Add Zee Business As A Preferred Source
App
  • हिंदी न्यूज़
  • /देश
  • /बंगाल में नाबालिग से रेप-मर्डर मामले ने पकड़ा तूल, TMC-BJP में सियासी घमासान; TMC ने लगाया ममता को नजरबंद करने का आरोप

बंगाल में नाबालिग से रेप-मर्डर मामले ने पकड़ा तूल, TMC-BJP में सियासी घमासान; TMC ने लगाया ममता को नजरबंद करने का आरोप

West Bengal Baruipur Rape-Murder Case: बंगाल के बरुईपुर में नाबालिग से रेप-मर्डर मामले ने तूल पकड़ लिया है. इस मुद्दे पर TMC ने जंगलराज का आरोप लगाता हुए सरकार को घेरने की कोशिश तो BJP ने भी पलटवार किया है. इसी बीच TMC ने अपनी नेता ममता बनर्जी को घर में नजरबंद करने का आरोप लगाया.

Written ByDevinder Kumar
Published: Jul 05, 2026, 11:29 PM IST|Updated: Jul 05, 2026, 11:29 PM IST
बंगाल में नाबालिग से रेप-मर्डर मामले ने पकड़ा तूल, TMC-BJP में सियासी घमासान; TMC ने लगाया ममता को नजरबंद करने का आरोप
Image Credit: फाइल फोटोSource: ज़ी न्यूज़ डेस्क

About the Author

Devinder Kumar

Devinder Kumar

Zee News में देश-दुनिया और ब्रेकिंग पर नजर रखते हैं. पत्रकारिता में 17 वर्ष का अनुभव है. किसी भी बीट और शिफ्ट में काम करने के लिए हमेशा तैयार रहते हैं.

 

 

Read More

ट्रेंडिंग

  • न्यूज़
  • फोटो
  • वीडियो
महिला T20 वर्ल्ड कप में ऑस्ट्रेलिया की बादशाहत बरकरार, 7वीं बार जीता खिताब
ICC Women T20 World Cup 202613 min ago
2
haryana crime news27 min ago
3
Punjab news36 min ago
4
mumbai47 min ago
5
Noida News53 min ago