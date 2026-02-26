नेता, कारोबारी और सरकारी अफसर... हर साल भ्रष्टाचार में पकड़े जाते हैं कई साहब, फिर क्यों न्यायपालिका पर ही अटकी NCERT की सुई?

Advertisement
Hindi Newsदेशनेता, कारोबारी और सरकारी अफसर... हर साल भ्रष्टाचार में पकड़े जाते हैं कई साहब, फिर क्यों न्यायपालिका पर ही अटकी NCERT की सुई?

Corruption: देशभर में भ्रष्टाचार के कई मामले देखने को मिलते हैं. राजनीति हो या कारोबारी आए दिन कोई न कोई इस काले करतूत में फंसा हुआ पाया जाता है. बता दें कि साल  2015 से 2025 के बीच देशभर के नेताओं के खिलाफ 193 मामले दर्ज किए गए.  

Written By  Shruti Kaul |Last Updated: Feb 27, 2026, 12:00 AM IST
Corruption In India: प्रवर्तन निदेशालय (ED) ने 2015 से 2025 के बीच देशभर के नेताओं के खिलाफ 193 मामले दर्ज किए. इनमें से केवल 2 मामलों में दोष साबित हुए. इसका अर्थ है कि 191 मामले लंबित हैं और जिनके मामले लंबित हैं, वो चुनाव लड़ रहे हैं जीत भी रहे हैं क्योंकि भ्रष्टाचार का सामना करने वाले अधिकतर नेता अपील दाखिल कर सजा निलंबित करवा लेते हैं और चुनाव लड़ते रहते हैं. पॉलिटिकल करप्शन इंडेक्स में भारत का स्कोर शून्य दशमलव छह छह नौ है, जबकि विश्व का औसत मात्र शून्य दशमलव चार आठ तीन है यानी भारत में राजनीतिक भ्रष्टाचार वैश्विक औसत से कहीं ज्यादा है. 

भारतीय राजनीति में भ्रष्टाचार

भारतीय राजनीति में भ्रष्टाचार ओपन सीक्रेट है. भ्रष्टाचार में दोषी पाए जाने के कारण लालू यादव जैसे नेता चुनाव लड़ने से अयोग्य घोषित हो चुके हैं. CVC के मुताबिक 7 हजार से ज्यादा भ्रष्टाचार के केस कोर्ट में पेंडिंग है, लेकिन NCERT की आठवीं की उस किताब में इस भ्रष्टाचार का जिक्र कहीं नहीं है. भ्रष्टाचार जैसे शब्द का सीधा प्रयोग करने के बजाय शक्तियों का दुरुपयोग" जैसे शब्दों का उपयोग किया गया है जबकि कार्यपालिका में भ्रष्टाचार का नया सबूत कल ही दुनिया ने देखी. ओडिशा में खनन विभाग का डिप्टी डायरेक्टर देबब्रता मोहंती एक लाइसेंस प्राप्त कोयला विक्रेता से 30 हजार रूपये का रिश्वत लेते हुए पकड़ा गया था. जब भुवनेश्वर स्थित उसके घर पर रेड पड़ी तो एंटी करप्शन एजेंसी के अधिकारियों को नोट गिनने के लिए मशीन मंगवानी पड़ी. देबब्रता मोहंती ने ट्रॉली बैग में नोटों की गड्डी रखी थी. 100, 200 और 500 के 4 करोड़ रूपये के नोट थे. कैश के अलावा मोहंती के घर से सोने और चांदी के आभूषण भी मिले हैं. ये कार्यपालिका में भ्रष्टाचार का सबसे नया उदाहरण जरूर है, लेकिन ये कोई पहला नहीं है और ना ही आखिरी है. अब लोकतंत्र के तीसरे स्तम्भ यानी कार्यपालिका में भ्रष्टाचार किस तरह से है. 

कितने कारोबारियों ने ली रिश्वत 

66 प्रतिशत कारोबारियों ने पिछले 12 महीने में एक बार या उससे अधिक बार रिश्वत दी है. 100 में से 62 लोगों ने किसी ना किसी समय सरकारी अधिकारी को रिश्वत दी है. ट्रांसपरेंसी इंटरनेशनल की रिपोर्ट के मुताबिक 180 देशों में भारत का स्थान 91 है. अगर व्यवस्थापिका, न्यायपालिका और कार्यपालिका की तुलना करें तो भ्रष्टाचार के मामले में कार्यपालिका शीर्ष पर है..लेकिन उसका कहीं कोई जिक्र नहीं है. जिक्र उस न्यायपालिका का है तो सबसे निचले स्तर पर है.  इसीलिए सुप्रीम कोर्ट भी सख्त है. 8वीं की क्लास की जिस किताब में न्यायपालिका में भ्रष्टाचार को लेकर विस्तार से बताया गया है उसका सिलेबस कैसे तय होता है. कौन इसके जिम्मेदार होते हैं. राष्ट्रीय शिक्षा नीति भारत की शिक्षा प्रणाली की दिशा तय करती है. राष्ट्रीय शिक्षा नीति के आधार पर NCERT एक करिकुलम ढांचा तैयार करता है. 19 मेंबर की कमेटी जिसमें विद्वान, शिक्षक, एनजीओ प्रतिनिधि और NCERT के फैकल्टी हैं. वे मिलकर ये तय करते हैं कि क्या रखना है क्या जोड़ना है या क्या हटना है.

भ्रष्टाचार पर NCERT

NCERT एक्जिक्यूटिव कमेटी और सेंट्रल एडवाइजरी बोर्ड ऑफ एजुकेशन उसपर अंतिम मुहर लगाता है. शिक्षा मंत्रालय के निर्देश पर ही NCERT हर साल किताबों की समीक्षा करती है.  मतलब सरकार सीधे किताब नहीं लिखती लेकिन नीति तय करने और NCERT पर उसका सीधा नियंत्रण है. यही कारण है कि जैसे ही सुप्रीम कोर्ट ने सख्ती दिखाई। विपक्ष के नेताओं ने सवाल उठाने शुरू किये. वैसे ही  NCERT के नीति नियंता बैकफुट पर आए और उस सामाजिक विज्ञान की किताब को बाजार से वापस ले लिया, जिसको लेकर विवाद है. NCERT को अगर भ्रष्टाचार के बारे में ही बताना था तो वो व्यवस्था विशेष के बदले समग्र रूप से भ्रष्टाचार के बारे में बता सकता था. बच्चों को बताया जा सकता था कि देश में भ्रष्टाचार की स्थिति क्या है और कैसे इससे बचना है, लेकिन जिस तरह से न्यायपालिका को लक्षित करके लिखा गया उसे उचित नहीं कहा जा सकता है. 

Breaking News in Hindi और Latest News in Hindi सबसे पहले मिलेगी आपको सिर्फ Zee News Hindi पर. Hindi News और India News in Hindi के लिए जुड़े रहें हमारे साथ.

About the Author
author img
Shruti Kaul

ज़ी न्यूज में सब एडिटर. वनस्थली विद्यापीठ यूनिवर्सिटी राजस्थान से जर्नलिज्म और मास कम्युनिकेशन में ग्रेजुएशन. ये राष्ट्रीय-अंतर्राष्ट्रीय मुद्दो से जुड़े विषयों पर लिखती हैं. लिखने के अलावा श्रुति ...और पढ़ें

TAGS

DNADNA Analysis

