के लिए शुभकामनाएं.

President Ram Nath Kovind tweets, "Welcome home Wing Commander #AbhinandanVarthaman ! India is proud of your courage and sense of duty, and above all your dignity. Wishing you and our entire Air Force every success in the future." pic.twitter.com/RwiL1CHuAp

