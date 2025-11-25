Advertisement
Chirag Paswan Exclusive Interview: 'क्या बाबरी कहीं और बना देने से...', देश के मुसलमानों को चिराग पासवान ने क्या नसीहत दे दी?

Bengal Babri Masjid: चिराग ने कहा, अब वक्त है कि मुसलमान भी इन बातों को समझें. और जिनकी आस्था है क्या उनको ये लगता है कि किसी और जगह बाबरी मस्जिद बना देने से उनकी आस्था को सम्मान मिल जाएगा. 

Written By  Rachit Kumar|Last Updated: Nov 25, 2025, 03:57 PM IST
Chirag Paswan Exclusive Interview: 'क्या बाबरी कहीं और बना देने से...', देश के मुसलमानों को चिराग पासवान ने क्या नसीहत दे दी?

Chirag Paswan Babri Masjid: केंद्रीय मंत्री और लोक जनशक्ति पार्टी (रामविलास) के मुखिया चिराग पासवान ने बिहार चुनाव में एनडीए की शानदार जीत, विपक्ष की तुष्टिकरण की राजनीति और बंगाल में बाबरी मस्जिद पर चल रही सियासत पर अपनी राय रखी. जी न्यूज के मैनेजिंग एडिटर राहुल सिन्हा के साथ एक्सक्लूसिव बातचीत में चिराग पासवान ने कहा कि वह आगामी चुनाव को लेकर बंगाल जाएंगे क्योंकि वहां काफी तादाद में बिहार के लोग रहते हैं. 

'मैं गठबंधन मजबूत करने जाऊंगा'

चिराग ने कहा, 'पार्टी के विस्तार और गठबंधन को मजबूत करने के लिए मैं जरूर जाऊंगा. चुनाव लड़ूंगा या नहीं ये तो नहीं कह सकता. लेकिन अगर गठबंधन प्रचार करने को कहेगा तो जरूर करूंगा. जब मैं विस्तार की बात करता हूं तो मैं उत्तर प्रदेश में पार्टी के विस्तार को देखता हूं. मुझे खुशी है कि हमारी पार्टी न सिर्फ बिहार में हमारे सांसद और 19 विधायक बल्कि नागालैंड में हमारे 2 विधायक हैं, झारखंड में 1 विधायक है.' जब चिराग पासवान से पूछा गया कि योगी आदित्यनाथ का बिहार में जबरदस्त क्रेज देखा गया. आप यूपी में विस्तार की बात करते तो क्या यूपी में भी वैसी ही सीट मिल पाएंगी, जैसी बिहार में मिलीं?

इसके जवाब में चिराग ने कहा, मुझे नहीं पता कि गठबंधन के अंदर क्या रहेगा, कैसा रहेगा, कितनी सीटें होंगी. अभी स्टेट यूनिट के साथ बैठकर बात करनी है. लेकिन मैं मानता हूं कि गठबंधन को ताकत जरूर मिलेगी. चिराग से अगला सवाल बंगाल चुनावों को लेकर हुआ, जहां टीएमसी के एक विधायक हुमायूं कबीर ने 6 दिसंबर को बाबरी मस्जिद बनाने का ऐलान किया है. क्या यह एनडीए के लिए चुनौती बन सकती है? 

'बाबरी विवाद तुष्टिकरण की राजनीति'

इस पर चिराग ने कहा, 'यह तुष्टिकरण की राजनीति है. यह वही राजनीति है, जिसने सबसे ज्यादा मुसलमानों का नुकसान किया है. ये तथाकथित दल और इनके नेता इन विवादों को राजनीतिक लाभ लेने के लिए खड़ा करते हैं और अब वक्त है कि मुसलमान भी इन बातों को समझें. और जिनकी आस्था है क्या उनको ये लगता है कि किसी और जगह बाबरी मस्जिद बना देने से उनकी आस्था को सम्मान मिल जाएगा. उनको भी ये साफ समझना चाहिए कि ये राजनीतिक दृष्टि और तुष्टिकरण की सोच से दिया गया बयान है और मैं नहीं मानता कि ऐसे बयानों के कोई मायने हैं. यह धर्म की बात है. धर्मगुरु अपने कार्यों को करेंगे. लेकिन जहां तक राजनीति की बात है आपको देखना होगा कि मुसलमान परिवारों में कितने लोग शिक्षित हुए. कितने लोग तालीम हासिल कर पाए. क्या आज उनके पास रोजमर्रा की जिंदगी जीने की चीजें हैं. इस पर चर्चा करनी चाहिए.'

Rachit Kumar

नवभारत टाइम्स अखबार से शुरुआत फिर जनसत्ता डॉट कॉम, इंडिया न्यूज, आजतक, एबीपी न्यूज में काम करते हुए साढ़े 3 साल से ज़ी न्यूज़ में हैं. शिफ्ट देखने का लंबा अनुभव है.

Chirag Paswan

Trending news

