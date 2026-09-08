/‘बंगाल में क्या खाएं, ये बाहर से कोई नहीं बताएगा...’ बाबा बागेश्वर के बयान पर कांग्रेस ने दर्ज कराई शिकायत

पश्चिम बंगाल में बाबा बागेश्वर के नाम से मशहूर धीरेंद्र कृष्ण शास्त्री का दुर्गा पूजा को लेकर दिया गया बयान विवादों में घिर गया है. हावड़ा में एक कार्यक्रम के दौरान उन्होंने नवरात्र और दुर्गा पूजा के समय मांसाहार और शराब से परहेज करने की अपील की थी. उन्होंने यह भी कहा था कि पूजा पंडालों के आसपास मांस और शराब की बिक्री नहीं होनी चाहिए. उनके इस बयान के बाद बंगाल में राजनीतिक बहस तेज हो गई है.
धीरेंद्र कृष्ण शास्त्री ने लोगों से दुर्गा पूजा के दौरान धार्मिक मर्यादा बनाए रखने और मांस-मदिरा से दूरी बनाने की अपील की. उन्होंने मांसाहार करने वाले लोगों पर टिप्पणी करते हुए इसे धार्मिक आस्था के संदर्भ से जोड़ दिया. उनके बयान का वीडियो सामने आने के बाद सोशल मीडिया पर भी बहस शुरू हो गई.
आलोचकों का कहना है कि किसी राज्य के लोगों को यह बताना कि उन्हें क्या खाना चाहिए और क्या नहीं, स्थानीय संस्कृति में दखल देने जैसा है. दूसरी ओर, बाबा बागेश्वर के समर्थकों का तर्क है कि उन्होंने किसी पर कानूनी पाबंदी लगाने की बात नहीं कही, बल्कि धार्मिक अवसर पर संयम बरतने की अपील की थी.
विवाद बढ़ने के बाद पश्चिम बंगाल कांग्रेस ने धीरेंद्र कृष्ण शास्त्री के खिलाफ पुलिस में शिकायत दी है. कांग्रेस नेताओं का आरोप है कि उनके बयान से बंगाल की धार्मिक और सांस्कृतिक परंपराओं का अपमान हुआ है और इससे सामाजिक तनाव पैदा हो सकता है. कांग्रेस की तरफ से पुलिस से मामले में FIR दर्ज करने और कानूनी कार्रवाई की मांग की गई है. अलग-अलग कांग्रेस नेताओं ने कोलकाता के थानों में शिकायतें भी दी हैं.
इस विवाद की खास बात यह है कि बंगाल BJP ने भी बाबा बागेश्वर के बयान का खुलकर समर्थन नहीं किया है. प्रदेश BJP अध्यक्ष सामिक भट्टाचार्य ने कहा कि बंगाल के लोगों के खान-पान और जीवनशैली पर कोई बाहरी व्यक्ति निर्देश नहीं दे सकता. उन्होंने बंगाली समाज की पारंपरिक खान-पान की आदतों का बचाव करते हुए कहा कि बंगाल के लोग अपनी पसंद और परंपरा के अनुसार भोजन करते हैं.
दरअसल, विवाद सिर्फ मांस खाने या न खाने तक सीमित नहीं है. बंगाल में दुर्गा पूजा धार्मिक आयोजन के साथ-साथ एक बड़ी सांस्कृतिक पहचान भी है. बंगाली समाज में मछली और मांस का सेवन लंबे समय से खान-पान की परंपरा का हिस्सा रहा है. वहीं, बंगाल की कुछ शाक्त परंपराओं में देवी को मांसाहारी भोग चढ़ाने की प्रथाएं भी मिलती हैं.
ऐसे में बाबा बागेश्वर की अपील को उनके विरोधी बंगाली संस्कृति में हस्तक्षेप के तौर पर देख रहे हैं. दूसरी ओर, उनके समर्थक इसे धार्मिक अनुशासन और नवरात्र की आस्था से जोड़कर देख रहे हैं. फिलहाल विवाद पुलिस शिकायत तक पहुंच चुका है और सबकी नजर इस बात पर है कि पुलिस इन शिकायतों पर आगे क्या कार्रवाई करती है.