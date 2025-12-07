Advertisement
trendingNow13032844
Hindi Newsदेश

महाराष्ट्र में सियासी घमासान, 'नेता प्रतिपक्ष' की नियुक्ति न होने से भड़का विपक्ष, MVA ने किया Tea पार्टी का बहिष्कार

Maharashtra Political News: महाराष्ट्र में असेंबली का विंटर सेशन शुरू होने से पहले ही सियासी घमासान तेज हो गया है. विपक्षी पार्टियों ने सरकार की ओर से दी जाने वाली पारंपरिक चाय पार्टी का बहिष्कार किए जाने का ऐलान किया है.

Written By  Devinder Kumar|Last Updated: Dec 07, 2025, 10:39 PM IST
WhatsApp चैनल से जुड़ें

Trending Photos

महाराष्ट्र में सियासी घमासान, 'नेता प्रतिपक्ष' की नियुक्ति न होने से भड़का विपक्ष, MVA ने किया Tea पार्टी का बहिष्कार

MVA boycotts government tea party in Maharashtra: महाराष्ट्र विधानसभा का शीतकालीन सत्र जल्द शुरू होने वाला है. उससे पहले ही राज्य में राजनीति तेज हो गई है. विपक्षी पार्टियों के गठबंधन महा विकास अघाड़ी (MVA) ने सत्र से पहले दी जाने वाली सरकार की पारंपरिक “चाय पार्टी” का बहिष्कार करने का फैसला किया है. विपक्ष का कहना है कि राज्य के दोनों सदनों में नेता प्रतिपक्ष की नियुक्ति नहीं की गई है. जिसकी वजह से विरोध में यह कदम उठाया गया है.

भारतीय संविधान का अपमान कर रही सरकार

इस फैसले को लेने से पहले शिवसेना (UBT), कांग्रेस और राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी (NCP) के नेताओं ने एक संयुक्त बैठक की. काफी देर चली इस बैठक में शीतकालीन सत्र के दौरान सरकार को घेरने की रणनीति तय की गई. बैठक के बाद वरिष्ठ कांग्रेस विधायक विजय वडेट्टीवार ने कहा, आजादी के बाद से नेता प्रतिपक्ष की परंपरा का सम्मान किया जाता रहा है, लेकिन आज दोनों सदनों में यह पद खाली पड़े हैं. ऐसा करके सरकार भारतीय संविधान का अपमान कर रही है.

Add Zee News as a Preferred Source

किसानों के मुद्दे पर सरकार को घेरने की तैयारी

एमवीए नेताओं ने सत्र के लिए अपनी रणनीति का खुलासा भी किया. वडेट्टीवार ने बताया कि इस सत्र में किसानों से जुड़े मुद्दे को लेकर सरकार पर हमला किया जाएगा. इसमें कर्ज माफी, फसल नुकसान और अत्यधिक बारिश के कारण हुए नुकसान जैसे मुद्दों को प्रमुखता से उठाया जाएगा.

वडेट्टीवार ने एनसीआरबी (NCRB) के आंकड़ों का हवाला देते हुए कहा कि वर्ष 2014 के बाद से देश में हुए कुल किसान आत्महत्याओं में से 38 प्रतिशत मामले महाराष्ट्र से हैं. उन्होंने बताया कि 2024 में 2,706 किसानों ने आत्महत्या की. वहीं 2025 के पहले आठ महीनों में ही 1,186 किसानों की आत्महत्या हो चुकी है.

अपने ही विभागों के 'ठेकेदार' बन गए मंत्री

इस पद के लिए विपक्ष की ओर से नामित शिवसेना (UBT) के विधायक भास्कर जाधव ने इस मुद्दे पर अपनी प्रतिक्रिया दी. उन्होंने आरोप लगाया कि सरकार जानबूझकर इस नियुक्ति से बच रही है. वह जानती है कि जैसे ही नेता प्रतिपक्ष की नियुक्ति होगी, उसके कई गलत काम सामने आ जाएंगे.

उन्होंने सरकार पर बड़े पैमाने पर भ्रष्टाचार के आरोप भी लगाए. उनका कहना है कि 1.09 लाख करोड़ रुपये के ठेके चुनिंदा ठेकेदारों को दिए गए हैं. इसके अलावा सामाजिक न्याय विभाग में भ्रष्टाचार, स्वास्थ्य क्षेत्र में अनियमितताओं और कोलवाशी घोटाले जैसे मुद्दे अब तक अनसुलझे हैं.

भास्कर जाधव ने गंभीर आरोप लगाते हुए कहा कि कई मंत्री अपने ही विभागों के 'ठेकेदार' बन गए हैं और आपस में यह होड़ चल रही है कि 'सबसे ज्यादा कमाई' कौन करे. 

