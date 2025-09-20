DNA: एक हसीना, एक कथा वाचक नई 'महाभारत'! पूनम पांडे का 'मंदोदरी' बनना देश को मंजूर?

DNA Analysis: ट्रंप अपने आप में एक विवादित पात्र हैं वो शायद अमेरिकी इतिहास के सबसे विवादित राष्ट्रपति बन चुके हैं. अब हम, भारत में विवादों के 2 पात्रों का विश्लेषण करेंगे ये दो पात्र हैं कथा वाचक अनिरुद्धाचार्य और पूनम पांडे, जिस पूनम पांडे पर अश्लीलता परोसने के आरोप लगते रहे हैं.
Trending Photos
DNA Analysis: ट्रंप अपने आप में एक विवादित पात्र हैं वो शायद अमेरिकी इतिहास के सबसे विवादित राष्ट्रपति बन चुके हैं. अब हम, भारत में विवादों के 2 पात्रों का विश्लेषण करेंगे ये दो पात्र हैं कथा वाचक अनिरुद्धाचार्य और पूनम पांडे, जिस पूनम पांडे पर अश्लीलता परोसने के आरोप लगते रहे हैं, उन्हें रामलीला में मंदोदरी का रोल दिये जाने पर हंगामा हो रहा है. दिल्ली की एक रामलीला कमेटी ने पूनम पांडे को मंदोदरी की भूमिका निभाने का ऑफर दिया है जिसे उन्होंने स्वीकार कर लिया है.
रावण की पत्नी का रोल सी ग्रेड फिल्मों की बदनाम एक्ट्रेस पूनम पांडे को दिए जाने से साधु-संत नाराज हैं. वहीं कथावाचक अनिरुद्धाचार्य के नए बयान ने उन्हीं पर फिर से प्रश्नचिह्न लगा दिया है इसलिए आज हम अनिरुद्धाचार्य और पूनम पांडे पर देश की भावनाओं का विश्लेषण करेंगे, मित्रो, परसों नवरात्रि शुरू हो जाएगा, नवरात्रि में रामलीला की पुरानी प्रथा है, देश के अलग-अलग हिस्सों में रामलीला होती है दिल्ली में लवकुश रामलीला कमेटी लाल किला मैदान में रामलीला का भव्य मंचन करती है. इसमें बॉलीवुड और टीवी के एक्टर और एक्ट्रेस अलग-अलग भूमिकाओं में नज़र आते हैं, बड़ी तादाद में लोग उन्हें देखने के लिए जाते हैं लोगों की भावनाएं इससे जुड़ी हुई है.
इस बार लवकुश रामलीला कमेटी ने सी ग्रेड एक्ट्रेस पूनम पांडे को बुलाया है. पूनम पांडे को मंदोदरी का किरदार दिए जाने से साधु-संतों में नाराजगी है हम आपको साधु-संतों की नाराजगी की वजह भी बताएंगे लेकिन उससे पहले आपको ये ज़रूर जानना चाहिए कि हम बार-बार पूनम पांडे को बदनाम एक्ट्रेस क्यों कह रहे हैं. मित्रो, पूनम पांडे बॉलीवुड की विवादास्पाद एक्ट्रेस हैं, उनकी विवादित तस्वीरें छपती रही हैं अपनी आपत्तिजनक तस्वीरों के कारण वो सुर्खियों के साथ-साथ विवादों में भी रही हैं. 2017 में उन्होंने एक App बनाया था, जिस पर उन्होंने ऐसी अश्लील तस्वीरें डालीं कि गूगल को भी शर्म आ गई और उसे कुछ ही घंटों में बैन कर दिया गया ऐसे कॉन्ट्रोवर्सियल पूनम पांडेय को लेकर साधु-संतों का तर्क स्पष्ट है.
@RahulSinhaTV pic.twitter.com/oYsq18tEFE
— Zee News (@ZeeNews) September 20, 2025
साधु-संतों को आपत्ति है कि सार्वजनिक जीवन में अश्लीलता और अमर्यादित किरदार की पहचान रखने वाली पूनम पांडे को मंदोदरी की भूमिका कैसे दी जा सकती है, रामायण में रावण की पत्नी मंदोदरी नैतिकता, पतिव्रता, और धर्मपरायण स्त्री के तौर पर जानी जाती हैं. मंदोदरी ने हमेशा रावण के गलत कामों का विरोध किया, रावण की पत्नी होने के बावजूद मंदोदरी की छवि शालीन और मार्यादित स्त्री के तौर पर है इसलिए ऐसी मंदोदरी का रोल पूनम पांडे जैसी एक्ट्रेस को दिया जा रहा है, तो संतों में नाराजगी है।वो कह रहे हैं कि ये पूरी तरह धार्मिक और सांस्कृतिक परंपराओं से खिलवाड़ है.
