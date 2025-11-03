Advertisement
देश

'अंग्रेजीदां' थरूर की हिंदी कविता पढ़ी आपने? प्रदूषण पर तंज करती लाइनें तो और भी धांसू है!

शशि थरूर अपनी इंग्लिश के लिए जाने जाते है लेकिन इस बार कांग्रेस नेता ने दिल्ली के प्रदूषण पर तंज कसने के लिए हिंदी का सहारा लिया है. कांग्रेस नेता ने दिल्ली के प्रदूषण पर एक हिंदी कविता साझा करते हुए वायु गुणवत्ता पर चिंता जताई है. 

 

Nov 03, 2025, 10:43 PM IST
Pollution In Delhi: अंग्रेजी भाषा पर अपनी पकड़ के लिए मशहूर कांग्रेस सांसद शशि थरूर ने इस बार दिल्ली के बढ़ते प्रदूषण पर तंज कसने के लिए हिंदी का सहारा लिया है. थरूर ने अपने X काउंट पर हिंदी में एक कविता साझा की, जिसमें उन्होंने राजधानी की बिगड़ती वायु गुणवत्ता को लेकर चिंता जताई है. कविता के जरिए थरूर ने दिल्ली की जहरीली हवा और लोगों की परेशानियों पर व्यंग्यात्मक अंदाज में अपनी बात रखी, जो सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रहा है.

 

 

 सुप्रीम कोर्ट ने जताई चिंता 

इस बीच आपको बता दें कि राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली में वायु प्रदूषण का स्तर लगातार खतरनाक श्रेणी में बना हुआ है. जहरीली हवा के कारण लोगों का सांस लेना मुश्किल हो गया है और अस्पतालों में खांसी, सांस की तकलीफ और आंखों में जलन के मामलों में तेजी से बढ़ोतरी हो रही है. राजधानी की हवा में घुला धुआं अब जहर भरी सांसों में तब्दील हो चुका है. शहर के कई इलाकों में एयर क्वालिटी इंडेक्स (AQI) 450 के पार पहुंच गया है, जो गंभीर श्रेणी में आता है. वहीं मौसम विभाग ने बताया कि आने वाले दिनों में दिल्ली में बारिश की संभावना कम है, जिससे प्रदूषण की स्थिति और बिगड़ सकती है. इस बीच, दिल्ली सरकार ने प्रदूषण कम करने के लिए कई कदम उठाए हैं. हालांकि, विशेषज्ञों का कहना है कि जब तक हवा की दिशा नहीं बदलती और बारिश नहीं होती, तब तक राहत मिलना मुश्किल है. इस बीच, दिल्ली में वायु गुणवत्ता की निगरानी करने वाले कई स्टेशन बंद होने की खबर पर सुप्रीम कोर्ट ने भी गंभीर चिंता जताई है. अदालत ने पूछा कि जब मॉनिटरिंग सिस्टम ही काम नहीं कर रहे, तो ग्रेडेड रिस्पॉन्स एक्शन प्लान (GRAP) को कैसे लागू किया जा रहा है. मुख्य न्यायाधीश की अध्यक्षता वाली पीठ ने CAQM (Commission for Air Quality Management) और CPCB (Central Pollution Control Board) से इस संबंध में विस्तृत रिपोर्ट पेश करने का निर्देश दिया है. कोर्ट ने दोनों एजेंसियों से यह भी पूछा कि प्रदूषण रोकथाम के लिए अब तक क्या कदम उठाए गए हैं और मौजूदा हालात में क्या और कदम जरूरी हैं.

 

Shashank Shekhar Mishra

ज़ी न्यूज में बतौर सब एडिटर कार्यरत. देश की राजनीति से लेकर दुनिया के बनते-बिगड़ते सत्ता समीकरणों एवं घटनाओं को कवर करते हैं. पत्रकारिता में 5 वर्षों का अनुभव है.

Shashi Tharoor

