Pahalgam Attack: कभी हर दिन कमाते थे 2000, अब कर्ज चुकाने के भी पड़ रहे लाले, पहलगाम हमले के बाद बैसरन घाटी के पोनी ऑपरेटर्स के कैसे हैं हाल?

Baisaran Valley: अप्रैल 2026 तक बैसरन घाटी का लगातार बंद रहना, 2025 के हमले के बाद पैदा हुई सुरक्षा चुनौतियों के हल न हो पाने का नतीजा है. इसका पहलगाम के 7,000 से ज्यादा रजिस्टर्ड पोनी सर्विस देने वालों पर गंभीर आर्थिक असर पड़ा है.

पीक सीजन में 1500-200 की होती थी कमाई

हमले से पहले, पोनी वाले पीक सीजन में अच्छी कमाई करते थे. वे रोजाना 1500-2000 रुपये कमाते थे, जब वे सैलानियों को बैसरन के घास के मैदान तक ले जाते थे, जिसे अब 'मिनी-स्विट्जरलैंड' भी कहा जाता है.

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अब उनकी रोजाना की कमाई घटकर लगभग 400-500 रुपये रह गई है. यानी लगभग 80% की गिरावट. ऐसा इसलिए है क्योंकि पोनी ऑपरेटर अब सिर्फ छोटे, कम मुनाफे वाले रास्तों या स्थानीय बाजार के चक्कर लगाने तक ही सीमित रह गए हैं, क्योंकि बैसरन तक जाने वाला 6 किलोमीटर का मुनाफे वाला रास्ता अभी भी बंद है.

अब कर्ज चुकाने के लिए भी पड़ रहे लाले

कई पोनी ऑपरेटर अपनी रोजाना की कमाई से अपने घोड़ों को खिलाने और 2024 के टूरिज्म बूम के दौरान लिए गए कर्ज चुकाने के लिए संघर्ष कर रहे हैं. पोनी ऑपरेटर बैसरन के घास के मैदान को जल्द से जल्द खोलने की मांग कर रहे हैं ताकि उनकी मुश्किलें खत्म हो सकें.

उनका कहना है कि इस साल पहलगाम में टूरिज्म में तेजी आने के बावजूद, वे अपने घोड़ों को भी ठीक से खिला नहीं पा रहे हैं. यहां तक कि कई सैलानी भी निराश हो जाते हैं, जब वे बैसरन नहीं जा पाते, जिसे कश्मीर का 'मिनी-स्विट्जरलैंड' माना जाता है.

'हमारी कमाई पर बहुत असर पड़ा है'

मजीद खटाना पोनी वाले ने कहा, 'बैसरन के बंद रहने से हम काफी परेशान हैं. हमारी कमाई पर काफी असर पड़ा है. पहले हम 1500-2000 तक प्रति दिन कमाते थे. खर्चा निकाल कर हमें प्रति दिन 800-900 बचता था. लेकिन अब हम 400 से ज्यादा नहीं कमा पाते हैं. इस कमाई में घोड़े का खर्चा भी नहीं निकलता. हम प्रशासन से लगातार मांग कर रहे हैं कि बैसरन घाटी को खोला जाए ताकि हमारी मुश्किलों में कमी हो.'

सुरक्षा बलों के सूत्रों का कहना है कि इंटेलिजेंस अधिकारियों ने पाया है कि पाकिस्तान समर्थित तत्व अभी भी सक्रिय हैं और ज्यादा हिंसा फैला सकते हैं. जहां 44 अन्य पर्यटन स्थल फिर से खुल गए हैं. वहीं बैसरन अभी भी बंद है, क्योंकि इसकी ऊंची-ऊंची पहाड़ियों और घने जंगलों वाले इलाके में बड़े पैमाने पर सुरक्षा बलों की तैनाती के बिना प्रभावी ढंग से गश्त करना मुश्किल है.

सेना बना रही फुल प्रूफ प्लान

अधिकारी अभी भी बैसरन के लिए एक फुल प्रूफ सुरक्षा योजना को अंतिम रूप दे रहे हैं. मुख्यमंत्री उमर अब्दुल्ला ने हाल ही में इस बात को दोहराया कि वे बैसरन सहित उन सभी पर्यटन स्थलों को खोलने के लिए प्रतिबद्ध हैं, जिन पर पहले पाबंदी लगी हुई थी और जो पहलगाम हमले की बरसी के बाद अंतिम सुरक्षा मंजूरी का इंतजार कर रहे हैं.