Hindi Newsदेशये मेरी घोटाले की फाइल है... मैं इसे नहीं दूंगी! BJP ने CM ममता पर साधा निशाना; कार्टून किया साझा

'ये मेरी घोटाले की फाइल है... मैं इसे नहीं दूंगी! BJP ने CM ममता पर साधा निशाना; कार्टून किया साझा

I-PAC ED Raid: भाजपा ने ईडी की आई-पीएसी कार्यालय पर छापेमारी के दौरान हस्तक्षेप का आरोप लगाते हुए मुख्यमंत्री ममता बनर्जी पर तंज कसा. पार्टी ने X पर एक कार्टून साझा किया, जिसमें बनर्जी को सबूतों की फाइल लेकर भागते हुए दिखाया गया है जबकि एक ED अधिकारी उसे जांच से जुड़ी अहम फाइल बता रहा है.

 

Written By  Shashank Shekhar Mishra|Last Updated: Jan 09, 2026, 11:58 AM IST
Mamata Banerjee: प्रवर्तन निदेशालय (ED) की ओर से राजनीतिक परामर्श फर्म आई-पीएसी (I-PAC) के कार्यालय में की गई छापेमारी को लेकर पश्चिम बंगाल की राजनीति में तीखा टकराव देखने को मिला है. भारतीय जनता पार्टी (BJP) ने सीएम ममता बनर्जी पर जांच में दखल देने और महत्वपूर्ण सबूत हटाने का आरोप लगाते हुए एक कार्टून साझा किया है. BJP ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म X पर पोस्ट किए गए कार्टून में ममता बनर्जी को एक फाइल लेकर भागते हुए दिखाया है, जबकि एक ईडी अधिकारी उनके पीछे दौड़ते हुए यह कहते नजर आ रहा है कि वह जांच से जुड़ी अहम फाइल है. पार्टी ने इस पोस्ट के जरिए मुख्यमंत्री पर एजेंसी की कार्रवाई में बाधा डालने का तंज कसा.

ममता ने BJP पर केंद्रीय एजेंसियों के दुरुपयोग का लगाया आरोप

दूसरी ओर, सीएम ममता बनर्जी ने आरोप लगाया कि ईडी ने आई-पीएसी कार्यालय से पार्टी से जुड़ा डेटा जब्त किया है, जिसमें हार्ड डिस्क, उम्मीदवारों की सूची और रणनीतिक दस्तावेज शामिल हैं. उन्होंने केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह पर केंद्रीय एजेंसियों के दुरुपयोग का आरोप लगाते हुए कहा कि पार्टी के आंतरिक दस्तावेज जब्त करना लोकतंत्र पर हमला है. मुख्यमंत्री ने भाजपा को चुनौती देते हुए कहा कि यदि अमित शाह को पश्चिम बंगाल चाहिए तो वे लोकतांत्रिक तरीके से चुनाव लड़ें. बनर्जी ने दावा किया कि सुबह 6 बजे से शुरू हुई कार्रवाई में पार्टी के लैपटॉप, मोबाइल फोन और रणनीतिक डेटा जब्त किया गया और फोरेंसिक टीमों ने जानकारी ट्रांसफर कर ली, जिसे उन्होंने अपराध बताया.

सीएम ने यह भी कहा कि आई-पीएसी कोई निजी संस्था नहीं, बल्कि अखिल भारतीय तृणमूल कांग्रेस (AITC) के लिए अधिकृत रूप से काम करने वाली टीम है. उन्होंने आरोप लगाया कि ईडी ने मतदाता सूचियों के विशेष गहन पुनरीक्षण (SIR) से जुड़े संवेदनशील दस्तावेज भी जब्त किए.

ये भी पढ़ें: 'राज्यपाल को उड़ा दूंगा...’ गवर्नर सीवी आनंद बोस को मिली जान से मारने की धमकी; सुरक्षा एजेंसियां अलर्ट

इन आरोपों को खारिज करते हुए ईडी ने बयान जारी कर कहा कि मुख्यमंत्री तलाशी अभियान के दौरान आई-पीएसी के निदेशक प्रतीक जैन के आवास में घुसीं और दस्तावेजों तथा इलेक्ट्रॉनिक उपकरणों सहित महत्वपूर्ण सबूत अपने साथ ले गईं. एजेंसी का दावा है कि इसके बाद ममता बनर्जी, उनके सहयोगियों और राज्य पुलिस कर्मियों ने आई-पीएसी कार्यालय से भी जबरन सबूत हटाए.

TMC और भाजपा के बीच टकराव जारी

ईडी ने स्पष्ट किया कि तलाशी पूरी तरह साक्ष्य-आधारित है और किसी राजनीतिक दल या चुनाव को निशाना बनाकर नहीं की गई है. एजेंसी के अनुसार, यह कार्रवाई पीएमएलए के तहत कोयला तस्करी से जुड़े मनी लॉन्ड्रिंग मामले की नियमित जांच का हिस्सा है, जिसमें हवाला ऑपरेटर और अन्य संबंधित लोग शामिल हैं. इस घटनाक्रम ने 2026 के विधानसभा चुनावों से पहले सत्तारूढ़ तृणमूल कांग्रेस और भाजपा के बीच राजनीतिक टकराव को और तेज कर दिया है.

Mamata Banerjee

