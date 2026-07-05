/बंगाल में नाबालिग से रेप-मर्डर मामले ने पकड़ा तूल, TMC-BJP में सियासी घमासान; TMC ने लगाया ममता को नजरबंद करने का आरोप

West Bengal Baruipur Rape-Murder Case Latest Updates: पश्चिम बंगाल के बरुईपुर इलाके में 12 साल की नाबालिग बच्ची के रेप-मर्डर का मामला तूल पकड़ गया है. घटना पर आक्रोश जताते हुए विपक्षी तृणमूल कांग्रेस (TMC) ने बीजेपी सरकार को घेरा है. पार्टी ने कहा कि यह घटना सरकार की नाकामी का सबूत है. टीएमसी ने आरोप लगाया कि उसकी पार्टी मुखिया ममता बनर्जी ने घटनास्थल पर जाने की कोशिश की लेकिन सरकार ने उन्हें घर में नजरबंद कर दिया है. वहीं बीजेपी ने आरोपों को गलत बताते हुए टीएमसी पर लोगों को उकसाने का आरोप लगाया है. सीएम सुवेंदु अधिकारी ने पीड़ित परिवार को आश्वासन दिया कि दोषियों को बख्शा नहीं जाएगा और उनके खिलाफ सख्त कार्रवाई होगी.
टीएमसी ने कहा कि पीड़ित परिवार से मिलने के लिए ममता बनर्जी बरुईपुर जाना चाहती थीं, लेकिन उन्हें बलप्रयोग करके जबरन रोक लिया गया. उनके घर के बाहर भारी मात्रा में फोर्स तैनात की गई है, जिससे वे घर से बाहर न निकल सकें. TMC ने आरोप लगाया कि जब से बीजेपी सत्ता में आई है, तब से राज्य में जंगलराज का दौर शुरू हो गया है. उन्होंने सुवेंदु सरकार पर इस मामले में ढिलाई बरतने का भी आरोप लगाया.
बताते चलें कि दक्षिण 24 परगना जिले के बरुईपुर इलाके में रहने वाली 12 साल की किशोरी शनिवार शाम को कुछ खरीदने के लिए घर से बाहर निकली थी. इसके बाद वह रहस्यमय तरीके से लापता हो गई. रविवार सुबह उसका शव पास के एक तालाब से बरामद किया गया. परिवार ने आरोप लगाया कि 4 लोग उनकी बेटी को जबरन अपने साथ ले जाते हुए देखे गए थे. उन्होंने आरोपियों पर बेटी के साथ रेप-मर्डर का आरोप लगाया.
रिपोर्ट के मुताबिक, जैसे ही इस घटना का पता लोगों को चला तो उनमें रोष फैल गया. उन्होंने सड़क और रेलवे ट्रैक जाम करके प्रदर्शन किया. इसकी वजह से रविवार को सियालदह-नामखाना रेल लाइन करीब घंटे तक डिस्टर्ब रही और वहां से कोई ट्रेन नहीं गुजर सकी. जबकि सड़क पर 5 घंटे तक जाम लगा रहा.
जब पुलिस ने प्रदर्शनकारियों को हटाने की कोशिश की तो गुस्साए लोगो ने पथराव कर दिया. जिसमें कई पुलिस वाले घायल हो गए. पुलिस ने इस मामले में 2 लोगों को हिरासत में लिया है. जबकि एक संदिग्ध को खुद स्थानीय लोगों ने पक़ड़ लिया. उन्होंने उसे जमकर पीटा और उसके घर में तोड़फोड़ की. फिलहाल इलाके में तनाव का माहौल है, जिसे भांपते हुए वहां पर पुलिस बल की तैनाती की गई है.