GST 2.0 पर सियासत : BJP ने बताया ऐतिहासिक कदम, सपा बोली- जनता के 'मन की बात' सुने सरकार
Advertisement
trendingNow12908523
Hindi Newsदेश

GST 2.0 पर सियासत : BJP ने बताया ऐतिहासिक कदम, सपा बोली- जनता के 'मन की बात' सुने सरकार

उत्तर प्रदेश सरकार में मंत्री जयवीर सिंह ने जीएसटी की दरों में बदलाव पर कहा, 'मैं केंद्र सरकार, प्रधानमंत्री मोदी और वित्त मंत्री का आभार व्यक्त करता हूं, जिन्होंने जनहित, राष्ट्रहित, मध्यमवर्ग और गरीबों के हित में यह बड़ा निर्णय लिया है.

Written By  Ravindra Singh|Last Updated: Sep 04, 2025, 01:56 PM IST
WhatsApp चैनल से जुड़ें

Trending Photos

GST 2.0 पर सियासत : BJP ने बताया ऐतिहासिक कदम, सपा बोली- जनता के 'मन की बात' सुने सरकार

जीएसटी काउंसिल की 56वीं बैठक में लिए गए सुधारों को लेकर सियासत शुरू हो गई है. भाजपा ने इस फैसले को जनता के हित में बताया, जबकि सपा ने जीएसटी स्लैब को लेकर सवाल किया है. उत्तर प्रदेश सरकार में मंत्री जयवीर सिंह ने कहा कि इस फैसले से हर सेक्टर को गति और ऊर्जा मिलेगी. उत्तर प्रदेश सरकार में मंत्री जयवीर सिंह ने जीएसटी की दरों में बदलाव पर आईएएनएस से बातचीत में कहा, 'मैं केंद्र सरकार, प्रधानमंत्री मोदी और वित्त मंत्री का आभार व्यक्त करता हूं, जिन्होंने जनहित, राष्ट्रहित, मध्यमवर्ग और गरीबों के हित में यह बड़ा निर्णय लिया है. रोजमर्रा की जरूरत की चीजें, जन-उपयोगी वस्तुएं, किसानों के काम आने वाले सामान और इस तरह की बुनियादी वस्तुओं पर जीएसटी को कम करने या खत्म करने का जो निर्णय लिया गया है, उससे एक ओर जहां नया वित्तीय संसाधन उपलब्ध होगा और पैसों का सर्कुलेशन बढ़ेगा, वहीं गरीबों को सीधी मदद मिलेगी.'

उन्होंने कहा, 'मैं मानता हूं कि जीएसटी स्लैब में बदलाव देशहित में लाभकारी साबित होगा. केंद्र सरकार ने दीवाली से पहले गरीब और मध्यम वर्गीय परिवारों को बड़ा तोहफा दिया है. मुझे लगता है कि चाहे एमएसएमई सेक्टर हो या वित्तीय संसाधनों का प्रवाह हो, इस फैसले से दोनों को नई गति और ऊर्जा मिलेगी.'

यह भी पढ़ेंः यह 'GST 1.5' है, असली GST 2.0 का इंतजार...केंद्र के फैसले से नाखुश क्यों कांग्रेस?

Add Zee News as a Preferred Source

टैक्सेशन में लीकेज और चोरी पर नियंत्रण के बाद का परिणाम- बीजेपी
मंत्री जयवीर सिंह ने कहा, 'हम हिसाब दे रहे हैं. जो वित्तीय संसाधन उपलब्ध हुए, टैक्सेशन में जो लीकेज रोके गए और चोरी पर नियंत्रण हुआ, उसी का परिणाम है कि एकसमान टैक्सेशन व्यवस्था से भारत की मुद्रा भंडार बढ़ी. टैक्सेशन से जो पैसा आया, उससे विकास के काम तेज हुए और देश की प्रगति का मार्ग प्रशस्त हुआ. साथ ही राज्यों को भी उनका हिस्सा दिया गया, जिससे हर राज्य जनकल्याणकारी कार्यों में और बड़ी वित्तीय तथा आर्थिक ताकत बनने की दिशा में आगे बढ़ रहा है.'