'नए पद' बनाने में लगी है सरकार - उद्धव ठाकरे 

इससे पहले शिवसेना (यूबीटी) प्रमुख उद्धव ठाकरे ने भी सरकार पर तीखा हमला बोला था. उन्होंने कहा कि सरकार संवैधानिक पदों का सम्मान करने के बजाय 'नए पद' बनाने में लगी है. ठाकरे ने चेतावनी दी कि अगर नेता प्रतिपक्ष की नियुक्ति नहीं हुई, तो यह पहली बार होगा जब बिना LoP के विधानसभा सत्र चलेगा. उन्होंने यह भी कहा कि अगर यह पद खाली रखा जाता है तो उपमुख्यमंत्री के पद भी खत्म किए जाने चाहिए, क्योंकि वे संवैधानिक पद नहीं हैं.

वहीं सत्तारूढ़ भारतीय जनता पार्टी ने इन आरोपों को खारिज करते हुए कहा कि विपक्ष के पास पर्याप्त संख्या बल नहीं है. बीजेपी विधायक और मुंबई इकाई प्रमुख अमीत सातम ने कहा, 'विपक्ष के पास नेता प्रतिपक्ष के पद के लिए जरूरी संख्या नहीं है, इसलिए यह पद खाली है.'

Breaking News in Hindi और Latest News in Hindi सबसे पहले मिलेगी आपको सिर्फ Zee News Hindi पर. Hindi News और India News in Hindi के लिए जुड़े रहें हमारे साथ.

About the Author
author img
Devinder Kumar

अमर उजाला, नवभारत टाइम्स और जी न्यूज चैनल में काम कर चुके हैं. अब जी न्यूज नेशनल हिंदी वेबसाइट में अहम जिम्मेदारी निभा रहे हैं. राष्ट्रीय, अंतरराष्ट्रीय और जियो पॉलिटिकल मामलों पर गहरी पकड़ हैं....और पढ़ें

TAGS

maharashtra news in hindi

Trending news

'कदम-दर-कदम सामान्य हो रहे हालात', इंडिगो संकट पर CEO ने स्टाफ को दिलाया भरोसा
IndiGo crisis
'कदम-दर-कदम सामान्य हो रहे हालात', इंडिगो संकट पर CEO ने स्टाफ को दिलाया भरोसा
'डर के मारे मैं चिल्ला रही थी, मेरा...', गोवा क्लब की आग से कैसे बची डांसर की जान?
Goa
'डर के मारे मैं चिल्ला रही थी, मेरा...', गोवा क्लब की आग से कैसे बची डांसर की जान?
'भारत के ब्रांड एम्बेसडर बनें...' दक्षिण कोरिया में सीएम मान की पंजाबियों से अपील
AAP Bhagwant Mann
'भारत के ब्रांड एम्बेसडर बनें...' दक्षिण कोरिया में सीएम मान की पंजाबियों से अपील
'खत्म नहीं हुआ है ऑपरेशन सिंदूर, चीन की हरकतों पर... इंडियन नेवी के वाइस चीफ का दावा
operation sindoor
'खत्म नहीं हुआ है ऑपरेशन सिंदूर, चीन की हरकतों पर... इंडियन नेवी के वाइस चीफ का दावा
भारत का बेहद खतरनाक स्कूली रास्ता! जहां बच्चे रोज देते हैं बाघ और तेंदुओं को चकमा
Karnataka News
भारत का बेहद खतरनाक स्कूली रास्ता! जहां बच्चे रोज देते हैं बाघ और तेंदुओं को चकमा
मुंबई के 4 वार्डों में अचानक कैसे बढ़ गए 50 प्रतिशत से ज्यादा वोटर? कहीं मतदाता गायब
Mumbai News
मुंबई के 4 वार्डों में अचानक कैसे बढ़ गए 50 प्रतिशत से ज्यादा वोटर? कहीं मतदाता गायब
एयरपोर्ट्स पर बैग्स के अंबार, चेक इन काउंटर्स पर भारी भीड़, सदमा बना 'इंडिगो संकट'
IndiGo crisis
एयरपोर्ट्स पर बैग्स के अंबार, चेक इन काउंटर्स पर भारी भीड़, सदमा बना 'इंडिगो संकट'
पैसेंजर्स की परेशानी घटी या बढ़ी, इंडिगो क्राइसिस के बीच रविवार को कैसे हैं हालात?
IndiGo
पैसेंजर्स की परेशानी घटी या बढ़ी, इंडिगो क्राइसिस के बीच रविवार को कैसे हैं हालात?
IndiGo संकट से निपटने के लिए अब तक सरकार ने क्या किया? 8 प्वाइंट्स में जानें डिटेल
IndiGo crisis
IndiGo संकट से निपटने के लिए अब तक सरकार ने क्या किया? 8 प्वाइंट्स में जानें डिटेल
गोपाल इटालिया पर हमले के बाद केजरीवाल का गुजरात दौरा, पीड़ित किसानों से होगी मुलाकात
Arvind Kejriwal
गोपाल इटालिया पर हमले के बाद केजरीवाल का गुजरात दौरा, पीड़ित किसानों से होगी मुलाकात