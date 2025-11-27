Advertisement
Hindi Newsदेश

कर्नाटक में कांग्रेस का अंदरूनी सत्‍ता संघर्ष 'कुर्सी की कीमत' तक पहुंचा, खड़गे बोले- 3 लोग लेंगे फैसला!

CM Siddaramaiah: कर्नाटक में इन दिनों सीएम की कुर्सी को लेकर जुबानी जंग छिड़ी है. इस तकरार के बीच कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने कहा है कि 'सोनिया, राहुल और मैं इसे ठीक कर दूंगा. जबकि डीके शिवकुमार ने एक बड़ा बयान दिया है.

Written By  Abhinaw Tripathi |Last Updated: Nov 27, 2025, 09:18 AM IST
DK Shivakumar: वो कहते हैं न कि जिसे सत्ता की कुर्सी का मोह लग जाए फिर वो इस मोह का परित्याग नहीं कर पाता है. सत्ता की कुर्सी को लेकर अक्सर जुबानी जंग छिड़ी रहती है. कुर्सी कभी-कभी अपनों के बीच खलल पैदा कर देती है. इन दिनों कर्नाटक की सियासत में कुर्सी की लेकर तकरार छिड़ी है. कर्नाटक सीएम की कुर्सी आने वाले दिनों में किसके पास जाएगी इस पर हरदिन बहस हो रही है. बात अब सीएम हाउस से निकलक दिल्ली में गूंजने लगी है. कांग्रेस में मचे सियासी उथल-पुथल के बीच कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने कहा है कि सोनिया, राहुल और मैं इसे ठीक कर दूंगा, वहीं डिप्टी सीएम डीके शिवकुमार ने कहा है कि जो कुर्सी के पीछे खड़े हैं, उन्हें कुर्सी की कीमत और महत्व का पता नहीं है. जानिए आखिर इस समय राजनीतिक माहौल क्यों गरमाया हुआ है?

कांग्रेस अध्यक्ष ने कही ये बात 
कर्नाटक की कुर्सी को लेकर वर्तमान सीएम सिद्धारमैया और डिप्टी सीएम डीके शिवकुमार में जुबानी जंग छिड़ी है. ऐसे में कहा जा रहा है कि 1 दिसंबर को विंटर असेंबली सेशन शुरू होने से पहले फैसला आ जाएगा. कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन ने कहा है कि हाईकमान मुख्यमंत्री पद को लेकर चल रही अटकलों को खत्म करने के लिए एक साथ बैठकर बातचीत करेगा, सोनिया, राहुल और मैं इसे ठीक कर देंगे. हालांकि ये कह देने जितना आसान नहीं है क्योंकि सीएम सिद्धारमैया कुर्सी नहीं छोड़ना चाहते हैं तो वहीं डीके शिवकुमार के समर्थक उन्हें सीएम बनते हुए देखना चाहते हैं.

मेरा एक ही गुट है
मामले को लेकर डिप्टी चीफ मिनिस्टर डीके शिवकुमार ने कहा कि पार्टी के मामले प्राइवेट तौर पर देखे जाएंगे. उन्होंने होने वाले इन बदलावों से खुद को दूर रखा और कहा कि बातचीत चार दीवारों के अंदर ही रहेगी, उनका फोकस पार्टी के हितों को बनाए रखने और इसके 140 विधायकों के बीच एकता बनाए रखने पर है. उन्होंने इस बात को भी खारिज कर दिया कि पार्टी के दो गुट हैं. उन्होंने कहा कि मेरा कोई गुट नहीं है, सिर्फ एक गुट है और वह है कांग्रेस गुट. मैं अकेला नहीं हूं जिसने पार्टी के लिए काम किया है, यह कलेक्टिव लीडरशिप पर बनी है. हमने इस पर चर्चा की कि इसे आगे कैसे ले जाना है.

उन्हें कुर्सी की कीमत का पता नहीं 
मीडिया रिपोर्ट के मुताबिक शिवकुमार ने ये भी कहा कि चाहे राष्ट्रपति हो, जज हो या मुझे मिलाकर कोई भी हो, सभी को कथनी को करनी में बदलना होगा, शब्द की ताकत दुनिया की ताकत है, जो कुर्सी के पीछे खड़े हैं उन्हें कुर्सी की कीमत का पता नहीं है कुर्सी का क्या मूल्य और महत्व है? हालांकि उन्होंने किसी का नाम नहीं लिया लेकिन इशारों-इशारों में बहुत कुछ कह दिया, इससे पहले उन्होंने ये भी कहा था कि साल 2023 में पावर शेयरिंग डील पर भी मुहर लगाई गई थी.

तब क्या हुआ था?
कहा जा रहा है कि मौजूदा तनाव 18 मई 2023 की घटनाओं से पैदा हुआ है, जब टॉप नेगोशिएटर नई दिल्ली में कांग्रेस प्रेसिडेंट मल्लिकार्जुन खड़गे के घर पर इकट्ठा हुए थे, मीटिंग में सिद्धारमैया और शिवकुमार के साथ खड़गे, केसी वेणुगोपाल, रणदीप सुरजेवाला और शिवकुमार के भाई, MP डीके सुरेश भी शामिल हुए, ताकि वे पावर शेयरिंग के सवाल को सुलझा सकें. वहां मौजूद लोगों के मुताबिक, शिवकुमार ने शुरू में सरकार के पहले 2.5 साल मांगे थे, जिसे सिद्धारमैया ने अपनी सीनियरिटी का हवाला देते हुए मना कर दिया था. इसके बाद हुए समझौते में सिद्धारमैया को शुरुआती आधा समय और शिवकुमार को बाद का समय दिया गया.

दिलाया था भरोसा
शिवकुमार के करीबी लोगों के मुताबिक, इस समझौते को कॉन्फिडेंशियल रखा गया था क्योंकि लीडरशिप अस्थिरता के डर से इसे पब्लिक करने के खिलाफ थी. मीटिंग से जुड़े लोगों को याद है कि सिद्धारमैया ने कथित तौर पर सुरेश को भरोसा दिलाया था, सुरेश, मैं सिद्धारमैया हूं, मैंने जो वादा किया था, उस पर कायम रहूंगा और 2. 5 साल पूरे होने से एक हफ्ते पहले मैं इस्तीफा दे दूंगा. शिवकुमार के सपोर्टर्स का दावा है कि उन्होंने जानबूझकर पब्लिक में टकराव से परहेज किया है, क्योंकि उन्हें लगता है कि कोई भी गलती पार्टी को नुकसान पहुंचा सकती है.

बनी रहनी चाहिए एकता
उनका कहना है कि वह चाहते हैं कि एकता बनी रहे और सिद्धारमैया को साइडलाइन करने का उनका कोई इरादा नहीं है, जिन्हें वह पार्टी के लिए जरूरी मानते हैं. वे कहते हैं कि पावर-शेयरिंग अरेंजमेंट से पीछे हटने से कांग्रेस की पब्लिक में क्रेडिबिलिटी को नुकसान होगा और इस बात पर जोर देते हैं कि शिवकुमार का सब्र इस भरोसे पर टिका है कि गांधी परिवार उनकी लॉयल्टी को पहचान देगा. कहा ये भी जा रहा है कि खड़गे और राहुल गांधी के बीच 48 घंटों के अंदर मीटिंग होने की उम्मीद है, जिसके बाद सिद्धारमैया और शिवकुमार दोनों को दिल्ली बुलाया जा सकता है. 

Karnataka News

