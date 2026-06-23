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UCC और तीन तलाक के मामलों पर महाराष्ट्र विधानसभा में सियासी उबाल, सना मलिक ने दिया कुरान का हवाला, BJP विधायक बोले- 'देश संविधान से चलता है, शरिया से नहीं'

Maharashtra News: मंगलवार को महाराष्ट्र विधानसभा में बीजेपी की विधायक देवयानी फरांदे ने मुस्लिम महिलाओं की तीन तलाक से जुड़ी समस्याओं का मसला उठाते हुए दावा किया कि बीते डेढ़ महीने में तीन मुस्लिम महिलाएं मदद के लिए उनके पास आईं. इस चर्चा के दौरान जमकर हंगामा हुआ.

Written ByShwetank Ratnamber
Published: Jun 23, 2026, 11:54 PM IST|Updated: Jun 23, 2026, 11:54 PM IST
UCC और तीन तलाक के मामलों पर महाराष्ट्र विधानसभा में सियासी उबाल, सना मलिक ने दिया कुरान का हवाला, BJP विधायक बोले- 'देश संविधान से चलता है, शरिया से नहीं'

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Shwetank Ratnamber

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'श्वेतांक रत्नाम्बर वरिष्ठ पत्रकार हैं, जिन्हें टीवी और डिजिटल न्यूज़ मीडिया में 22 वर्षों से ज्यादा का व्यापक अनुभव है. वर्तमान में वे Zee News (Hindi) की डिजिटल टीम में राष्ट्रीय और अंतरराष्ट्रीय (देश-दुनिया) खबरों की डेस्क पर कार्यरत हैं. समसामयिक मुद्दों, वैश्विक राजनीति और कूटनीति पर गहरी समझ रखने वाले श्वेतांक जटिल अंतरराष्ट्रीय घटनाक्रमों और राजनीतिक समीकरणों का सटीक विश्लेषण करने के विशेषज्ञ हैं.

Zee News डिजिटल से पहले उन्होंने ज़ी मीडिया नेटवर्क के ग्लोबल न्यूज़ चैनल 'WION' के साथ काम किया है. इस दौरान उन्होंने 'Gravitas', 'The West Asia Post' और 'One Africa' जैसे कई प्रतिष्ठित अंतरराष्ट्रीय प्राइम-टाइम शोज़ के हिंदी प्रोडक्शन और इंटरप्रिटेशन में अहम भूमिका निभाई. 2004 से शुरू हुए अपने पत्रकारिता करियर में श्वेतांक ने रिपोर्टिंग और एंकरिंग के साथ-साथ चार लोकसभा और कई राज्यों के विधानसभा चुनावों की व्यापक ग्राउंड कवरेज की है. 

जामिया मिल्लिया इस्लामिया (JMI), नई दिल्ली से जर्नलिज्म में पीजी डिप्लोमा के बाद मास कम्युनिकेशन और पॉलिटिकल साइंस में मास्टर्स डिग्री हासिल करने वाले श्वेतांक लंबे समय से 'प्रेस क्लब ऑफ इंडिया' (PCI) के सम्मानित सदस्य हैं.

आप श्वेतांक रत्नाम्बर से सीधे shwetank.ratnamber@india.com पर ईमेल के जरिए संपर्क कर सकते हैं. इसके अलावा आप उनसे एक्स (ट्विटर), मेटा (फेसबुक) और लिंक्डइन पर भी कनेक्ट कर सकते हैं.'

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