Maharashtra Vidhan Sabha UCC: महाराष्ट्र विधानसभा में यूसीसी, मुस्लिम महिलाओं की सुरक्षा, तीन तलाक कानून के क्रियान्वयन और समान नागरिक संहिता (यूसीसी) को लेकर चर्चा हुई. सत्ता पक्ष और विपक्ष के बीच तीखी बहस भी देखने को मिली. सबसे ज्यादा चर्चा एनसीपी विधायक सना मलिक के बयान की हुई. सना मलिक ने तीन तलाक पर चर्चा के दौरान कुरान और हदीस का हवाला दिया. इससे भड़के बीजेपी विधायक और एक मंत्री ने उन्हें बताया कि देश संविधान से चलता है, शरिया से नहीं.
सना मलिक ने अपनी बात रखते हुए कुरान में बताई बातों का हवाला देते हुए कुछ सवाल उठाए. उनके सवालों का जवाब गृह राज्य मंत्री योगेश कदम ने दिया. सना ने कहा, 'मेरी सहयोगी देवयानी फरांदे ने इस मुद्दे में मुस्लिम महिलाओं को लेकर कुछ सवाल उठाए हैं. मैं पूछना चाहती हूं कि क्या इस तरह का अत्याचार केवल मुस्लिम महिलाओं के साथ ही होता है? मुस्लिम कानून के अनुसार मुस्लिम समाज में बहुविवाह की अनुमति है. पाकिस्तान ने मुस्लिम लॉ यानी कुरान में बताए गए नियमों को लागू किया है. भारत सरकार को भी इसी तरह का कानून बनाना चाहिए.'
सना मलिक ने आगे कहा, 'तलाक के अलग-अलग तरीके होते हैं. तलाक-ए-हसन, तलाक-ए-अहसन और तलाक-ए-बिद्दत तीन प्रकार हैं. तलाक-ए-हसन और तलाक-ए-अहसन को हम मानते हैं. तलाक-ए-बिद्दत एक सांस्कृतिक प्रथा है, जो कई सालों से चली आ रही है, लेकिन इसका कहीं जिक्र नहीं है. जब इंस्टेंट ट्रिपल तलाक को खत्म करने के लिए कानून बनाया गया, तो उस चीज को खत्म किया गया जो हमारे यहां है ही नहीं. अगर कोई ऐसा करता है तो हम भी उसके खिलाफ आवाज उठाते हैं और उसका समर्थन नहीं करते.'
इसके बाद बीजेपी के विधायक अतुल ने कहा कि देश संविधान से चलता है, शरिया कानून से नहीं. ऐसे में माननीय विधायक को यह ध्यान रखना चाहिए कि वो कहां पर क्या कह रही हैं.
देश लोकशाहीनुसार चालतो शरीयानुसार नाही, याचा अनेकांना अनेकदा विसर पडतो. तेव्हा परखड शब्दात त्यांना त्याची आठवण करून द्यावी लागते. ट्रिपल तलाकची अंमलबजावणी व्यवस्थित होतेय का, या संदर्भात उपस्थित करण्यात आलेल्या लक्षवेधीच्या दरम्यान पाकिस्तान आणि कुराणाची आठवण झालेल्या सना मलिक… pic.twitter.com/KfeocagIL9
— Atul Bhatkhalkar (@BhatkhalkarA) June 23, 2026
सना के बयान पर प्रतिक्रिया देते हुए नीतीश राणे ने कहा, 'शायद हमारी बहन सना भूल गई हैं कि वह हिंदू-बहुसंख्यक देश में रह रही हैं, यहां विधायक हैं, और पाकिस्तान की संसद में नहीं बैठी हैं.'
Mumbai, Maharashtra: On NCP MLA Sana Malik's remark, Minister Nitesh Rane says, "Perhaps our sister Sana has forgotten that she is sitting and standing in a Hindu-majority nation, that she is an MLA here, and not sitting in the Parliament of Pakistan..." pic.twitter.com/dPXn2hPWa3
— IANS (@ians_india) June 23, 2026
इस चर्चा का जवाब देते हुए गृह राज्यमंत्री योगेश कदम ने कहा कि महाराष्ट्र सरकार समान नागरिक संहिता लागू करने के विभिन्न पहलुओं का अध्ययन करने के लिए हाई कोर्ट के रिटायर्ड जज की अध्यक्षता में कमेटी गठित करेगी. समिति विभिन्न पहलुओं का अध्ययन कर अपनी रिपोर्ट सरकार को सौंपेगी. रिपोर्ट के आधार पर आगे की कार्रवाई का फैसला लिया जाएगा.