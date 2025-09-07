मनमोहन सिंह के 12 साल पुराने ट्वीट पर गरमाई राजनीति, भाजपा बोली- कांग्रेस अब भी 'परिवार' पर निर्भर
मनमोहन सिंह के 12 साल पुराने ट्वीट पर गरमाई राजनीति, भाजपा बोली- कांग्रेस अब भी 'परिवार' पर निर्भर


Manmohan Singh old tweet: भाजपा पूर्व प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह के 12 साल पुराने ट्वीट को मुद्दा बना रही है. इस पोस्ट से कांग्रेस पर निशाना साध रही है, और उसपर परिवारवाद का इल्जाम साबित करने की कोशिश में लगी है. 

Written By  Sharda singh|Last Updated: Sep 07, 2025, 02:38 PM IST
मनमोहन सिंह के 12 साल पुराने ट्वीट पर गरमाई राजनीति, भाजपा बोली- कांग्रेस अब भी 'परिवार' पर निर्भर

पूर्व प्रधानमंत्री डॉ. मनमोहन सिंह का 12 साल पुराना सोशल मीडिया पोस्ट वायरल हो रहा है. इसे लेकर एक बार फिर राजनीति गरमा गई है. 2013 में राहुल गांधी को लेकर किए गए इस एक्स पोस्ट को भाजपा नेताओं ने फिर से सामने लाकर कांग्रेस पर निशाना साधा है. 

यह पोस्ट उस समय किया गया था, जब राहुल गांधी को कांग्रेस पार्टी का उपाध्यक्ष बनाया गया था और उनके प्रधानमंत्री पद की दावेदारी को लेकर चर्चाएं तेज थी. हाल ही में गुजरात के गृह राज्य मंत्री हर्ष संघवी ने उस पोस्ट का स्क्रीनशॉट लेकर सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर पोस्ट किया है. जिसके बाद इस पर सियासी जंग शुरू हो गया.

राहुल गांधी को अब पता लगेगा

मंत्री जी ने पोस्ट करते हुए करते हुए लिखा, "12 साल पहले हमारे देश की क्या हालत थी कि पीएमओ इंडिया के एक्स अकाउंट से ऐसी बातें ट्वीट की जा रही थी?" इसी ट्वीट को भाजपा के राष्ट्रीय प्रवक्ता प्रदीप भंडारी ने भी शेयर किया और तंज कसते हुए कहा, "जब कांग्रेस के पास दिखाने को कोई असली उपलब्धि नहीं होती, तो ट्वीट की सालगिरह से ही काम चलाया जाता है. राहुल गांधी को शायद अब यह पता चलेगा."*

क्या था ट्वीट?

2013 में डॉ. मनमोहन सिंह ने पीएम रहते हुए ट्वीट किया था कि मुझे राहुल गांधी के नेतृत्व में कांग्रेस पार्टी के लिए काम करने में खुशी होगी. यह पोस्ट उस समय किया गया था जब पार्टी में राहुल गांधी के भविष्य की भूमिका को लेकर चर्चाएं हो रही थी. जनवरी 2013 में उन्हें कांग्रेस उपाध्यक्ष बनाया गया था.  

भाजपा का निशाना

भाजपा नेताओं का कहना है कि यह पोस्ट दिखाता है कि उस दौर में भी कांग्रेस पार्टी में परिवारवाद हावी था और पार्टी लोकतांत्रिक ढांचे की बजाय एक परिवार को केंद्र में रखकर चल रही थी. भाजपा यह भी कह रही है कि कांग्रेस आज भी नेतृत्व के संकट से जूझ रही है, और पुराने बयानों से केवल इमोशनल ड्रामा किया जा रहा है.

कांग्रेस की चुप्पी

फिलहाल कांग्रेस पार्टी की ओर से इस मुद्दे पर कोई आधिकारिक प्रतिक्रिया नहीं आई है. लेकिन जानकार मानते हैं कि यह पोस्ट राजनीतिक रणनीति का हिस्सा था, जिसे अब भाजपा वर्तमान विवादों से ध्यान भटकाने के लिए उठा रही है.

Sharda singh

ज़ी न्यूज में सब एडिटर हैं.

Manmohan Singh old tweet

