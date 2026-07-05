/बंगाल में नाबालिग से रेप-मर्डर मामले ने पकड़ा तूल, TMC-BJP में सियासी घमासान; TMC ने लगाया ममता को नजरबंद करने का आरोप

West Bengal Baruipur Rape-Murder Case Latest Updates: पश्चिम बंगाल के बरुईपुर इलाके में 12 साल की नाबालिग बच्ची के रेप-मर्डर का मामला तूल पकड़ गया है. घटना पर आक्रोश जताते हुए विपक्षी तृणमूल कांग्रेस (TMC) ने बीजेपी सरकार को घेरा है. पार्टी ने कहा कि यह घटना सरकार की नाकामी का सबूत है. टीएमसी ने आरोप लगाया कि उसकी पार्टी मुखिया ममता बनर्जी ने घटनास्थल पर जाने की कोशिश की लेकिन सरकार ने उन्हें घर में नजरबंद कर दिया है. वहीं बीजेपी ने आरोपों को गलत बताते हुए टीएमसी पर लोगों को उकसाने का आरोप लगाया है. सीएम सुवेंदु अधिकारी ने पीड़ित परिवार को आश्वासन दिया कि दोषियों को बख्शा नहीं जाएगा और उनके खिलाफ सख्त कार्रवाई होगी.