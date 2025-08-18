चुनाव आयोग पर राहुल गांधी के आरोपों से सियासत गर्म, विपक्ष और बीजेपी आमने-सामने

सीपीआई-एम सांसद राजाराम सिंह ने कहा कि ज्ञानेश कुमार अपराध बोध में हैं. आजादी के बाद ऐसा अपराध किसी ने नहीं किया जैसा मौजूदा चुनाव आयोग कर रहा है. उनकी प्रेस कॉन्फ्रेंस अपराधबोध से भरी हुई थी.
चुनाव आयोग और मतदाता सूची को लेकर कांग्रेस नेता राहुल गांधी के आरोपों पर अब सियासत तेज हो गई है. मुख्य चुनाव आयुक्त (सीईसी) ज्ञानेश कुमार ने रविवार को राहुल गांधी का नाम लिए बिना कहा कि उन्होंने चुनाव आयोग और वोटर लिस्ट पर जो आरोप लगाए हैं, वे बेबुनियाद और झूठे हैं. उन्होंने चुनौती देते हुए कहा था कि अगर राहुल गांधी के पास अपने दावों के सबूत हैं तो वे 7 दिन के भीतर शपथपत्र (हलफनामा) दाखिल करें, अन्यथा देश से माफी मांगे. इस बयान के बाद विपक्षी दलों ने चुनाव आयोग पर पलटवार करते हुए गंभीर सवाल खड़े किए हैं.
कांग्रेस सांसद गुरजीत सिंह औजला ने सोमवार को समाचार एजेंसी आईएएनएस से खास बातचीत में कहा कि उल्टा चोर कोतवाल को डांटे, यह साफ हो गया है. विपक्ष का काम शायद चुनाव आयोग को मालूम नहीं है. इल्जाम तो आप (चुनाव आयोग) पर लगे हैं और सबूत आपको देना चाहिए. राहुल गांधी जो मांग रहे हैं, वह डाटा आप सार्वजनिक करें. हमने जो खामियां बताई हैं, उसकी जांच कराएं. लेकिन, आप जांच कराने के बजाए विपक्ष से ही हलफनामा मांग रहे हैं.
विपक्ष का दावा 65 लाख लोग वोटर लिस्ट से बाहर
सीपीआई-एम सांसद राजाराम सिंह ने कहा कि ज्ञानेश कुमार अपराध बोध में हैं. आजादी के बाद ऐसा अपराध किसी ने नहीं किया जैसा मौजूदा चुनाव आयोग कर रहा है. उनकी प्रेस कॉन्फ्रेंस अपराधबोध से भरी हुई थी. हर चुनाव से पहले वोटर लिस्ट अपडेट होती है ताकि कोई मतदाता छूटे नहीं, लेकिन मौजूदा आयोग तो वोट काटने का काम कर रहा है. 65 लाख लोग वोटर लिस्ट से बाहर किए गए.
अखिलेश यादव का एफिडेविट
समाजवादी पार्टी की सांसद डिंपल यादव ने कहा कि अगर नेता प्रतिपक्ष को लगता है कि वोट चोरी हो रही है, तो चुनाव आयोग को भी सबूतों के साथ सामने आना चाहिए कि ऐसा नहीं है. अखिलेश यादव ने भी एफिडेविट दिया है कि 18 हजार वोट कटे हैं. ऐसे में आयोग की जिम्मेदारी बनती है कि वह तथ्य रखे, न कि झूठ बोले.
BJP MP दिनेश शर्मा का राहुल गांधी पर निशाना
वहीं, भाजपा सांसद दिनेश शर्मा ने राहुल गांधी पर निशाना साधते हुए कहा कि झूठ कब तक चलेगा, एक सीमा होती है. आप संवैधानिक संस्था को 'चोर' कह रहे हैं, क्या आपको शर्म नहीं आती? बाबा साहब के संविधान के तहत किसी संस्था को चुनौती देते हुए ऐसे शब्दों का प्रयोग करना गलत है. अगर आपके पास सबूत होते तो अब तक पेश कर देते. आपको भी पता है कि कोई बेइमानी नहीं हुई है.