इस नाराजगी को समझिए, एक तरफ बदनाम पूनम पांडे का कैरेक्टर और दूसरी तरफ बेदाग मंदोदरी दोनों की कहीं से कोई तुलना नहीं है मित्रो, किसी का फिल्मों में काम करना कोई गलत बात नहीं है फिल्मी एक्टर-एक्ट्रेस भी रामलीला करते रहे हैं. मगर उसमें भी एक महीन लकीर होती है जब कोई रामलीला देखने जाता है, तो उसका भाव अलग होता है. लोग तमाम किरदारों से भावनात्मक रूप से जुड़ते हैं. पहले भी कई ऐसे उदाहरण हैं.
लोग आज भी रामायण सीरियल में राम का किरदार निभाने वाले अरुण गोविल में राम देखते हैं. राम का किरदार निभाने के बाद अरुण गोविल ने सिगरेट पीना छोड़ दिया था. सीता का किरदार निभाने वाली दीपिका चिखलिया को आज भी लोग सम्मान से देखते हैं. ऐसे में जिस मंदोदरी को रामायण में पंचकन्याओं में से एक माना जाता है, उनका किरदार पूनम पांडे जैसी एक्ट्रेस निभाने वाली है तो गुस्सा उस गांव में भी है जहां मंदोदरी का जन्म हुआ था, ये गांव मंदोदरी को अपनी बेटी मानता है, मित्रो, ये क्रोध बेहद जायज है क्योंकि रामायण हो, महाभारत हो या फिर कृष्णलीला हो, हर कथाओं में कुछ नकारात्मक किरदार होते हैं लेकिन हर किरदार की अपनी एक अहमियत होती है लोग उसे उसी नजर से देखते हैं.
रावण में बहुत बुराइयां थी, मगर वो विद्वान भी था. मंदोदरी जरूर रावण की पत्नी थीं मगर सद्गुणी थीं संस्कारी थीं, नैतिकता की प्रतीक थी यही कारण में कि जब मंदोदरी की भूमिका में पूनम पांडे का नाम प्रस्तावित किया गया तो चारों तरफ से आवाज़ उठी हालांकि लवकुश रामलीला कमेटी का तर्क है कि पूनम पांडे अगर अच्छी भूमिका में दिखना चाहती हैं तो इसमें दिक्कत क्या है? लवकुश रामलीला कमेटी, साधु-संतों और लोगों की भावनाओं को या तो समझ नहीं पा रही है या फिर समझने की कोशिश नहीं कर रही है. धर्म का विषय बेहद ही भावनात्मक और संवेदनशील होता है, लोगों को किरदारों में असलियत को देखने की आदत है मगर रामलीला कमेटी संतों और धर्मगुरुओं की बातों को ध्यान से नहीं समझ रहा है.
हालांकि लोगों की भावनाओं और धर्म के मर्म को कुछ कथावाचक भी नहीं समझ पा रहे हैं, उन्हीं में एक हैं अनिरुद्धाचार्य जो बार-बार कुछ ऐसा बोल रहे हैं, जिससे विवाद होता है, एक बार फिर उन्होंने कुछ ऐसी बातें कही जिसने लोगों की भावनाओं पर आघात किया है. कुछ दिनों पहले उन्होंने लिव-इन-रिलेशनशिप पर कुछ कहा था, जिसपर विवाद हुआ ये उनका व्यक्तिगत मत हो सकता है मगर इस बार उन्होंने उससे आगे जाकर जो कहा, वो बहुत ही विवादास्पद है जो एक कथावचक को बिल्कुल शोभा नहीं देता है. अनिरुद्धाचार्य ने कहा कि जो महिलाएं लिव-इन में रहती हैं, उनके बच्चे कंस जैसे होते हैं. अनिरुद्धाचार्य कृष्ण की कथाएं करते हैं, कृष्ण की नगरी में ही रहते भी हैंलेकिन कृष्ण महिलाओं के मान-सम्मान की रक्षा करने के लिए जाने जाते हैं. अगर अनिरुद्धाचार्य कृष्ण के जीवन से सीख लेते तो वो महिलाओं पर इस तरह की विवादित टिप्पणी नहीं करते.
Breaking News in Hindi और Latest News in Hindi सबसे पहले मिलेगी आपको सिर्फ Zee News Hindi पर. Hindi News और India News in Hindi के लिए जुड़े रहें हमारे साथ.