पेट्रोल-डीजल कब आएगा जीएसटी के दायरे में?-सपा
समाजवादी पार्टी के प्रवक्ता फखरुल हसन चांद ने जीएसटी की दरों में बदलाव पर आईएएनएस से बातचीत में कहा,'मैं पूछता हूं कि देश में आटे, तेल और चावल का भाव क्या है? आखिर शैंपू से किसका पेट भरता है? पेट्रोल और डीजल जीएसटी के दायरे में कब आएगा? एक समय था जब भाजपा जीएसटी का विरोध करती थी. आज वे जीएसटी में सुधार की बात करते हैं. मुझे लगता है कि जीएसटी का टैक्स आम जनता से वसूला जाता है. भाजपा ने सिर्फ महंगाई बढ़ाने का काम किया है और जीएसटी पर अपनी पीठ थपथपाने का काम किया है. जनता 'मन की बात' सुनना नहीं बल्कि कहना चाहती है. प्रधानमंत्री को जनता के 'मन की बात' सुननी चाहिए.'

यह भी पढ़ेंः फिक्की ने सरकार के फैसले को सराहा, कहा- दिखेंगे GST सुधार के ये पॉजिटिव असर

Breaking News in Hindi और Latest News in Hindi सबसे पहले मिलेगी आपको सिर्फ Zee News Hindi पर. Hindi News और India News in Hindi के लिए जुड़े रहें हमारे साथ.

About the Author
author img
Ravindra Singh

देश-विदेश की खबरों के साथ क्राइम की खबरों पर पैनी नजर, एक दशक से भी ज्यादा समय से डिजिटल मीडिया में सक्रिय.

...और पढ़ें

TAGS

GST 2BJPSP

Trending news

GST 2.0 पर सियासत : BJP ने बताया ऐतिहासिक कदम, सपा बोली- जनता के 'मन की बात' सुने...
GST 2
GST 2.0 पर सियासत : BJP ने बताया ऐतिहासिक कदम, सपा बोली- जनता के 'मन की बात' सुने...
'पेड़ों की अवैध...', देश के कई हिस्सों में आई बाढ़ पर SC ने इन राज्यों से मांगा जवाब
Supreme Court
'पेड़ों की अवैध...', देश के कई हिस्सों में आई बाढ़ पर SC ने इन राज्यों से मांगा जवाब
पंजाब सरकार ने की बड़ी पहल, बाढ़ पीड़ितों को राहत सामग्री भेजने के लिए उतारे ड्रोन
Punjab Flood
पंजाब सरकार ने की बड़ी पहल, बाढ़ पीड़ितों को राहत सामग्री भेजने के लिए उतारे ड्रोन
यह 'GST 1.5' है, असली GST 2.0 का इंतजार...केंद्र के फैसले से नाखुश क्यों कांग्रेस?
GST 2.O
यह 'GST 1.5' है, असली GST 2.0 का इंतजार...केंद्र के फैसले से नाखुश क्यों कांग्रेस?
फिक्की ने सरकार के फैसले को सराहा, कहा- दिखेंगे GST सुधार के ये पॉजिटिव असर
New GST slab structure
फिक्की ने सरकार के फैसले को सराहा, कहा- दिखेंगे GST सुधार के ये पॉजिटिव असर
ट्रंप की टैरिफ क्यों है ‘बेवफा’? अमेरिका को भारत की कौन सी 'वफा' नहीं आई रास!
#Donaldtrump
ट्रंप की टैरिफ क्यों है ‘बेवफा’? अमेरिका को भारत की कौन सी 'वफा' नहीं आई रास!
बंगाल में मतुआ समुदाय का BJP ने जीता था भरोसा, अब राहुल गांधी को क्‍यों बुलाया?
Rahul Gandhi
बंगाल में मतुआ समुदाय का BJP ने जीता था भरोसा, अब राहुल गांधी को क्‍यों बुलाया?
खराब मौसम के बीच पकड़नी है फ्लाइट, घर निकलने से पहले जान लें स्‍पाइसजेट की एडवाजरी
SpiceJet
खराब मौसम के बीच पकड़नी है फ्लाइट, घर निकलने से पहले जान लें स्‍पाइसजेट की एडवाजरी
पीएम मोदी का वादा पूरा! विदेश मंत्री एस. जयशंकर ने याद दिलाया 15 अगस्त का भाषण
External Affairs Minister S. Jaishankar
पीएम मोदी का वादा पूरा! विदेश मंत्री एस. जयशंकर ने याद दिलाया 15 अगस्त का भाषण
Flood Live Updates: दिल्ली में फ्लाइट्स रद्द, जम्मू-श्रीनगर हाइवे बंद, कुल्लू और राजौरी में भूस्खलन...बाढ़ से देशभर में हाहाकार
breaking news live today
Flood Live Updates: दिल्ली में फ्लाइट्स रद्द, जम्मू-श्रीनगर हाइवे बंद, कुल्लू और राजौरी में भूस्खलन...बाढ़ से देशभर में हाहाकार
;