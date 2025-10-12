Advertisement
बिहार चुनाव: रविवार को आएगी एनडीए की पहली लिस्ट? दिग्गजों की मीटिंग में हुआ महामंथन

बिहार में राजनीतिक दलों ने आगामी विधानसभा चुनावों की तैयारियां तेज कर दी हैं, सीट बंटवारे को अंतिम रूप देने के लिए दिल्ली और पटना में बैठकों का दौर जारी है.

Oct 12, 2025, 03:19 AM IST
Political parties step up preparations for Bihar polls: बिहार में राजनीतिक दलों ने आगामी विधानसभा चुनावों की तैयारियां तेज कर दी हैं, सीट बंटवारे को अंतिम रूप देने के लिए दिल्ली और पटना में बैठकों का दौर जारी है. सत्तारूढ़ एनडीए और विपक्षी महागठबंधन दोनों ही सीटों के बंटवारे को लेकर किए जा रहे दावों को लेकर गहन विचार-विमर्श का दौर जारी है. सूत्रों ने शनिवार को बताया कि बिहार चुनाव के लिए उम्मीदवारों के नामों को अंतिम रूप देने के लिए भाजपा केंद्रीय चुनाव समिति की रविवार को राष्ट्रीय राजधानी में बैठक होने की संभावना है. भाजपा अध्यक्ष और केंद्रीय मंत्री जेपी नड्डा के आवास पर शनिवार को एनडीए के वरिष्ठ नेताओं की बैठक हुई.

दिग्गजों का जमावड़ा

बैठक में शामिल होने वाले नेताओं में केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह, केंद्रीय मंत्री और हिंदुस्तान आवाम मोर्चा सेक्युलर (HAMS) प्रमुख जीतन राम मांझी, बिहार भाजपा प्रभारी विनोद तावड़े, बिहार भाजपा प्रमुख दिलीप जायसवाल और बिहार के उपमुख्यमंत्री सम्राट चौधरी शामिल थे. राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन (NDA) में भारतीय जनता पार्टी (BJP), जनता दल (यूनाइटेड) (JDU), लोक जनशक्ति पार्टी (रामविलास), हिंदुस्तानी आवाम मोर्चा (सेक्युलर) और राष्ट्रीय लोक मोर्चा शामिल हैं.

LJP की मीटिंग में क्या हुआ?

एनडीए नेता सीट बंटवारे पर चर्चा में लगे हुए हैं. लोक जनशक्ति पार्टी (रामविलास) ने आगामी बिहार विधानसभा चुनाव से पहले रणनीति बनाने के लिए राष्ट्रीय राजधानी में अपने वरिष्ठ नेताओं की बैठक की. पार्टी सांसद शांभवी चौधरी ने बताया कि पार्टी प्रमुख चिराग पासवान की अध्यक्षता में पार्टी की केंद्रीय संसदीय बोर्ड की बैठक हुई. उन्होंने कहा कि सीट बंटवारे पर अंतिम फैसला पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष लेंगे. उन्होंने यह भी कहा कि बातचीत अभी जारी है. शनिवार को हमारे केंद्रीय संसदीय बोर्ड की बैठक हुई. बैठक की अध्यक्षता राष्ट्रीय अध्यक्ष चिराग पासवान ने की. इसमें पार्टी के सभी सांसद और पदाधिकारी मौजूद थे. बहुत ही सकारात्मक और अच्छी चर्चा हुई.'

उन्होंने आगे कहा, 'हमने अपने राष्ट्रीय अध्यक्ष चिराग पासवान को अंतिम निर्णय लेने के लिए अधिकृत किया है. गठबंधन, सीट या सीटों के चयन को लेकर जो भी अंतिम फैसला होगा, वह हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष चिराग पासवान ही लेंगे.'

एनडीए की सरकार बनने का दावा

बिहार में 6 और 11 नवंबर को मतदान होगा और वोटों की गिनती 14 नवंबर को होगी. जनता दल (यूनाइटेड) के कार्यकारी अध्यक्ष संजय कुमार झा ने कहा कि बिहार चुनाव के नतीजे आने के बाद 14 नवंबर को मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के नेतृत्व में एनडीए की सरकार बनेगी. झा ने कहा, 'जनता नीतीश कुमार के साथ है.'

